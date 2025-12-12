Αυτοκινητοβιομηχανία: Η ΕΕ σχεδιάζει ειδικά δικαιώματα στάθμευσης για μικρά ηλεκτροκίνητα «Made in Europe»

Η νέα κατηγορία ηλεκτρικών οχημάτων με ελαφρύτερους κανόνες και ρυθμίσεις επιδοτήσεων στοχεύει να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες να αντιμετωπίσουν τον κινεζικό ανταγωνισμό

Οι Βρυξέλλες πρόκειται να προτείνουν ειδικά προνόμια για μια κατηγορία μικρών αυτοκινήτων «Made in Europe», η οποία θα επωφεληθεί από προνομιακή στάθμευση, χαλαρότερους κανόνες και πιο γενναιόδωρες ρυθμίσεις επιδοτήσεων ώστε η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία να αντιμετωπίσει τον κινεζικό ανταγωνισμό.

Η νέα κατηγορία αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων θα παρουσιαστεί ως μέρος μιας δέσμης μέτρων που αποσκοπούν στην ελάφρυνση της πίεσης στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία δέχεται έντονο ανταγωνισμό από την εισροή οικονομικά προσιτών κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων, και τους δασμούς των ΗΠΑ και την υποτονική ζήτηση.

Θα χορηγήσει στα επιλέξιμα ευρωπαϊκής κατασκευής ελφριά αυτοκίνητα πρόσβαση σε δεσμευμένες θέσεις στάθμευσης και υποδομές φόρτισης, καθώς και 10ετή εξαίρεση από τους εισερχόμενους κανονισμούς, όπως οι κανόνες ασφαλείας και τα πρότυπα εκπομπών Euro 7 της ΕΕ που πρόκειται να τεθούν σε ισχύ το 2026. ΄Έτσι, η Επιτροπή ελπίζει να διατηρήσει την τιμή χαμηλότερη, καθώς οι συχνές αλλαγές στα πρότυπα συμβάλλουν στην αύξηση κόστους για τις αυτοκινητοβιομηχανίες.

Το βάρος εξακολουθεί να υπόκειται σε διαπραγματεύσεις, αλλά πιθανότατα δεν θα υπερβαίνει τους 1,5 τόνους, σύμφωνα με τους Financial Times. Στην Επιτροπή, η κατηγορία αυτοκινήτων έχει το παρατσούκλι «Sejournette» από τον μικρόσωμο Γάλλο επίτροπο βιομηχανίας Στεφάν Σεζουρνέ που επιβλέπει την πρόταση.

Τα μικρά αυτοκίνητα είναι ένας τομέας στον οποίο οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές εξακολουθούν να έχουν πλεονέκτημα έναντι των Κινέζων ομολόγων τους, οι οποίοι έχουν επικεντρωθεί σε μεγαλύτερα μοντέλα για τα ηλεκτρικά και τα plug-in υβριδικά τους οχήματα.

Κατασκευαστές αυτοκινήτων όπως η Stellantis και η Renault έχουν υποστηρίξει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια νέα κατηγορία για ακόμη μικρότερα και προσιτότερα αυτοκίνητα, με χαλαρότερους κανονισμούς, ώστε να μπορούν να είναι κερδοφόρα.

Η αυτοκινητοβιομηχανία πιέζει για διεύρυνση της κατηγορίας

Ταυτόχρονα, όμως, οι κατασκευαστές έχουν ασκήσει πιέσεις για τον ορισμό της νέας κατηγορίας, ώστε να επιτραπεί παρόμοια υποστήριξη για υπάρχοντα μικρότερα μοντέλα, όπως το νέο Twingo της Renault, το Citroën ë-C3 της Stellantis ή το Golf της Volkswagen.

Οι προτάσεις για την κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων, εμπνευσμένες χαλαρά από το ιαπωνικό αυτοκίνητο Kei, θα συνοδεύσουν μια έντονα ασκούμενη πίεση για την αναθεώρηση της απαγόρευσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης στην ΕΕ το 2035. Προτάθηκε για πρώτη φορά το 2021 και ο νόμος θα απαγορεύσει τις πωλήσεις νέων κινητήρων εσωτερικής καύσης στην ΕΕ από το 2035 και θεωρήθηκε ως «ιερό δισκοπότηρο» των φιλόδοξων νόμων της ΕΕ για το κλίμα.

Ωστόσο, έχει δεχθεί έντονες πιέσεις από την αυτοκινητοβιομηχανία και τους δεξιούς πολιτικούς που υποστηρίζουν ότι είναι πολύ αυστηρός στο να αναγκάσει τον τομέα να στραφεί γρήγορα σε ηλεκτρικά οχήματα. Έντονες συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στην επιτροπή πριν από την ανακοίνωση της αναθεώρησης στις 16 Δεκεμβρίου.

Μεταξύ αρκετών επιλογών που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση είναι το εάν θα επιτραπούν τα plug-in υβριδικά οχήματα και οι επεκτάσεις αυτονομίας, τα οποία διαθέτουν μονάδα καυσίμου που ενεργοποιείται για να επεκτείνει την ισχύ της μπαταρίας, για πιθανώς άλλα πέντε χρόνια, σύμφωνα με τους εμπλεκόμενους αξιωματούχους.

