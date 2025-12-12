Αυτοκινητοβιομηχανία: Η ΕΕ σχεδιάζει ειδικά δικαιώματα στάθμευσης για μικρά ηλεκτροκίνητα «Made in Europe»

Οι Βρυξέλλες πρόκειται να προτείνουν ειδικά προνόμια για μια κατηγορία μικρών αυτοκινήτων «Made in Europe», η οποία θα επωφεληθεί από προνομιακή στάθμευση, χαλαρότερους κανόνες και πιο γενναιόδωρες ρυθμίσεις επιδοτήσεων ώστε η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία να αντιμετωπίσει τον κινεζικό ανταγωνισμό.

Η νέα κατηγορία αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων θα παρουσιαστεί ως μέρος μιας δέσμης μέτρων που αποσκοπούν στην ελάφρυνση της πίεσης στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία δέχεται έντονο ανταγωνισμό από την εισροή οικονομικά προσιτών κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων, και τους δασμούς των ΗΠΑ και την υποτονική ζήτηση.

Θα χορηγήσει στα επιλέξιμα ευρωπαϊκής κατασκευής ελφριά αυτοκίνητα πρόσβαση σε δεσμευμένες θέσεις στάθμευσης και υποδομές φόρτισης, καθώς και 10ετή εξαίρεση από τους εισερχόμενους κανονισμούς, όπως οι κανόνες ασφαλείας και τα πρότυπα εκπομπών Euro 7 της ΕΕ που πρόκειται να τεθούν σε ισχύ το 2026. ΄Έτσι, η Επιτροπή ελπίζει να διατηρήσει την τιμή χαμηλότερη, καθώς οι συχνές αλλαγές στα πρότυπα συμβάλλουν στην αύξηση κόστους για τις αυτοκινητοβιομηχανίες.

Το βάρος εξακολουθεί να υπόκειται σε διαπραγματεύσεις, αλλά πιθανότατα δεν θα υπερβαίνει τους 1,5 τόνους, σύμφωνα με τους Financial Times. Στην Επιτροπή, η κατηγορία αυτοκινήτων έχει το παρατσούκλι «Sejournette» από τον μικρόσωμο Γάλλο επίτροπο βιομηχανίας Στεφάν Σεζουρνέ που επιβλέπει την πρόταση.

Τα μικρά αυτοκίνητα είναι ένας τομέας στον οποίο οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές εξακολουθούν να έχουν πλεονέκτημα έναντι των Κινέζων ομολόγων τους, οι οποίοι έχουν επικεντρωθεί σε μεγαλύτερα μοντέλα για τα ηλεκτρικά και τα plug-in υβριδικά τους οχήματα.

Κατασκευαστές αυτοκινήτων όπως η Stellantis και η Renault έχουν υποστηρίξει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια νέα κατηγορία για ακόμη μικρότερα και προσιτότερα αυτοκίνητα, με χαλαρότερους κανονισμούς, ώστε να μπορούν να είναι κερδοφόρα.

Η αυτοκινητοβιομηχανία πιέζει για διεύρυνση της κατηγορίας

Ταυτόχρονα, όμως, οι κατασκευαστές έχουν ασκήσει πιέσεις για τον ορισμό της νέας κατηγορίας, ώστε να επιτραπεί παρόμοια υποστήριξη για υπάρχοντα μικρότερα μοντέλα, όπως το νέο Twingo της Renault, το Citroën ë-C3 της Stellantis ή το Golf της Volkswagen.

Οι προτάσεις για την κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων, εμπνευσμένες χαλαρά από το ιαπωνικό αυτοκίνητο Kei, θα συνοδεύσουν μια έντονα ασκούμενη πίεση για την αναθεώρηση της απαγόρευσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης στην ΕΕ το 2035. Προτάθηκε για πρώτη φορά το 2021 και ο νόμος θα απαγορεύσει τις πωλήσεις νέων κινητήρων εσωτερικής καύσης στην ΕΕ από το 2035 και θεωρήθηκε ως «ιερό δισκοπότηρο» των φιλόδοξων νόμων της ΕΕ για το κλίμα.

Ωστόσο, έχει δεχθεί έντονες πιέσεις από την αυτοκινητοβιομηχανία και τους δεξιούς πολιτικούς που υποστηρίζουν ότι είναι πολύ αυστηρός στο να αναγκάσει τον τομέα να στραφεί γρήγορα σε ηλεκτρικά οχήματα. Έντονες συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στην επιτροπή πριν από την ανακοίνωση της αναθεώρησης στις 16 Δεκεμβρίου.

Μεταξύ αρκετών επιλογών που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση είναι το εάν θα επιτραπούν τα plug-in υβριδικά οχήματα και οι επεκτάσεις αυτονομίας, τα οποία διαθέτουν μονάδα καυσίμου που ενεργοποιείται για να επεκτείνει την ισχύ της μπαταρίας, για πιθανώς άλλα πέντε χρόνια, σύμφωνα με τους εμπλεκόμενους αξιωματούχους.

Μια άλλη επιλογή που συζητείται ήταν να απαιτηθεί μείωση των εκπομπών κατά 90% έως το 2035, αφήνοντας ένα μικρό κενό για τη συνέχιση των πωλήσεων κινητήρων καύσης, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι. «Δεν είναι τελειωμένη συμφωνία», είπε ένας.

Η επιτροπή σταθμίζει επίσης τα δικαιώματα για βιοκαύσιμα και «ουδέτερα ως προς τον άνθρακα» ηκαύσιμα, που παράγονται με διοξείδιο του άνθρακα και ανανεώσιμη ενέργεια, δήλωσαν αξιωματούχοι, προειδοποιώντας παράλληλα ότι δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση.

Ορισμένοι αξιωματούχοι έχουν εναντιωθεί στην ένταξη των plug-in υβριδικών οχημάτων, προειδοποιώντας ότι οι Κινέζοι είναι ήδη πιο μπροστά σε αυτήν την τεχνολογία από τους Ευρωπαίους ομολόγους τους.