Mασκ – Άλτμαν: Από συνιδρυτές της OpenAI, σκληροί αντίπαλοι σε μια αγορά αξίας τρισ.

Το 2015, η OpenAI ξεκίνησε ως μη κερδοσκοπικό ερευνητικό εργαστήριο, αφού ο Ίλον Μασκ και μια ομάδα διακεκριμένων τεχνολόγων, συμπεριλαμβανομένων των Peter Thiel και Reid Hoffman, δεσμεύτηκαν να επενδύσουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια για την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της ανθρωπότητας. Η ιδέα ήταν το έργο να είναι απαλλαγμένο από εμπορικές πιέσεις και την αναζήτηση χρημάτων.

Μια δεκαετία αργότερα, η αρχική αποστολή έχει σχεδόν ξεχαστεί, επισημαίνει εύστοχα το CNBC.

Ο Mασκ, που είναι πλέον ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, έχει αποχωρήσει προ πολλού, έχοντας δημιουργήσει την ανταγωνιστική startup xAI. Και έχει εμπλακεί σε μια έντονη νομική και δημόσια διαμάχη με τον CEO και συνιδρυτή της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.

Μακριά από τον αρχικό της πλαίσιο ως μη κερδοσκοπική εταιρεία, η OpenAI πλέον έχει αναδειχθεί σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εμπορικές οντότητες στον πλανήτη, με αξία στην ιδιωτική αγορά που φτάνει τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια, με σχεδόν το σύνολο αυτής της αξίας να έχει συγκεντρωθεί από την κυκλοφορία του ChatGPT πριν από τρία χρόνια. Πάνω από 800 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν πλέον το chatbot κάθε εβδομάδα.

Η xAI του Mασκ, εν τω μεταξύ, αναμένεται να κλείσει αυτό το μήνα έναν γύρο χρηματοδότησης ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων με αποτίμηση 230 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν πηγές εξοικειωμένες με το θέμα στον David Faber του CNBC στα τέλη Νοεμβρίου.

Η OpenAI και η xAI είναι δύο από τις κύριες εταιρείες, μαζί με την Anthropic της Google και τη Meta, που επενδύουν χρήματα σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η αγορά εξελίσσεται ραγδαία από chatbots βασισμένα σε κείμενο σε βίντεο που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη και πιο προηγμένες μορφές περιεχομένου που απαιτούν εντατική υπολογιστική ισχύ, καθώς και σε τεχνητή νοημοσύνη με πράκτορες (agents), με μεγάλες επιχειρήσεις να προσαρμόζουν εργαλεία για την ενίσχυση της παραγωγικότητας.

Για την OpenAI, η τιμή είναι σχεδόν ασύλληπτη: 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια και συνεχίζει να αυξάνεται. Αυτό οφείλεται κυρίως στα τεράστια κέντρα δεδομένων και τα υψηλής ισχύος τσιπ που απαιτούνται για να ικανοποιηθεί η, κατά την άποψη της εταιρείας, ακόρεστη ζήτηση για την τεχνολογία της. Προς το παρόν, η OpenAI είναι μια μηχανή που καταναλώνει μετρητά και ανταγωνίζεται τις μεγαλοεταιρείες της τεχνολογίας και τους προμηθευτές τσιπ τους, προκαλώντας συγκρίσεις με προηγούμενα κύματα εταιρειών τεχνολογίας υψηλής ανάπτυξης που ξόδεψαν πολλά χρήματα για χρόνια για να ανταγωνιστούν τους γίγαντες του κλάδου, αλλά με ανάμεικτα αποτελέσματα.

Είναι μια θέση που θα ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς το 2016, όταν ο Τζένσεν Χουάνγκ, Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia μετέφερε έναν μαύρο υπερυπολογιστή DGX-1 στα γραφεία της OpenAI στο Mission District του Σαν Φρανσίσκο. Η συσκευή αξίας 300.000 δολαρίων είχε κοστίσει στην Nvidia «μερικά δισεκατομμύρια δολάρια» για την ανάπτυξη της και δεν υπήρχαν άλλοι αγοραστές, όπως θυμήθηκε πρόσφατα ο Χουάνγκ.

Ο Mασκ, στην OpenAI, ήταν ο μόνος που την ήθελε. Όταν ο Mασκ του είπε ότι ήταν για «μια μη κερδοσκοπική εταιρεία», ο Χουάνγκ είπε ότι έπαθε σοκ στη σκέψη ότι θα τοποθετούσε ένα τόσο ακριβό μηχάνημα σε έναν οργανισμό που δεν είχε σκοπό να κερδίζει χρήματα.

