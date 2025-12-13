DIA: Πώς έφτασε τα 2 δισ. ευρώ αποτίμηση, μετά την παρέμβαση της Western Gate

Για χρόνια, η ισπανική αλυσίδα DIA αποτελούσε παράδειγμα χαμένης αξίας στο ευρωπαϊκό λιανεμπόριο. Χαμηλή μετοχική απόδοση, αδύναμη διακυβέρνηση και έλλειψη ξεκάθαρης στρατηγικής είχαν οδηγήσει τη μετοχή σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το ESM, το ευρωπαϊκό περιοδικό των σούπερ μάρκετ, το φθινόπωρο του 2024, ωστόσο, ξεκίνησε μια διαδικασία που έμελλε να αλλάξει ριζικά την πορεία της εταιρείας.

Η μεταρρύθμιση της DIA

Τον Σεπτέμβριο του 2024, η Western Gate, επενδυτικός βραχίονας του Family Office του Luis Amaral, ενεργοποίησε μια οργανωμένη ακτιβιστική καμπάνια με στόχο τη μεταρρύθμιση της DIA.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η διαφάνεια, η εταιρική διακυβέρνηση και η ανάγκη επαναπροσδιορισμού του επιχειρηματικού μοντέλου.

Ένα νέο στρατηγικό αφήγημα

Η απάντηση της διοίκησης ήρθε τον Μάρτιο, κατά τη διάρκεια του Investor Day, με την παρουσίαση ενός φιλόδοξου πενταετούς στρατηγικού σχεδίου. Η νέα κατεύθυνση εστίασε στην κερδοφόρα ανάπτυξη στην Ισπανία, στη δημιουργία εναλλακτικών πηγών εσόδων και στην ενίσχυση της επικοινωνίας με την επενδυτική κοινότητα.

Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε σε ουσιαστικές αλλαγές στη δομή διοίκησης, αναδιαμορφώνοντας το Διοικητικό Συμβούλιο με στελέχη που διαθέτουν εμπειρία στο proximity retail, ενώ επανασχεδίασε το σύστημα αμοιβών των ανώτατων στελεχών ώστε να συνδέεται άμεσα με την αξία για τους μετόχους.

Χρηματοοικονομική σταθερότητα και επιστροφή εμπιστοσύνης

Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν επίσης η συμφωνία αναχρηματοδότησης και το reverse stock split που ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2024. Οι κινήσεις αυτές ενίσχυσαν τον ισολογισμό, βελτίωσαν τη διαφάνεια και έστειλαν σαφές μήνυμα σταθερότητας στην αγορά.

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: η DIA έφτασε πλέον σε χρηματιστηριακή αποτίμηση €2 δισ., σηματοδοτώντας μια πλήρη αντιστροφή του αρνητικού κλίματος.

«Δικαιώθηκε η επιμονή μας»

Ο Francisco Santos, διευθυντής της Western Gate, χαρακτήρισε το ορόσημο «επιβεβαίωση της μακροπρόθεσμης πίστης μας στη DIA». Όπως δήλωσε, η ομάδα του στήριξε την εταιρεία ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, πιστεύοντας ότι οι σωστές αλλαγές μπορούσαν να οδηγήσουν σε βιώσιμη ανάπτυξη.

Η περίπτωση της DIA αναδεικνύεται πλέον ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς ο εποικοδομητικός ακτιβισμός μπορεί να μετατραπεί σε μοχλό δημιουργίας αξίας, όταν συνοδεύεται από διάλογο, στρατηγική και αποφασιστική εκτέλεση.