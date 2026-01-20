Μπέσεντ: Ο Τραμπ δείχνει στον κόσμο ότι οι ΗΠΑ «επιστρέφουν»

Ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι ο έλεγχος της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ είναι «σημαντικός»

World 20.01.2026, 14:00
Μπέσεντ: Ο Τραμπ δείχνει στον κόσμο ότι οι ΗΠΑ «επιστρέφουν»
Newsroom

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δείχνει στον κόσμο ότι «οι ΗΠΑ επέστρεψαν», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ μιλώντας στο CNBC, καθώς αυξάνονται οι εντάσεις σχετικά με την πρόταση του αμερικανού προέδρου να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Ερωτηθείς για την ατζέντα του προέδρου στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, όπου ο Τραμπ θα εκφωνήσει ομιλία την Τετάρτη, ο Μπέσεντ είπε: «Οι ΗΠΑ επέστρεψαν, και έτσι μοιάζει η ηγεσία των ΗΠΑ. »

Ο Μπέσεντ επανέλαβε ότι ο έλεγχος της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ είναι «σημαντικός»

Οι εντάσεις είναι υψηλές στη συνάντηση, αφού ο Τραμπ ανέβασε τον πήχη σχετικά με την πρόθεσή του να αποκτήσει το αυτόνομο δανέζικο έδαφος του παγωμένου νησιού, κάτι που έχει προκαλέσει αναταραχές στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ. Τη Δευτέρα το βράδυ, ανακοίνωσε δασμούς 200% στα γαλλικά κρασιά και τη σαμπάνια και είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έδειχνε «απόλυτη αδυναμία» παραχωρώντας την κυριαρχία των νησιών Τσάγκος στον Μαυρίκιο.

Εν τω μεταξύ, η Δανία έστειλε περισσότερα στρατεύματα στη Γροιλανδία για στρατιωτικές ασκήσεις.

Μπέσεντ: Σημαντικός ο έλεγχος της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ

Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι ο έλεγχος της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ είναι «σημαντικός», προσθέτοντας: «Αυτό θα σταματήσει κάθε είδους πόλεμο με κινήσεις στρατευμάτων, οπότε γιατί να μην προλάβουμε το πρόβλημα πριν ξεκινήσει;»

Ο Μπέσεντ δήλωσε στο CNBC ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να συνεισφέρουν το «δίκαιο μερίδιό» τους στην άμυνα. «Ενώ οι Ευρωπαίοι έχτιζαν σχολεία και δημιουργούσαν συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, εμείς υπερασπιζόμασταν τον κόσμο», είπε.

Ο Tραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η κατάκτηση της Γροιλανδίας είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, αναφέροντας συχνά ανησυχίες σχετικά με την επιρροή της Ρωσίας και της Κίνας στην Αρκτική.

Ο Μπέσεντ τέλος πρόσθεσε ότι πραγματοποίησε συνάντηση με την G7, καθώς και με το Μεξικό, την Ινδία, τη Νότια Κορέα και την Αυστραλία την περασμένη εβδομάδα, προκειμένου να «αποφύγει τον ασφυκτικό έλεγχο που ασκεί η Κίνα στα ορυκτά».

«Η φοβερή ευρωπαϊκή ομάδα εργασίας»

Ο αμερικανός ΥΠΟΙΚ επέκρινε την ευρωπαϊκή ηγεσία, υποδηλώνοντας ότι θα δημιουργούσαν μια «ομάδα εργασίας» για να ανταποδώσουν την απειλή του Tραμπ για «αύξηση των δασμών».

«Η εκτίμησή μου είναι ότι η επόμενη κίνησή τους θα είναι η δημιουργία μιας ομάδας εργασίας, της φοβερή ευρωπαϊκής ομάδας εργασίας», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Επίσης, επέκρινε την προσέγγιση της Ευρώπης στον πόλεμο στην Ουκρανία. «Εξακολουθούν να αγοράζουν ρωσική ενέργεια, εξακολουθούν να αγοράζουν από την Ινδία προϊόντα διύλισης που παράγονται από ρωσικό πετρέλαιο, οπότε, τέσσερα χρόνια μετά, οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να χρηματοδοτούν τον πόλεμο εναντίον των ίδιων τους».

Η Ευρώπη παραμένει ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), σύμφωνα με τα στοιχεία του Δεκεμβρίου, ενώ η ήπειρος αγοράζει το 6% του αργού πετρελαίου της χώρας. Οι κυρώσεις της ΕΕ κατά των προϊόντων που παράγονται από ρωσικό πετρέλαιο αναμένεται να τεθούν σε ισχύ την Τετάρτη.

