ΗΠΑ: Έχουν το δικό τους «βρώμικο μυστικό» τις φετινές γιορτές

Έτοιμοι για μάχη φαίνεται πως είναι οι καταναλωτές για τις γιορτές στις ΗΠΑ, καθώς προετοιμάζονται για μια περίεργη σεζόν, υπό την πίεση των τιμών που αυξάνονται διαρκώς.

Όσοι έχουν υψηλά εισοδήματα συνεχίζουν να ξοδεύουν σαν να μην έχουν ακούσει για την κρίση που μαστίζει τα κοινωνικά στρώματα. Την ίδια στιγμή και τα άτομα μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος, παρά το γεγονός ότι δηλώνουν ότι έχουν βαρεθεί την οικονομική τους κατάσταση, εξακολουθούν να δαπανούν χρήματα.

Και οι δύο αγοραστικές συμπεριφορές οδηγούν σε προβλέψεις για σταθερή ή ακόμα και ελαφρώς υψηλότερη αύξηση των λιανικών πωλήσεων το 2024. Μάλιστα, η Mastercard προβλέπει αύξηση 3,6% στις συνολικές δαπάνες για φετινές εορταστικές αγορές.

Τα νοικοκυριά με χαμηλό και υψηλό εισόδημα συχνά ζουν σε δύο διαφορετικούς κόσμους – και βιώνουν δύο διαφορετικές οικονομίες

Τι ξοδεύουν τελικά στις ΗΠΑ;

Οι καταναλωτές αυτοί ξοδεύουν περισσότερα όχι επειδή έχουν περισσότερα χρήματα, αλλά εν μέρει επειδή οι τιμές είναι υψηλότερες. Ο επίμονος πληθωρισμός, σε συνδυασμό με τις ήδη υψηλές τιμές, τους έχει αναγκάσει να πληρώσουν περισσότερα για τις γιορτές, αυξάνοντας τα στοιχεία για τις δαπάνες.

«Οι αγορές των γιορτών δεν έχουν ακόμη φτάσει σε πλήρη εξέλιξη, αλλά οι μεταβολές στις δαπάνες έχουν ήδη εμφανιστεί», διευκρίνισε στο CNN η Vicki Hyman, διευθύντρια επικοινωνίας της Mastercard. «Ο πληθωρισμός αναμένεται να συμβάλει περισσότερο στην αύξηση των πωλήσεων, σε αντίθεση με τον πραγματικό όγκο πωλήσεων».

Γι’ αυτό τα στοιχεία για τις αγορές των γιορτών τη Black Friday και μετά μπορεί να δίνουν μια κάπως ρόδινη εικόνα της οικονομίας, ακόμη και αν οι τίτλοι των εφημερίδων δεν καταφέρουν να αποκαλύψουν την άσχημη πλευρά της οικονομίας που έχει κάνει τον κόσμο τόσο έξαλλο.

«Τα νοικοκυριά με χαμηλό και υψηλό εισόδημα συχνά ζουν σε δύο διαφορετικούς κόσμους – και βιώνουν δύο διαφορετικές οικονομίες», πρόσθεσε στο CNN ο Joe Wadford, ανώτερος οικονομολόγος στο Bank of America Institute.

Οι δύο οικονομίες

Από την Black Friday μέχρι τα Χριστούγεννα θα δοκιμαστεί η οικονομική ισχύς της Αμερικής. Οι προκαταρκτικές αναφορές φαίνονται καλές, καθώς γίνονται όλο και περισσότεροι αυτοί που κάνουν τις αγορές τους νωρίτερα, σύμφωνα με έκθεση της Bank of America νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Οι μισθοί έχουν αυξηθεί περισσότερο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας και οι καταθέσεις σε λογαριασμούς της Bank of America είναι υψηλότερες τώρα από ό,τι ήταν το 2019, ανέφερε η τράπεζα. Αυτό συνέβαλε στην αύξηση των συνολικών δαπανών με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 2,4% ανά νοικοκυριό τον Οκτώβριο του 2025 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2024 – τον καλύτερο μήνα από τον Φεβρουάριο του 2024. Οι δαπάνες αυξάνονται για πέντε συνεχόμενους μήνες, ανέφερε η τράπεζα.

Οι αγορές εορταστικών ειδών αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο, κατά 5,7%, σε σχέση με τον περασμένο Οκτώβριο.

Υπάρχει ωστόσο ένα πρόβλημα: Οι δαπάνες μετρώνται σε δολάρια, όχι σε είδη. Ο αριθμός των συναλλαγών που παρακολουθεί η Bank of America, έχει μειωθεί ελαφρώς από τον Ιανουάριο.

Με άλλα λόγια; Ο πληθωρισμός επηρεάζει αρνητικά τις αγορές στις ΗΠΑ. «Οι καταναλωτές σαφώς ξοδεύουν περισσότερα και παίρνουν λιγότερα», τόνισε ο Wadford.

