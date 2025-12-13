Χρηματιστήριο Αθηνών: Η «χρυσή 15άδα» του 2025 και οι διανομές – ρεκόρ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει ήδη 15 τίτλους (της κύριας αγοράς), με αποδόσεις που πέρασαν εκείνη του γενικού δείκτη

Markets 13.12.2025, 11:00
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η «χρυσή 15άδα» του 2025 και οι διανομές – ρεκόρ
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

Στο νήμα φαίνεται ότι θα κριθεί η φετινή μάχη τίτλων στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς πλέον το ράλι της Viohalco απειλεί ανοιχτά την για πολλούς μήνες πρωτοκαθεδρία της Alpha Bank, σε μια ομολογουμένως σημαντικά αποδοτική χρονιά για όλη την αγορά.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται η Alpha Bank και η Viohalco

Εισερχόμαστε πλέον στο τελευταίο πλήρες χρηματιστηριακό πενθήμερο του 2025, αφού οι δύο τελευταίες εβδομάδες έχουν τις καθορισμένες αργίες τους, με το ΧΑ να έχει ήδη 15 τίτλους (της κύριας αγοράς), με αποδόσεις που πέρασαν εκείνη του γενικού δείκτη. Μια απόδοση ακόμη παραμένει πάνω από το 40%, την καλύτερη της τελευταίας πενταετίας (εκτός απροόπτου), αφού ξεπερνά ακόμη και το +39,08% του 2023.

Η λίστα

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται λοιπόν η Alpha Bank και η Viohalco, με τις δύο εταιρείες να σημειώνουν ισχυρές επιδόσεις και να καταγράφουν απόδοση 111% από την αρχή του έτους. Η πρώτη είχε ένα εντυπωσιακό οκτάμηνο, αλλά από τον Σεπτέμβριο οι ρυθμοί της έχουν μειωθεί, ενώ η δεύτερη έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία τους τελευταίους τρεις μήνες, θέτοντας όλον τον όμιλο, μαζί με τις θυγατρικές της, στο προσκήνιο.

Η προοπτική της 7ης τάξης στα πτυχία της έχει οδηγήσει την ΕΚΤΕΡ από το +96%, με την Elvalhalcor να ακολουθεί τη μητρική της και να βρίσκεται στο +92%. Η AKTOR έκανε τη διαφορά τόσο στο μέτωπο των κατασκευών όσο και με τις πρόσφατες συμφωνίες της στο μέτωπο της ενέργειας, ακολουθώντας με απόδοση 92%, ενώ η Πειραιώς συνεχίζει την ανοδική της πορεία με αύξηση 87%. Η Optima Bank εντυπωσιάζει επίσης, καταγράφοντας αύξηση 82%, ενώ η Εθνική Τράπεζα σημειώνει ένα ισχυρό 75% από την αρχή του έτους.

Η ισχυρή κερδοφορία μεταφράστηκε και με τη γενναιόδωρη μερισματική πολιτική

Σημαντική είναι και η πορεία της AVAX και της Τρ. Κύπρου, με απόδοση 74%, ενώ η Cenergy καταγράφει αύξηση 68%, αποδεικνύοντας την ισχυρή δυναμική της στον τομέα της ενέργειας και των υποδομών.

Η ΟΛΘ και η Eurobank ακολουθούν με θετικά νούμερα, καταγράφοντας αντίστοιχα 60% και 56%, ενώ η Motor Oil σημειώνει αύξηση 51%, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στην ενεργειακή της στρατηγική.

Η AS Company, αν και καταγράφει πιο μέτρια απόδοση στο 45%, παραμένει σε εδάφη υπεραπόδοσης έναντι του γενικού δείκτη, και συμπληρώνει της «χρυσή 15άδα» του 2025.

Ισχυρή κερδοφορία

Οι επιδόσεις αυτές, όπως άλλωστε και στη συντριπτική πλειονότητα των τίτλων, ακόμη και αν δεν ξεπέρασαν την επίδοση του γενικού δείκτη, μόνο τυχαία δεν είναι. Η κερδοφορία των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το εννεάμηνο του 2025 έφτασε τα 7,5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,65% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, τα κέρδη των 45 εισηγμένων εταιρειών ανέρχονται πλέον σε 7,54 δισ. ευρώ, από 6,94 δισ. ευρώ το 2023, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Τα μεγαλύτερα κέρδη καταγράφηκαν από τον τραπεζικό τομέα, με τη Eurobank να ηγείται με κέρδη 1,033 δισ. ευρώ, ακολουθούμενη από την Εθνική Τράπεζα με 970 εκατ. ευρώ και την Τράπεζα Πειραιώς με 820 εκατ. ευρώ. Στον μη τραπεζικό τομέα, η Motor Oil σημείωσε κέρδη 512 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ 470 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ 400 εκατ. ευρώ.

Ιστορική διανομή το 2025

Η ισχυρή κερδοφορία μεταφράστηκε και με τη γενναιόδωρη μερισματική πολιτική. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι εταιρείες θα διανείμουν συνολικά πάνω από 5,4 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο ξεπερνά το υψηλότερο επίπεδο των μερισμάτων που είχε καταγραφεί το 2007, πριν την οικονομική κρίση.

Τότε, η διανομή μερισμάτων είχε φτάσει τα 5,42 δισ. ευρώ, όμως αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνη την περίοδο υπήρχαν περισσότερες εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο, γεγονός που καθιστά τη φετινή επίδοση ακόμα πιο σημαντική.

Μέχρι στιγμής, οι τακτικές διανομές μερισμάτων βρίσκονται κοντά στα 5 δισ. ευρώ, και με την προσθήκη των προμερισμάτων η συνολική διανομή αναμένεται να ξεπεράσει το ιστορικό υψηλό των 5,4 δισ. ευρώ του 2007. Αυτή τη στιγμή, περίπου 18 εισηγμένες εταιρείες έχουν ή προγραμματίζουν προμερίσματα που ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ.