Πίσω από τα παρασκήνια, όμως, το ιδανικό της μη κερδοσκοπικής εταιρείας βρισκόταν ήδη υπό έντονη πίεση και στον Mασκ δεν άρεσε αυτό που έβλεπε.

«Παιδιά, βαρέθηκα. Αυτό είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», έγραψε ο Mασκ σε ένα email προς τους συνιδρυτές του το 2017. Προειδοποίησε ότι «δεν θα χρηματοδοτούσε πλέον την OpenAI» αν μετατραπεί σε τεχνολογική startup αντί για μη κερδοσκοπική εταιρεία. Ο Αλτμαν απάντησε την επόμενη μέρα: «Παραμένω ενθουσιώδης για τη μη κερδοσκοπική δομή!»

Αλτμαν εναντίον Mασκ

Τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους, ο Mασκ αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο της OpenAI και δήλωσε τότε ότι η κίνηση αυτή είχε ως στόχο να αποφευχθεί μια πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία του, Tesla, εμβάθυνε περισσότερο στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Mασκ μήνυσε την OpenAI και τον Aλτμαν στις αρχές του 2024, ισχυριζόμενος ότι εγκατέλειψαν την αρχική αποστολή της εταιρείας να αναπτύξει τεχνητή νοημοσύνη «προς όφελος της ανθρωπότητας γενικά», και επικρίνει τακτικά τους στενούς δεσμούς της OpenAI με τη Microsoft τον κύριο χρηματοδότη της.

Επίσης, προσέφυγε στα δικαστήρια για να εμποδίσει την OpenAI να μετατραπεί σε κερδοσκοπική οντότητα και, νωρίτερα φέτος, έφτασε στο σημείο να προσπαθήσει να εξαγοράσει το εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης για 97,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τον Οκτώβριο, η OpenAI ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την ανακεφαλαιοποίησή της, εδραιώνοντας τη δομή της ως μη κερδοσκοπική εταιρεία με ελέγχουσα συμμετοχή στην κερδοσκοπική της δραστηριότητα, η οποία είναι πλέον μια εταιρεία κοινής ωφέλειας με την ονομασία OpenAI Group PBC.

Ο Mασκ δεν είναι το μόνο αρχικό μέλος της ομάδας OpenAI που έχει μετατραπεί σε σκληρό αντίπαλο.

Τα αδέλφια Ντάριο και Ντανιέλα Αμοντέι αποχώρησαν από την OpenAI στα τέλη του 2020 για να ιδρύσουν την Anthropic, η οποία ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι η Microsoft και η Nvidia θα επενδύσουν στην εταιρεία. Η αποτίμηση από τον γύρο χρηματοδότησης θα μπορούσε να φτάσει τα 350 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η οικογένεια μεγάλων γλωσσικών μοντέλων Claude της Anthropic είναι ένας από τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές των μοντέλων GPT της OpenAI.

Ο Άλτμαν στοιχηματίζει ότι μπορεί να κερδίσει στον ανταγωνισμό αυτό ξοδεύοντας περισσότερα από τους ανταγωνιστές του. Ενώ η εταιρεία του έχει σκιαγραφήσει σχέδια για δαπάνες υποδομής τεχνητής νοημοσύνης άνω του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων, η Anthropic έχει δεσμευτεί για περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόσφατες επενδύσεις υπολογιστικής ισχύος, κατανεμημένες σε διάφορα διαστήματα τα επόμενα χρόνια.

Όλα αυτά συνιστούν ένα τεράστιο στοίχημα ότι η ζήτηση για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης θα συνεχίσει να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς.

«Όλοι οι διάφοροι προμηθευτές τεχνητής νοημοσύνης πραγματοποιούν τεράστιες επενδύσεις κεφαλαίου», δήλωσε ο David Menninger, εκτελεστικός διευθυντής έρευνας λογισμικού στην ISG. «Υπάρχει το ερώτημα πόσο θα διαρκέσουν αυτές οι επενδύσεις κεφαλαίου και αν θα αποδώσουν όλες».

Ο Luria λέει ότι η Anthropic και άλλες εταιρείες αναλαμβάνουν λογικές δεσμεύσεις με βάση την τρέχουσα πορεία ανάπτυξής τους και τη χρηματοδότηση που έχουν ήδη εξασφαλίσει. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η προσέγγιση της OpenAI βασίζεται σε μια «φανταστική σειρά δεσμεύσεων» με μια «αμυδρή πεποίθηση ότι αυτοί οι αριθμοί είναι εφικτοί».

