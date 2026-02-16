Fed: Ο Τραμπ θέλει μείωση επιτοκίων, αλλά ο Γουόρς έχει μεγαλύτερα σχέδια

Στο στόχαστρο του Γουόρς είναι και η πολιτική ποσοτικής χαλάρωσης της Fed

World 16.02.2026, 23:00
Fed: Ο Τραμπ θέλει μείωση επιτοκίων, αλλά ο Γουόρς έχει μεγαλύτερα σχέδια
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσλιόπουλος

Σε μια περίοδο που οι αγορές κινούνται στον ρυθμό των επιτοκίων και κάθε λέξη από την Ουάσιγκτον μπορεί να μετακινήσει δισεκατομμύρια, η μάχη για το μέλλον της Fed αποκτά έντονα πολιτικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά χαμηλότερο κόστος δανεισμού. Ο Κέβιν Γουόρς, όμως, έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει την εκτεταμένη παρέμβαση της κεντρικής τράπεζας μέσω της ποσοτικής χαλάρωσης.  Και η Wall Street παρακολουθεί, γνωρίζοντας ότι το διακύβευμα δεν είναι μόνο τα επιτόκια, αλλά ολόκληρη η αρχιτεκτονική της νομισματικής πολιτικής.

Η επόμενη ημέρα στη Fed: Πολιτική πίεση, ιδεολογική σύγκρουση και το στοίχημα της νομισματικής στροφής

Υπέρ του περιορισμού του εκτεταμένου ρόλου της Fed στις χρηματοπιστωτικές αγορές μάχεται ξεκάθαρα για πάνω από μία δεκαετία, ο Κέβιν Γουόρς.

Ως υποψήφιος του Τραμπ για την ηγεσία της Fed, βρίσκεται πλέον σε θέση να εφαρμόσει στην πράξη τις απόψεις που διατυπώνει εδώ και χρόνια. Η προοπτική αυτή έχει προκαλέσει έντονη κινητικότητα στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να εκτιμήσουν αν επίκειται μια βαθιά αλλαγή στη νομισματική πολιτική και ποιες θα είναι οι συνέπειες για τις αγορές, σύμφωνα με το Politico.

Κεντρικός άξονας της κριτικής του Γουόρς είναι η πολιτική της ποσοτικής χαλάρωσης (QE), με την οποία η Fed επιδίωξε να μειώσει τα μακροπρόθεσμα επιτόκια, να ενισχύσει τη ρευστότητα και να στηρίξει την οικονομική δραστηριότητα σε περιόδους σοβαρής ύφεσης.

Με την αύξηση των αποθεματικών των τραπεζών και τη συμπίεση των αποδόσεων των ομολόγων, η κεντρική τράπεζα προσπάθησε να σταθεροποιήσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα και να ενθαρρύνει τον δανεισμό.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Γουόρς, η παρατεταμένη μεγάλης κλίμακας παρέμβαση αλλοίωσε τις φυσικές τιμές των περιουσιακών στοιχείων, ενίσχυσε υπερβολικά τις αγορές μετοχών και ομολόγων και ωφέλησε κυρίως τα πιο εύπορα στρώματα, τα οποία κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος αυτών των επενδύσεων, σημειώνει το Politico.

Έρευνα του Brookings Institution έδειξε ότι κατά την περίοδο των παρεμβάσεων της πανδημίας, η μέση τιμή κατοικίας αυξήθηκε σχεδόν κατά 100.000 δολάρια, πολύ πιο πάνω από την προϋπάρχουσα τάση. Για τον Γουόρς και τους υποστηρικτές του, οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν το επιχείρημα ότι η ποσοτική χαλάρωση συνέβαλε στη διεύρυνση των ανισοτήτων πλούτου.

Fed

Η Fed και οι επιπτώσεις της ποσοτικής χαλάρωσης

Από την άλλη πλευρά, πολλοί νυν και πρώην αξιωματούχοι της Fed αμφισβητούν αυτό το επιχείρημα. Θεωρούν ότι οι επιπτώσεις της QE εξασθενούν με την πάροδο του χρόνου και ότι οι αυξήσεις στις τιμές κατοικιών και μετοχών οφείλονται σε πολλούς παράγοντες, όπως στις δημοσιονομικές ενισχύσεις, στους περιορισμούς της προσφοράς και στις διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία. Κατά τη γνώμη τους, οι αγορές περιουσιακών στοιχείων αποτέλεσαν αναγκαίο εργαλείο για την αποτροπή μιας βαθύτερης ύφεσης και δεν συνιστούν μόνιμη στρέβλωση του συστήματος.

