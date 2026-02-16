Walmart: Οι Walton στο Τοπ 10 των πλουσιότερων παγκοσμίως

Η παγκόσμια λίστα των δισεκατομμυριούχων αλλάζει συχνά πρόσωπα, όμως οι τελευταίες εβδομάδες έφεραν μια ανατροπή με έντονο συμβολισμό. Η οικογένεια που ίδρυσε τη Walmart επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, ενώ ένα από τα πιο ηχηρά ονόματα της τεχνολογικής επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης βλέπει την περιουσία του να συρρικνώνεται.

Ανατροπή στην κορυφή των δισεκατομμυριούχων: Η Walmart αλλάζει την λίστα

Σύμφωνα με τον δείκτη Bloomberg Billionaires Index, οι Jim Walton, Rob Walton και Alice Walton καταλαμβάνουν πλέον την 8η, 9η και 10η θέση αντίστοιχα στη λίστα των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο. Η συνολική τους περιουσία φτάνει τα 465,8 δισεκατομμύρια δολάρια, αποτέλεσμα της εντυπωσιακής πορείας της Walmart στο χρηματιστήριο.

Την ίδια στιγμή, ο Τζένσεν Χουάνγκ, επικεφαλής της Nvidia, υποχώρησε στην 11η θέση. Ο 62χρονος επιχειρηματίας έχει χάσει περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια από τα τέλη Ιανουαρίου, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί απέναντι στο κόστος και τις πραγματικές αποδόσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Μόνο μέσα στην εβδομάδα έχασε τρεις θέσεις, με την περιουσία του να διαμορφώνεται στα 151,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο επικεφαλής της Nvidia, υποχώρησε στην 11η θέση

Η στρατηγική στροφή που εκτόξευσε τη Walmart

Η άνοδος των Walton δεν είναι τυχαία. Η μετοχή της Walmart έχει ενισχυθεί κατά 20% από την αρχή του έτους, χάρη σε μια φιλόδοξη ψηφιακή αναδιάρθρωση. Η εταιρεία, με έδρα το Bentonville, έχει καταφέρει να αυξήσει το μερίδιό της στην αγορά, προσελκύοντας περισσότερους online καταναλωτές χωρίς να εγκαταλείψει τη φήμη της για χαμηλές τιμές.

Η μετοχή της Walmart έχει ενισχυθεί κατά 20% από την αρχή του έτους, χάρη σε μια φιλόδοξη ψηφιακή αναδιάρθρωση

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της πλέον εκτείνεται από μεταχειρισμένες τσάντες Chanel μέχρι συλλεκτικά αντικείμενα, ενώ επενδύει σε ταχεία παράδοση, διαφημιστικές υπηρεσίες και αναλύσεις δεδομένων, δημιουργώντας νέες πηγές κερδοφορίας πέρα από το παραδοσιακό λιανεμπόριο.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η κεφαλαιοποίηση της Walmart ξεπέρασε για πρώτη φορά το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια – ορόσημο για αμερικανική εταιρεία λιανικής. Η επιτυχία αυτή ξεχωρίζει σε μια περίοδο όπου οι μετοχές που σχετίζονται με την AI παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις.

Οι συμμαχίες με κολοσσούς της τεχνολογίας

Παράλληλα, η Walmart επιταχύνει την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στις λειτουργίες της, συνάπτοντας συνεργασίες με την Alphabet Inc. και την OpenAI. Τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου αναμένονται σύντομα, με την αγορά να παρακολουθεί στενά τις επιδόσεις της εταιρείας.

Στο τιμόνι της Walmart βρίσκεται πλέον ο John Furner, διαδεχόμενος τον Doug McMillon, ο οποίος πιστώνεται τη μετάβαση της εταιρείας από καθαρά φυσικά καταστήματα σε ψηφιακή υπερδύναμη. Αν και μέλη της οικογένειας Walton συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο — όπως ο Greg Penner — κανείς από τους απογόνους δεν έχει αναλάβει την εκτελεστική ηγεσία από τότε που ο ιδρυτής Sam Walton αποχώρησε από τη θέση του CEO το 1988.

Η ισχυρότερη οικογένεια στον κόσμο

Η οικογένεια Walton θεωρείται η πλουσιότερη παγκοσμίως, με τη συνολική της περιουσία να ξεπερνά τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια στα τέλη του προηγούμενου έτους. Κατέχει περίπου το 44% της Walmart, διατηρώντας καθοριστικό έλεγχο.

Πέρα από το λιανεμπόριο, τα μέλη της οικογένειας έχουν αναπτύξει ξεχωριστές δραστηριότητες. Ο Rob Walton, μαζί με την κόρη του Carrie και τον Greg Penner, είναι ιδιοκτήτες των Denver Broncos, ενώ η Alice Walton ίδρυσε το Crystal Bridges Museum of American Art, ενισχύοντας το πολιτιστικό αποτύπωμα της περιοχής.

Παράλληλα, η οικογένεια επενδύει δυναμικά στον τομέα της φιλοξενίας, συμβάλλοντας στη μεταμόρφωση του βορειοδυτικού Αρκάνσας σε ανερχόμενο επιχειρηματικό και πολιτιστικό κόμβο.

Σε μια περίοδο όπου η τεχνολογία δοκιμάζεται από την ίδια της την ταχύτητα, το παραδοσιακό λιανεμπόριο — όταν εξελίσσεται στρατηγικά — αποδεικνύει ότι μπορεί να επιστρέψει θριαμβευτικά στο επίκεντρο της παγκόσμιας οικονομικής σκηνής.