«Πολύ ακραίο»

Ο Αλτμαν δήλωσε στο CNBC την Πέμπτη ότι η OpenAI ήδη βλέπει αρκετή ζήτηση για να δικαιολογήσει τα σχέδια δαπανών της, γεγονός που «μας κάνει να είμαστε σίγουροι ότι θα μπορέσουμε να αυξήσουμε σημαντικά τα έσοδα».

«Είναι προφανώς ασυνήθιστο να αναπτύσσεσαι τόσο γρήγορα σε τέτοια κλίμακα, αλλά αυτό είναι που βλέπουμε στα τρέχοντα δεδομένα μας», είπε προσθέτοντας ότι «η ζήτηση στην αγορά είναι αρκετά ακραία».

Ο Aλτμαν δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι αναμένει τα ετήσια έσοδα να φτάσουν τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του έτους και να φτάσουν τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια μέχρι το 2030. Ο ιστορικός ρυθμός ανάπτυξής της έχει αποτελέσει μεγάλη ευλογία για τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

Η Oracle υπέγραψε συμφωνία ύψους περίπου 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την πώληση υπηρεσιών υποδομής στην OpenAI για πέντε χρόνια. Οι κατασκευαστές μικροεπεξεργαστών Advanced Micro Devices (ΑΜD) και Broadcom έχουν ενσωματώσει τη ζήτηση που συνδέεται με την OpenAI στις πολυετείς προβλέψεις τους.

Ωστόσο, οι μετοχές της Oracle έπεσαν κατά 11% την Πέμπτη, αφού ο προμηθευτής λογισμικού ανακοίνωσε χαμηλότερα από τα αναμενόμενα έσοδα, μια απώλεια που έσυρε προς τα κάτω τις μετοχές της Nvidia, της CoreWeave και άλλων εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Παρά την αύξηση των μακροπρόθεσμων συμβολαίων από εταιρείες όπως η OpenAI, η Meta και η Nvidia, οι επενδυτές ανησυχούν όλο και περισσότερο για το χρέος της Oracle, το οποίο τροφοδοτεί την ανάπτυξή της.

Ωστόσο, ο επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων Matt Murphy της Menlo Ventures δήλωσε ότι στα 25 χρόνια που ασχολείται με τις επιχειρήσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων, «αυτή είναι η μητέρα όλων των μαχών».

Ο Murphy, ένας από τους πρώτους επενδυτές στην Anthropic, δήλωσε ότι ο συνδυασμός μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, προσαρμοσμένων τσιπ και υπερμεγέθων κέντρων δεδομένων προσθέτει το δυναμικό για αποτελέσματα τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό εξηγεί το εντυπωσιακό επίπεδο των κεφαλαιουχικών δαπανών και τις αστρονομικές αποτιμήσεις, είπε.

Ο Aλτμαν κήρυξε πρόσφατα «κόκκινο συναγερμό» στην εταιρεία του και αναδιάταξε τους πόρους για να επικεντρωθεί στο να κάνει το ChatGPT ταχύτερο, πιο αξιόπιστο και πιο προσωπικό, ενώ καθυστέρησε τις εργασίες για τις διαφημίσεις, τους πράκτορες υγείας και αγορών και έναν προσωπικό βοηθό που ονομάζεται Pulse. Η δήλωσή του ήρθε μετά την κυκλοφορία του μοντέλου Gemini 3 από την Google τον περασμένο μήνα, το οποίο επιτάχυνε περαιτέρω την άνοδο του γίγαντα των αναζητήσεων στην αγορά.

Την Πέμπτη, η OpenAI παρουσίασε το ChatGPT-5.2, ένα ταχύτερο και πιο ικανό μοντέλο συλλογιστικής που, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι το καλύτερο σύστημα που έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα για καθημερινή επαγγελματική χρήση. Επίσης, σύναψε μια τριετή συμφωνία ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων με τη Disney σχετικά με το πρόγραμμα δημιουργίας βίντεο Sora AI.

Ο Aλτμαν υποβάθμισε την απειλή από την Google, δηλώνοντας στο CNBC ότι το Gemini είχε μικρότερη επίδραση στις μετρήσεις της εταιρείας από ό,τι αρχικά φοβόταν η OpenAI.

«Πιστεύω ότι όταν εμφανίζεται μια ανταγωνιστική απειλή, πρέπει να επικεντρωθείς σε αυτήν και να την αντιμετωπίσεις γρήγορα», δήλωσε ενώ εκτίμησε ότι η εταιρεία θα βγει από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι τον Ιανουάριο.