Εάν ο Γουόρς επικυρωθεί από τη Γερουσία, θα βρεθεί αντιμέτωπος με δύσκολες ισορροπίες. Μια απότομη συρρίκνωση του ισολογισμού της Fed θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνοδο των μακροπρόθεσμων επιτοκίων, αύξηση του κόστους στεγαστικών δανείων και αναταράξεις στις αγορές χρηματοδότησης. Αυτό θα ερχόταν σε αντίθεση με τον στόχο της κυβέρνησης για χαμηλότερο κόστος δανεισμού και τόνωση της αγοράς κατοικίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο πολιτικής πίεσης εν όψει εκλογών.

Ο ίδιος ο Γουόρς έχει αναγνωρίσει ότι η μετάβαση σε ένα «πιο συνετό» σύστημα απαιτεί χρόνο, σταδιακές κινήσεις και εντατική επικοινωνία με τις αγορές.

Σημαντικός παράγοντας στην εξίσωση είναι ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος έχει επίσης εκφράσει επιφυλάξεις για την εκτεταμένη χρήση της QE. Ο στενότερος συντονισμός μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και Fed θα μπορούσε να περιορίσει τις αναταράξεις.

Μια ιδέα είναι η μετατόπιση του χαρτοφυλακίου της Fed προς το βραχυπρόθεσμο κρατικό χρέος, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών αυξάνει την έκδοση αυτών των τίτλων. Εφόσον οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων επηρεάζουν άμεσα τα στεγαστικά επιτόκια, αυτή η στρατηγική θα μπορούσε θεωρητικά να επιτρέψει αναδιάρθρωση του ισολογισμού, χωρίς απότομη αύξηση του κόστους δανεισμού.

Τραμπ

Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν

Παρά ταύτα, οι ειδικοί προειδοποιούν για τους κινδύνους. Η αυξημένη εξάρτηση από το βραχυπρόθεσμο χρέος εκθέτει την κυβέρνηση σε συχνότερες αναχρηματοδοτήσεις και σε μεγαλύτερη ευαισθησία στις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Επιπλέον, η μείωση των ομολόγων που κατέχει η Fed συνεπάγεται μείωση των τραπεζικών αποθεματικών.

Αν τα αποθεματικά περιοριστούν υπερβολικά, ενδέχεται να προκύψουν δυσλειτουργίες στις αγορές βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, όπως συνέβη το 2019. Μια πιθανή χαλάρωση των κανονιστικών απαιτήσεων ρευστότητας θα μπορούσε να δώσει περιθώριο κινήσεων, αλλά θα έθετε ζητήματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Ορισμένες προτάσεις εμφανίζονται περισσότερο συμβολικές παρά ουσιαστικές, όπως η μείωση των ταμειακών διαθεσίμων του Υπουργείου Οικονομικών στην κεντρική τράπεζα ώστε να μειωθεί λογιστικά το μέγεθος του ισολογισμού. Τέτοιες κινήσεις, όμως, δεν αλλάζουν θεμελιωδώς την κατεύθυνση της πολιτικής και θα μπορούσαν να μειώσουν τα διαθέσιμα «μαξιλάρια» σε περιόδους κρίσης.

Το βασικό ερώτημα παραμένει αν ο Γουόρς επιδιώκει πλήρη επιστροφή στο προ του 2008 μοντέλο, όπου η Fed βασιζόταν κυρίως στις βραχυπρόθεσμες προσαρμογές επιτοκίων και λιγότερο στις μαζικές αγορές τίτλων. Ο Μπέσεντ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι μια τόσο ριζική ανατροπή είναι απίθανη και ότι ο επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής θα απαιτήσει χρόνο.

Ακόμη κι αν δεν υπάρξει δραστική μείωση των υφιστάμενων συμμετοχών, η απλή δέσμευση ότι η QE θα χρησιμοποιείται με πολύ μεγαλύτερη φειδώ στο μέλλον θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις αγορές. Οι επενδυτές θα αναπροσαρμόσουν τις προσδοκίες τους για το επίπεδο στήριξης που μπορούν να αναμένουν σε μια μελλοντική ύφεση, γεγονός που ενδέχεται να μεταβάλει τις αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων.

Συνολικά, η ενδεχόμενη ηγεσία του Γουόρς εγείρει την προοπτική ουσιαστικής μεταρρύθμισης, αλλά και σημαντικών κινδύνων. Η πρόκληση θα είναι να περιοριστεί το αποτύπωμα της Fed χωρίς να διαταραχθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και χωρίς να ανακοπεί η οικονομική ανάπτυξη.

