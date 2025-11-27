Uber: Λανσάρει ρομποταξί χωρίς οδηγό στο Άμπου Ντάμπι

Πλήρως αυτόνομες διαδρομές λάνσαρε η Uber την Τετάρτη στο Άμπου Ντάμπι σε συνεργασία με την κινεζική εταιρεία αυτόνομων οχημάτων WeRide.

Η εταιρεία ride-hailing δήλωσε ότι η έναρξη στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αποτελεί την πρώτη υπηρεσία που χρησιμοποιεί ρομποτικά ταξί χωρίς οδηγό στη Μέση Ανατολή. Στις ΗΠΑ, η Uber προσφέρει ήδη υπηρεσίες ρομποτικά ταξί στο Οστιν, το Φοίνιξ και την Ατλάντα μέσω της Waymo της Alphabet.

Οι επιβάτες στο Άμπου Ντάμπι μπορούν να κάνουν κράτηση για ρομποτικά ταξί WeRide όταν ζητούν μια διαδρομή UberX ή Uber Comfort, ανακοίνωσε η εταιρεία ride-hailing.

Η WeRide, η οποία είναι εισηγμένη στο Nasdaq, σύναψε τη συνεργασία της με την Uber τον Σεπτέμβριο του 2024 και άρχισε να προσφέρει αυτόνομες διαδρομές με χειριστή στο Άμπου Ντάμπι τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η Uber και η WeRide παρουσίασαν επίσης ρομποτικά ταξί με χειριστή ασφαλείας στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας τον Οκτώβριο.

Τον Μάιο, η Uber δήλωσε ότι σχεδιάζει να επεκτείνει την υπηρεσία WeRide σε 15 ακόμη πόλεις, συμπεριλαμβανομένων κάποιων ευρωπαϊκών, μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

H Uber στοιχηματίζει στα ρομποταξί

Τα τελευταία χρόνια, η Uber έχει στοιχηματίσει πολλά στην τεχνολογία αυτόνομων οχημάτων μέσω συνεργασιών.

Η Uber άρχισε να προσφέρει μια υπηρεσία robotaxi στο Οστιν και την Ατλάντα νωρίτερα φέτος, και στο Φοίνιξ στα τέλη του 2023. Τον Ιούλιο, η εταιρεία υπέγραψε μια εξαετή συμφωνία robotaxi με τον κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων Lucid και την νεοσύστατη εταιρεία AV Nuro.

Εν τω μεταξύ, η WeRide έχει λανσάρει πλήρεις υπηρεσίες robotaxi χωρίς οδηγό στο Πεκίνο και στην Γκουανγκζού της Κίνας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Η Uber δεν έχει αναφέρει πώς κατανέμει τα έσοδα από τις διαδρομές με robotaxi με τους συνεργάτες της.

Οι ανταγωνιστές έχουν επίσης υιοθετήσει εύκολα την τεχνολογία, με την Lyft να ανακοινώνει μια συμφωνία με την Waymo τον Σεπτέμβριο για την έναρξη robotaxi στο Νάσβιλ τον επόμενο χρόνο.

Η Uber δήλωσε ότι τα οχήματα χωρίς οδηγό στο Άμπου Ντάμπι θα λειτουργούν σε ορισμένες περιοχές του νησιού Γιας. Οι επιβάτες μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητές τους για χρήση robotaxi επιλέγοντας στο app την αυτόνομη επιλογή. Η υποστήριξη εντός του οχήματος είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια της διαδρομής μέσω της εφαρμογής και ενός tablet εντός του οχήματος.