Μια άλλη επιλογή που συζητείται ήταν να απαιτηθεί μείωση των εκπομπών κατά 90% έως το 2035, αφήνοντας ένα μικρό κενό για τη συνέχιση των πωλήσεων κινητήρων καύσης, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι. «Δεν είναι τελειωμένη συμφωνία», είπε ένας.

Η επιτροπή σταθμίζει επίσης τα δικαιώματα για βιοκαύσιμα και «ουδέτερα ως προς τον άνθρακα» ηκαύσιμα, που παράγονται με διοξείδιο του άνθρακα και ανανεώσιμη ενέργεια, δήλωσαν αξιωματούχοι, προειδοποιώντας παράλληλα ότι δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση.

Ορισμένοι αξιωματούχοι έχουν εναντιωθεί στην ένταξη των plug-in υβριδικών οχημάτων, προειδοποιώντας ότι οι Κινέζοι είναι ήδη πιο μπροστά σε αυτήν την τεχνολογία από τους Ευρωπαίους ομολόγους τους.

JPMorgan: Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα με ειδικευμένο αμοιβαίο κεφάλαιο
Crypto

Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα η JPMorgan
Ρωσία: «Εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας MI6
World

Η Ρωσία «εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της MI6
ΗΠΑ: Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
World

Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
Wall Street: Πτώση μετοχών λόγω AI – Απώλειες σε Oracle, Nvidia και Nasdaq
Markets

Wall Street: Μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης
Φορείς Μαγνησίας: Κοινή δήλωση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το άνοιγμα των δρόμων
AGRO

Κοινή παρέμβαση φορέων Μαγνησίας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις
Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers
Wall Street

Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 κορυφαίους short-sellers

Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Αλέξανδρος Εξάρχου: Τι προσδοκά με τη στροφή της AKTOR στην ενέργεια
Business

Ο Εξάρχου στρίβει το τιμόνι της AKTOR στην ενέργεια

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου περιέγραψε στη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου τα ορόσημα και τους στόχους της AKTOR από τις μπιζνες στο LNG

Χρήστος Κολώνας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέο αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές – Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς
AGRO

Αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές - Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς

Ξεχειλίζει η οργή και η αγανάκτηση των αγροτών μετά από το νέο φιάσκο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ

Ανθή Γεωργίου
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
IRIS: Έρχεται κύμα μεγάλων αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων το 2026
Τράπεζες

Έρχεται κύμα αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS

Αλλάζουν τα ημερήσια όρια συναλλαγών με το IRIS - Περαιτέρω απλοποίηση των πληρωμών σε φυσικά καταστήματα 

Αγης Μάρκου
Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount
World

Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount

Η Warner Bros Discovery αναμένεται να περιγράψει τέσσερα βασικά αρνητικά σημεία της προσφοράς της Paramount στην απάντησή της

Γιάννης Αγουρίδης
Πειραιάς: Έτοιμος για «απογείωση» μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα
Λιμάνια

Έτοιμος για «απογείωση» ο Πειραιάς μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα

Οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιστροφή των liners στον Πειραιά έως τον προσεχή Απρίλιο

Λάμπρος Καραγεώργος
Ford: Από την ηλεκτροκίνηση στα υβριδικά – Η μεγάλη αναδιάρθρωση των EV
Ηλεκτροκίνηση

Ford: Ζημιές 19,5 δις δολάρια στα EV - Τέλος στην πλήρη ηλεκτροκίνηση

Η Ford στρέφει την προσοχή της σε υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα με προέκταση κινητήρα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ηλεκτροκίνηση

Τα «Made in Europe» EV θα έχουν... θέση πάρκινγκ

Η νέα κατηγορία ηλεκτρικών οχημάτων με ελαφρύτερους κανόνες και ρυθμίσεις επιδοτήσεων στοχεύει να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες να αντιμετωπίσουν τον κινεζικό ανταγωνισμό

Ευρωπαϊκή Ένωση: Εξετάζει παράταση 5 ετών για τις μηχανές εσωτερικής καύσης
Ηλεκτροκίνηση

ΕΕ: Εξετάζει παράταση 5 ετών για τις μηχανές εσωτερικής καύσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα αλλαγές στους κανόνες της με στόχο τη μετάβαση του κλάδου των αυτοκινήτων

Τζιμ Φάρλεϊ (Ford): Η Ευρώπη διακινδυνεύει το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας της
Ηλεκτροκίνηση

Κίνητρα για ηλεκτροκίνηση ζητά από την ΕΕ ο CEO της Ford

Χρειάζεται επειγόντως ένα κανονιστικό πλαίσιο για την Ευρώπη που να παρέχει έναν ρεαλιστικό και αξιόπιστο ορίζοντα σχεδιασμού 10 ετών ο CEO της Ford

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Νέες επιδοτήσεις 748 δικαιούχων
Ηλεκτροκίνηση