Το αν θα επιλέξει μια σταδιακή προσαρμογή ή μια πιο φιλόδοξη αναδιάρθρωση, θα εξαρτηθεί τόσο από τις πολιτικές συνθήκες όσο και από την αντίδραση των αγορών και των ίδιων των θεσμών της κεντρικής τράπεζας.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
ΔΝΤ: Δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία
World

ΔΝΤ: Δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία
Warner Bros: Κέρδισε η Paramount – Ξεκινά η διορία 4 ημερών της Netflix
World

Κέρδισε η Paramount την Warner Bros
Puma: H αγορά ανησυχεί για την πορεία της – Θα γυρίσει το παιχνίδι η κινεζική Anta;
World

H αγορά ανησυχεί για την Puma - Θα γυρίσει το παιχνίδι η κινεζική Anta;
Apple: Μέρος της παραγωγής του Mac Mini θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ
World

Το Mac Mini της Apple επιστρέφει στις ΗΠΑ
Microsoft: Αναζητά νέα κεντρικά γραφεία στο Λονδίνο
World

Η Microsoft αναζητά νέα κεντρικά γραφεία στο Λονδίνο
Fast Food: Η αλυσίδα κεμπάπ που ψάχνει το ατού στη Βρετανία με ρομπότ
World

Τώρα και με ρομπότ για κεμπάπ στη Βρετανία

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μπαρμπα Στάθης: Το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης – Στο τραπέζι και εξαγορές 
Τρόφιμα – ποτά

Το στρατηγικό πλάνο της Μπαρμπα Στάθης - Στο τραπέζι και εξαγορές 

Τι ανέφερε η διοίκηση της Μπαρμπα Στάθης στο πλαίσιο του conference call της Ideal Holdings - Το νέο κέντρο διανομής στην Αθήνα και οι στόχοι

Δημήτρης Χαροντάκης
Λαϊκές αγορές: Μικρότερος φόρος για τους πωλητές
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Μικρότερος φόρος για τους πωλητές σε λαϊκές αγορές

Τι προβλέπει για τις λαϊκές αγορές το σχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη

Αθανασία Ακρίβου
Puma: H αγορά ανησυχεί για την πορεία της – Θα γυρίσει το παιχνίδι η κινεζική Anta;
World

H αγορά ανησυχεί για την Puma - Θα γυρίσει το παιχνίδι η κινεζική Anta;

Η Puma ανέφερε ζημίες ύψους 645 εκατ. ευρώ για την περσινή χρονιά - Αμφιβολίες για το αν θα μπορέσει να αντιστρέψει την πτώση η Anta

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
«Πάγωμα» διεκδικήσεων του Δημοσίου: Ασπίδα για χιλιάδες ιδιοκτήτες
Ακίνητα

Μπλόκο στην καταιγίδα αγωγών του Δημοσίου για ιδιωτικά ακίνητα

Νέα ρύθμιση δίνει χρόνο έως τον Μάιο - Ανοικτά ζητήματα σε Κτηματολόγιο και δασικούς χάρτες φέρνουν ιδιοκτησιακές αμφισβητήσεις

Μάχη Τράτσα
Επιχειρήσεις: Από την έναρξη στο λουκέτο – Ο μικρός κύκλος ζωής των εταιρειών
Business

Από την έναρξη στο λουκέτο - Ο μικρός κύκλος ζωής των εταιρειών

Αύξηση των λουκέτων κατά 83,2% για τις επιχειρήσεις καταγράφουν τα στοιχεία για το 2025

Αλέξανδρος Κλώσσας
Apple: Μέρος της παραγωγής του Mac Mini θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ
World

Το Mac Mini της Apple επιστρέφει στις ΗΠΑ

Η κίνηση της Apple έρχεται μετά τη δέσμευση της εταιρείας πέρυσι να αυξήσει τις επενδύσεις στις ΗΠΑ κατά 600 δισεκατομμύρια δολάρια

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Όλοι έχασαν στον πόλεμο προσφορών για τη Warner Bros 
Reuters Breakingviews

Ολοι έχασαν στην υπόθεση της Warner

Οι απώλειες αυτού του «πολέμου» θα παραμείνουν

Jonathan Guilford
Κάθετος Διάδρομος: Πίεση ΗΠΑ σε Κομισιόν για άρση εμποδίων – Νέα σύσκεψη στις Βρυξέλλες στις 3 Μαρτίου
Φυσικό αέριο

