Χρηματιστήριο Αθηνών: Υπό δοκιμασία και πάλι οι 2.100 μονάδες στο ΧΑ

Υπό το βάρος των τραπεζικών μετοχών βρίσκεται αυτήν την ώρα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο βλέπει και πάλι τους πωλητές να προσπαθούν να του «στερήσουν» τις 2.100 μονάδες, με τις άμυνες του να είναι ακόμη αδύναμες.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,33% στις 2.098,77 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 65,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 9,6 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,35% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.302,95 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,57% στις 2.337,39 μονάδες.

Συνεχές μαρκάρισμα…

Είναι πραγματικά αξιοπρόσεκτο ότι ο γενικός δείκτης παλεύει με τις 2.100 μονάδες από τις 25 Νοεμβρίου. Το εύρος μάλιστα σε αυτό το διάστημα και μέχρι σήμερα είναι μεταξύ 2.062 και 2.114 μονάδες, ήτοι λίγο πάνω από 50 μονάδες, οι οποίες και αποτελούν το νέο πεδίο της συσσώρευσης, από το οποίο ενδεχομένως χωρίς καταλύτη δύσκολα θα μπορέσει να εξέλθει, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους.

Ουσιαστικά η αγορά βρίσκεται σε αυτή την περίοδο που οι πρωταγωνιστές του έτους κάνουν τις μικρές τους διορθώσεις, προσελκύοντας τους πωλητές, ενώ στο προσκήνιο έχει περάσει ο βιομηχανικός κλάδος και οι μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις. Οι οποίοι σαφώς δεν μπορούν να κάνουν τη διαφορά χωρίς τους τίτλους σηματωρούς, ανάμεσα στους οποίους είναι και οι τράπεζες που και πάλι βρίσκονται υπό πίεση.

Η τρέχουσα περίοδος είναι εκ φύσεως επιλεκτική, καθώς συνδέεται με την αναδιαμόρφωση των επενδυτικών τοποθετήσεων ενόψει της νέας χρονιάς, γεγονός που αποτυπώνεται και στο χρηματιστηριακό ταμπλό. Υπό αυτό το πρίσμα, οι αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων αναμένεται να συνεχιστούν, καθώς από Δευτέρα θα εισέλθουμε στο τελευταίο πλήρες χρηματιστηριακό πενθήμερο του 2025, αφού οι δύο τελευταίες εβδομάδες έχουν τις καθορισμένες αργίες τους.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Optima Bank και Εθνική σημειώνουν απώλειες 1,50% και 1,36% αντίστοιχα, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Πειραιώς, Aktor, ΟΠΑΠ, Metlen, Titan, Helleniq Energy, Jumbo, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, Σαράντης, Λάμδα, Coca Cola, Motor Oil και ΔΑΑ.

Στον αντίποδα, η ΕΥΔΑΠ κερδίζει 3,08%, με τις Βιοχάλκο και ΕΛΧΑ να σημειώνουν άλμα άνω του 2%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι Cenergy, Aegean, Alpha Bank και ΟΤΕ. Η Κύπρου είναι αμετάβλητη.