Νέες επιδοτήσεις 748 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

Από την έναρξη του Προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», τον Ιούνιο του 2024, έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 45.712.230,44 ευρώ

Τesla: Η πτώση των πωλήσεων στην Ευρώπη δε δείχνει σημάδια ανάκαμψης
Ηλεκτροκίνηση

Χωρίς... φρένο η πτώση πωλήσεων της Tesla στην Ευρώπη

H Τesla χάνει διαρκώς μερίδια σε χώρες με ισχυρή ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Tesla: «Βουτιά» πωλήσεων παγκοσμίως και ταχεία αύξηση του στόλου ρομποταξί
Ηλεκτροκίνηση

Τesla: Πτώση πωλήσεων και επέκταση ρομποταξί στις ΗΠΑ

Καθώς οι παγκόσμιες πωλήσεις της Tesla υποχωρούν, ο Ίλον Μασκ επιταχύνει το στοίχημα στις αυτόνομες μεταφορές, διπλασιάζοντας τον στόλο ρομποταξί στο Οστιν

Ευθύμης Τσιλιόπουλος - Νατάσα Σινιώρη
JPMorgan: Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα με ειδικευμένο αμοιβαίο κεφάλαιο
Crypto

Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα η JPMorgan

Το νέο ιδιωτικό fund της JPMorgan θα λειτουργεί στο blockchain Ethereum και θα είναι διαθέσιμο σε κατάλληλους επενδυτές

Ρωσία: «Εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας MI6
World

Η Ρωσία «εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της MI6

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις από την ανάληψη των καθηκόντων της, η Μπλέιζ Μετρεουέλι θα αναφερθεί και στην «διαρκή» υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία

ΗΠΑ: Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
World

Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης

Οι «αναδυόμενες εταιρείες ανάπτυξης» έλαβαν ειδική μεταχείριση στις ΗΠΑ και τώρα έχουν γίνει «κόκκινο πανί»

Wall Street: Πτώση μετοχών λόγω AI – Απώλειες σε Oracle, Nvidia και Nasdaq
Markets

Wall Street: Μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης

Η Wall Street υποχώρησε την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις μετοχές AI,

Φορείς Μαγνησίας: Κοινή δήλωση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το άνοιγμα των δρόμων
AGRO

Κοινή παρέμβαση φορέων Μαγνησίας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Την ανάγκη άμεσου διαλόγου και ανοίγματος των δρόμων υπογραμμίζουν φορείς της Μαγνησίας, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την τοπική οικονομία

Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers
Wall Street

Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 κορυφαίους short-sellers

Τι αναφέρουν κορυφαίοι dealer της Wall Street για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις προοπτικές ανάπτυξης 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τεχνητή νοημοσύνη: Ενας Ιησούς με AI – Μια εφαρμογή που μετρά ήδη 150.000 χρήστες
Tεχνητή νοημοσύνη

Τεχνητή νοημοσύνη: Ενας Ιησούς με AI – Μια εφαρμογή που μετρά ήδη 150.000 χρήστες

Ένα chatbot προσφέρει εξατομικευμένες συμβουλές για την πίστη - Επιφυλακτικός ο πάπας Λέων προειδοποιεί τους πιστούς

JP Morgan: Η ανάληψη των 350 δισ. δολ. από την Fed – Πού τοποθέτησε τα κεφάλαια της
World

Γιατί η JP Morgan «σήκωσε» 350 δισ. από το λογαριασμό της στη Fed

Η στρατηγική της JP Morgan για να θωρακίσει την κερδοφορία της εν μέσω αποκλιμάκωσης των επιτοκίων

Τζούλη Καλημέρη
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Μπαρντελά: Τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;
Κόσμος

Ο Μπαρντελά τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;

Ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης φέρνει σε αμηχανία ακόμα και τους οπαδούς της γαλλικής Ακροδεξιάς

Αλέξανδρος Καψύλης
Γερμανία: Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ
Κόσμος

Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ από το γερμανικό κοινοβούλιο

Η Γερμανία σχεδιάζει να δαπανήσει συνολικά 650 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα μεταξύ 2025 και 2030

Bloomberg: Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία
Κόσμος

Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία

Να επιστρέψει τα συστήματα αεράμυνας S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, ζήτησε από τον Πούτιν ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με το Bloomberg

EE: «Μάχη» στη Σύνοδο Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
World

Ποια κράτη -μέλη της ΕΕ αντιδρούν στην χρησιμοποίηση των ρωσικών assets

Στο σχέδιο για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αντιδρούν Βέλγιο, Ουγγαρία και Σλοβακία - Εναλλακτικές λύσεις θέλουν Ιταλία, Τσεχία, Βουλγαρία και Μάλτα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
Αγρότες: Προσανατολίζονται σε κλιμάκωση κινητοποιήσεων
AGRO

Αγρότες: Προς κλιμάκωση οι κινητοποιήσεις

Η τάση στα μπλόκα είναι κλιμάκωση χωρίς συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Πώς «κόπηκαν» οι όποιες γέφυρες διαλόγου

Δήμητρα Τριανταφύλλου