Πίεση ΗΠΑ σε Κομισιόν για άρση εμποδίων στον Κάθετο Διάδρομo

Στο τραπέζι πρόταση των ΗΠΑ να συνυπολογίζονται οι υποδομές του Κάθετου Διαδρόμου στην ευρύτερη εμπορική συμφωνία προμήθειας ενεργειακών προϊόντων από τις ΗΠΑ ύψους 750 δισ. δολαρίων

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από World
ΔΝΤ: Δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία
World

ΔΝΤ: Δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο – ΔΝΤ ενέκρινε νέο δάνειο για την Ουκρανία συνολικού ύψους 8,1 δισ. δολαρίων, με το 1,5 δισ. να καταβάλλεται άμεσα για τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου

Puma: H αγορά ανησυχεί για την πορεία της – Θα γυρίσει το παιχνίδι η κινεζική Anta;
World

H αγορά ανησυχεί για την Puma - Θα γυρίσει το παιχνίδι η κινεζική Anta;

Η Puma ανέφερε ζημίες ύψους 645 εκατ. ευρώ για την περσινή χρονιά - Αμφιβολίες για το αν θα μπορέσει να αντιστρέψει την πτώση η Anta

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Apple: Μέρος της παραγωγής του Mac Mini θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ
World

Το Mac Mini της Apple επιστρέφει στις ΗΠΑ

Η κίνηση της Apple έρχεται μετά τη δέσμευση της εταιρείας πέρυσι να αυξήσει τις επενδύσεις στις ΗΠΑ κατά 600 δισεκατομμύρια δολάρια

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Microsoft: Αναζητά νέα κεντρικά γραφεία στο Λονδίνο
World

Η Microsoft αναζητά νέα κεντρικά γραφεία στο Λονδίνο

Η Microsoft  εξετάζει τοποθεσίες από το Paddington μέχρι το Canary Wharf εν μέσω έλλειψης γραφειακών χώρων υψηλής ποιότητας στο Λονδίνο

Fast Food: Η αλυσίδα κεμπάπ που ψάχνει το ατού στη Βρετανία με ρομπότ
World

Τώρα και με ρομπότ για κεμπάπ στη Βρετανία

H αλυσίδα fast food German Doner Kebab στοχεύει να ανοίξει 25 νέα καταστήματα φέτος με οθόνες αυτοεξυπηρέτησης και υγιεινές επιλογές που απευθύνονται στη Gen Ζ

ΗΠΑ: Χάνουν ταλέντα λόγω των περιορισμών Τραμπ
World

Οι περιορισμοί Τραμπ στοιχίζουν στις εταιρείες που χάνουν ταλέντα

Οι πολυεθνικές εταιρείες αντιμετωπίζουν προβλήματα με τους περιορισμούς στη μετανάστευση

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Washington Post: Οι ζημίες ξεπέρασαν τα 100 εκ. δολ. το 2025
World

Οι ζημίες της Washington Post ξεπέρασαν τα 100 εκ. δολ. το 2025

Η Washington Post μείωσε πρόσφατα το προσωπικό της κατά 30%, καθώς επιδιώκει να αναπροσανατολίσει τους στόχους της

Latest News
ΕΘΕΑΣ: Σοβαρές δυσλειτουργίες στη χρήση της εφαρμογής «Agrisnap»
AGRO

Σοβαρές δυσλειτουργίες στη χρήση της εφαρμογής «Agrisnap»

Αίτημα της ΕΘΕΑΣ για αποκατάσταση λειτουργίας και παράταση χρόνου

Μυλωνάς: Έρχεται το deal με ασφαλιστική εταιρεία – Ειδικό μέρισμα 300 εκατ. το 2026
Τράπεζες

Μυλωνάς: Έρχεται το deal με ασφαλιστική – Ειδικό μέρισμα 300 εκατ.

Ο CEO της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς τόνισε πώς θα προταθεί στην τακτική γενική συνέλευση του ερχόμενου Απριλίου, η διανομή επιπλέον 300 εκατ.