Ο ρόλος των δασμών

Καθώς οι δασμοί που επέβαλε ο Τραμπ -με όλες τις παύσεις και τις αναπροσαρμογές εν μέσω κλίματος απόλυτης σύγχυσης- άρχισαν να παίρνουν μια τελική μορφή, οι Αμερικανοί έσπευσαν να αγοράσουν είδη όπως ηλεκτρονικά είδη και κοσμήματα, ώστε να μπορέσουν να προλάβουν την αύξηση των τιμών. Αυτό μπορεί τελικά να οδηγήσει σε χαμηλότερες δαπάνες για αυτά τα είδη κατά τη διάρκεια των εορτών – επειδή πολλοί άνθρωποι έχουν ήδη αγοράσει ό,τι ήθελαν ή επειδή οι υψηλότερες τιμές μπορεί να αποτρέψουν ορισμένους από το να κάνουν αγορές κατά τη διάρκεια των εορτών.

Η οικονομία σε σχήμα Κ

Ένα άλλο πρόβλημα με τις συγκεντρωτικές αναφορές αγορών για τις γιορτές είναι ότι σπάνια αναλύεται ποιος κάνει τελικά τις δαπάνες αυτές.

Για παράδειγμα, το πιο πρόσφατο Beige Book της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, έδειξε ότι οι καταναλωτικές δαπάνες μεταξύ των αγοραστών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος μειώνονται. Έχουν ολοένα και μεγαλύτερη οικονομική στενότητα και αναζητούν περισσότερες εκπτώσεις και προσφορές όταν ψωνίζουν.

Εν τω μεταξύ, η Fed διαπίστωσε ότι οι καταναλωτές υψηλής ποιότητας συνεχίζουν να ξοδεύουν – συμπεριλαμβανομένων των ειδών πολυτελείας και των ταξιδιών.

Αυτή η τάση αρχίζει να εμφανίζεται και στις εκθέσεις για τις δαπάνες των εορτών: Οι Αμερικανοί με χαμηλότερο εισόδημα συνέχισαν να ξοδεύουν – οι πιστωτικές και χρεωστικές τους δαπάνες αυξήθηκαν κατά 0,7% τον περασμένο μήνα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024, πολύ κάτω από τον ετήσιο πληθωρισμό – ανέφερε η Bank of America. Ωστόσο, οι Αμερικανοί με υψηλό εισόδημα αύξησαν τις δαπάνες τους με υπερτριπλάσιο ρυθμό.

Είναι μέρος της λεγόμενης «οικονομίας σε σχήμα Κ», στην οποία τα υψηλότερα εισοδήματα λαμβάνουν ώθηση από τις επενδύσεις τους στο χρηματιστήριο και τις αποτιμήσεις κατοικιών και χρησιμοποιούν τους υψηλότερους μισθούς τους για να ξοδεύουν. Αλλά τα χαμηλότερα εισοδήματα ζουν όλο και περισσότερο από μισθό σε μισθό και αναζητούν εκπτώσεις – ή περιορίζουν τις δαπάνες τους για να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες τιμές.

Η Bank of America διαπίστωσε ότι οι μισθοί έχουν αυξηθεί μόνο κατά 1% σε ετήσια βάση για τις οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. Ωστόσο, οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 3% σύμφωνα με την έκθεση για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου.

Η Mastercard προβλέπει αύξηση 3,6% στις συνολικές δαπάνες για φετινές εορταστικές αγορές

Συνεχής οικονομική πίεση στις ΗΠΑ

«Πρόκειται πραγματικά για μια διχασμένη οικονομία», επισήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της American Express, Stephen Squeri, σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές της Wall Street τον περασμένο μήνα. Ο Squeri σημείωσε ότι οι πελάτες της American Express τείνουν να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα από τους πελάτες με άλλες πιστωτικές κάρτες – κάτι που απέδωσε στο γεγονός ότι οι πελάτες της Amex τείνουν να είναι πλουσιότεροι.

Αυτό είναι παρόμοιο με τα στελέχη άλλων καταναλωτικών εμπορικών σημάτων, όπως οι Target, Walmart, Home Depot, Crocs, Chipotle και Coca-Cola, οι οποίοι σημείωσαν κάποιο βαθμό καταναλωτικής πίεσης μεταξύ των ατόμων που βγάζουν περίπου 100.000 δολάρια ή λιγότερο – και ισχυρή καταναλωτική δαπάνη μεταξύ εκείνων που βγάζουν περισσότερα.

Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο μια δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε από το Fox News αυτή την εβδομάδα έδειξε ότι το 76% των Αμερικανών έχουν αρνητική άποψη για αυτήν την οικονομία, από 67% τον Ιούλιο.