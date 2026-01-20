Ασιατικά χρηματιστήρια: Πτωτικά οι αγορές, παραμένουν οι ανησυχίες για τους δασμούς

Πτωτικά κινήθηκαν ως επί το πλείστον οι αγορές της Ασίας, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αξιολογήσουν τις νέες απειλές δασμών από τις ΗΠΑ σχετικά με τη Γροιλανδία, εντείνοντας τις ανησυχίες για κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων με την Ευρώπη.

Σύμφωνα με διαρροές, οι ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν αντίμετρα σε μορφή δασμών και ευρύτερες οικονομικές κυρώσεις, ως απάντηση στις νέες απειλές από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις σχέσεις γύρω από τη Γροιλανδία.

Στην Ασία, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε οριακά κατά 0,1%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 υποχώρησε 0,26%, υπό την επίδραση αυξημένων ρυθμιστικών ελέγχων μετά από έξαρση της δραστηριότητας στις συναλλαγές.

Οι αρχές έχουν κινηθεί για τον περιορισμό της μόχλευσης, καθώς ο όγκος συναλλαγών στις εγχώριες αγορές έφτασε σε ιστορικά υψηλά, εν μέρει λόγω της αύξησης των υπολοίπων περιθωρίου συναλλαγών σε επίπεδα ρεκόρ.

Παρά την αυστηροποίηση, ο Raymond Cheng της Standard Chartered δήλωσε ότι η τράπεζα παραμένει θετική για τις μετοχές A της Κίνας, επικαλούμενος μια σταθεροποιημένη οικονομία και την αναμενόμενη στήριξη από δημοσιονομική πολιτική στις επικείμενες συνεδριάσεις πολιτικής της Κίνας τον Μάρτιο του 2026.

«Θεωρούμε τη δυναμική των κινεζικών μετοχών βιώσιμη, δεδομένης της πολιτικής τόνωσης που αναμένεται να προσφέρει περαιτέρω ώθηση στην προβλεπόμενη αύξηση κερδών κατά μέσο όρο πάνω από 10% για τους επόμενους 12 μήνες», δήλωσε ο περιφερειακός διευθυντής επενδύσεων της τράπεζας για τη Μεγάλη Κίνα.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 έκλεισε με πτώση 0,46%.

Στην Ιαπωνία, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις μετά την ανακοίνωση της Πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι τη Δευτέρα ότι σκοπεύει να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές για τις 8 Φεβρουαρίου.

Ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε 0,96%, ενώ ο Topix κατέγραψε πτώση 0,69%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi ενισχύθηκε 0,52% σε νέο ιστορικό υψηλό για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq εκτοξεύθηκε 1,78%.

Η απόδοση των 40ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων ανήλθε στο 4% για πρώτη φορά.

Η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων διατηρείται με μία έδρα, μετά τον σχηματισμό της τον Οκτώβριο, όταν η Τακαΐτσι ανέλαβε πρωθυπουργός έπειτα από την παραίτηση του προκατόχου της. Σύμφωνα με τη Fitch, οι πρόωρες εκλογές αυξάνουν την πολιτική αβεβαιότητα βραχυπρόθεσμα, αλλά θα μπορούσαν να προσφέρουν μεγαλύτερη σαφήνεια πολιτικής εάν προκύψει κυβέρνηση με ισχυρότερο εντολή.

Η Fitch αναμένει ότι το δημόσιο χρέος θα παραμείνει υψηλό μεσοπρόθεσμα, αλλά σταδιακά θα μειωθεί καθώς η ισχυρότερη ονομαστική ανάπτυξη του ΑΕΠ θα αντισταθμίσει τα ευρύτερα δημοσιονομικά ελλείμματα και το υψηλότερο κόστος δανεισμού. Το ενοποιημένο δημόσιο χρέος προβλέπεται να υποχωρήσει στο μέσο επίπεδο 190% του ΑΕΠ έως το 2029, από εκτιμώμενο 199,5% το 2025 και μέγιστο 222% το 2020.