Αγης Μάρκου
Capital Tankers Corp.: Ιστορική «απόβαση» στο Όσλο με τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων όλων των εποχών
Ναυτιλία

Capital Tankers Corp.: Ιστορική «απόβαση» στο Όσλο με τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων όλων των εποχών

Η ζήτηση που εκδηλώθηκε για την Capital Tankers Corpήταν πρωτοφανής - Υπερκάλυψη πολλαπλάσια της αρχικής προσφοράς

Tax Relief Eases Burden on Self-Employed and Vulnerable Groups
English Edition

Tax Relief Eases Burden on Self-Employed and Vulnerable Groups

A 50 percent reduction in presumptive income will apply to specific professional categories meeting social and geographic criteria.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στην «κινούμενη άμμο» της μεταβλητότητας
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στην «κινούμενη άμμο» της μεταβλητότητας το ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών προσπαθεί να αποτιμήσει τον καταιγισμό των εταιρικών αποτελεσμάτων του 2025

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη για υποκλοπές: Θα λογοδοτήσετε, δεν σας ανήκει το κράτος
Πολιτική

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη για υποκλοπές: Θα λογοδοτήσετε, δεν σας ανήκει το κράτος

«Ο αγώνας αυτός θα συνεχιστεί αταλάντευτα μέχρι τέλους για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι αυτοί που νομίζουν ότι  επειδή νίκησαν στις εκλογές το κράτος τους ανήκει» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Μητσοτάκης: Σιγή ιχθύος στη Βουλή για τις υποκλοπές και την καταδικαστική απόφαση
Πολιτική

Σιγή ιχθύος από τον Μητσοτάκη για τις υποκλοπές

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν σχολίασε τίποτα για τις εξελίξεις σε σχέση με τις υποκλοπές παρά την αιχμηρή τοποθέτηση Ανδρουλάκη

Premia Properties: Στα 45,5 εκατ. τα κέρδη το 2025
Business

Στα 45,5 εκατ. τα κέρδη της Premia το 2025

H Premia Properties ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 και τις προοπτικές για το 2026

Capital Tankers Corp.: Ολοκλήρωσε με επιτυχία την μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων όλων των εποχών από ναυτιλιακή εταιρεία στο Χρηματιστήριο του Όσλο
Ναυτιλία

Capital Tankers: Ιστορικό ρεκόρ άντλησης κεφαλαίων στο Χρηματιστήριο του Όσλο

Υπερκάλυψη πολλαπλάσια της δημόσιας προσφοράς πέτυχε η Capital Tankers Corp. - Συγκεντρώθηκαν κεφάλαια 2,3 δισ. δολ.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Επιφυλακτικά, στη σκιά των μάκρο
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Επιφυλακτικές οι ευρωπαϊκές αγορές, στη σκιά των μάκρο

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται τα εταιρικά αποτελέσματα

Κινούμαι ηλεκτρικά ΙΙΙ: Νέα τρίμηνη παράταση έως τις 30 Ιουνίου
Ηλεκτροκίνηση

Νέα παράταση για το «Κινούμαι ηλεκτρικά» - Οι δικαιούχοι

Με υπουργική απόφαση παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και αυξάνεται ο προϋπολογισμός για το Κινούμαι ηλεκτρικά ΙΙΙ

Εθνική Τράπεζα: Καθαρά κέρδη 1,3 δισ. ευρώ – Το μήνυμα Μυλωνά
Τράπεζες

Κέρδη 1,3 δισ. ευρώ από την Εθνική - Το μήνυμα Μυλωνά

Πρόταση για επιπλέον διανομή 300 εκατ. ευρώ - Tο επιχειρησιακό σχέδιο της Εθνικής Τράπεζας

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα
Ασία

Μικτά πρόσημα στην Ασία

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 0,16% - Ο Kospi υποχώρησε κατά 1%

Ελληνικές τράπεζες: Πώς είδε η Jefferies τα αποτελέσματα του 2025
Τράπεζες

Πώς είδε η Jefferies τα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών 

Η Jefferies αναλύει τις επιδόσεις των Alpha, Eurobank και Πειραιώς - Τι λέει για έσοδα και κερδοφορία 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΟΚΕ: Στρατηγική για την ανανέωση των γενεών στη γεωργία
AGRO

Στρατηγική για την ανανέωση των γενεών στη γεωργία

Χωρίς επαρκώς χρηματοδοτούμενα μέτρα, η ευρωπαϊκή γεωργία κινδυνεύει να στερηθεί το ανθρώπινο δυναμικό, τονίζει η ΕΟΚΕ

Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη και Μητσοτάκη – Ούτε λέξη ο πρωθυπουργός για τις υποκλοπές – «Θα λογοδοτήσετε»
Πολιτική

Μετωπική Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη για ακρίβεια και υποκλοπές

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε εκτενή αναφορά στη χθεσινή ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις υποκλοπές. Ο πρωθυπουργός απέφυγε κάθε αναφορά παρότι είχε... προαναγγείλει απάντηση επί του θέματος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο