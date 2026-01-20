FAO: Αξιολόγηση των κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων

Νέες οδηγίες και μια συνοδευτική τεχνική έκθεση που βοηθούν στη μελέτη των πιθανών κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων από ουσίες που ονομάζονται «περιβαλλοντικοί αναστολείς» (Environmental Inhibitors – EIs), δημοσίευσε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).

Από την μία πλευρά υπάρχει η ανάγκη παραγωγής περισσότερων τροφίμων και από την άλλη ο περιορισμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τον αγροτικό τομέα. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές τεχνολογικές ή πολιτικές επιλογές υπό ανάπτυξη και εφαρμογή που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Ο FAO προβλέπει ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα αγροδιατροφικά συστήματα θα αυξηθούν κατά 30% από το 2010 έως το 2050

Μία από αυτές τις επιλογές περιλαμβάνει τη χρήση ουσιών που ονομάζονται περιβαλλοντικοί αναστολείς (ΠΑΝ) και οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στον μετριασμό των εκπομπών μεθανίου από τις αγελάδες και άλλα ζώα, καθώς και στον περιορισμό της απώλειας αζώτου από τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται στις αγροκτήματα.

Ο FAO σημειώνει ότι η πιθανή μεταφορά υπολειμμάτων ΠΑΝ στην τροφική αλυσίδα απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση του κινδύνου για την ασφάλεια των τροφίμων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και τις διαταραχές του εμπορίου.

Να σημειωθεί ότι οι αγροτικές πηγές εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν το 58% των παγκόσμιων εκπομπών CH4 και το 52% των εκπομπών N2O, σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή, και ο FAO προβλέπει ότι, χωρίς μετριασμό, οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα αγροδιατροφικά συστήματα θα αυξηθούν κατά περισσότερο από 30% από το 2010 έως το 2050.

Οι δύο κατηγορίες

Η έκθεση εστιάζει σε δύο ευρείες κατηγορίες: Αναστολείς μεθανογένεσης που χορηγούνται σε αγελάδες και άλλα ζώα, οι οποίοι μειώνουν τις εκπομπές μεθανίου (CH4) από τα ζώα, και αναστολείς αζώτου που εφαρμόζονται στα εδάφη και οι οποίοι στοχεύουν στη μείωση των απωλειών αζώτου και των εκπομπών υποξειδίου του αζώτου (N2O) από την παραγωγή καλλιεργειών.

Στις 20 Ιανουαρίου, οι εμπειρογνώμονες του FAO θα παρουσιάσουν τα ευρήματά τους σε ένα διαδικτυακό σεμινάριο και θα συζητήσουν πτυχές της ασφάλειας των τροφίμων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να αντιμετωπίζονται κατά τη χρήση περιβαλλοντικών αναστολέων σε αγροδιατροφικά συστήματα.

«Η εφαρμογή ενός πρίσματος ασφάλειας τροφίμων είναι απαραίτητη κατά την εισαγωγή νέων πρακτικών και τεχνολογιών σε αγροδιατροφικά συστήματα», δήλωσε η Corinna Hawkes, Διευθύντρια Αγροδιατροφικών Συστημάτων και Τμήματος Ασφάλειας Τροφίμων (ESF). «Λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των τροφίμων εξαρχής, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι προσπάθειες για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι αποτελεσματικές, αξιόπιστες και καλά κατανοητές».

Επί του παρόντος, τα κανονιστικά πλαίσια για τις Περιβαλλοντικές Επιστήμες (ΠΕΠ) είναι κατακερματισμένα, με τις απαιτήσεις δεδομένων και τα συστήματα αξιολόγησης να διαφέρουν μεταξύ των περιοχών, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για μια εναρμονισμένη προσέγγιση. Ο FAO υποστηρίζει αυτήν την προσέγγιση μέσω των επιστημονικών συμβουλών που παρέχονται από διεθνείς επιτροπές εμπειρογνωμόνων (την Κοινή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων FAO/ΠΟΥ για τα Πρόσθετα Τροφίμων και την Κοινή Συνάντηση FAO/ΠΟΥ για τα Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων), οι οποίες χρησιμεύουν ως βάση για τα πρότυπα της Επιτροπής Codex Alimentarius.