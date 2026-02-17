Οι αλλαγές στα ψηφιακά στοιχεία διακίνησης αποθεμάτων (Μέρος 3ο)

2.2. Εξαιρέσεις (απαλλαγές παραγράφου 5.8.4. της απόφασης ΠΟΛ.1003/2014) που ίσχυαν έως την 30.11.2025 και σύγκρισή τους με τις απαλλαγές του άρθρου 2 της απόφασης Α.1122/2024

α) Όταν διακινούνται αποθέματα μεταξύ επαγγελματικών εγκαταστάσεων της ίδιας οντότητας, οι οποίες βρίσκονται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο. Παραμένει ως περίπτωση ζ’ του άρθρου 2 της απόφασης Α.1122/2024 «Όταν διακινούνται αποθέματα εντός της ίδιας εγκατάστασης της οντότητας ή μεταξύ επαγγελματικών εγκαταστάσεων αυτής, οι οποίες απέχουν έως και δέκα (10) χιλιόμετρα μεταξύ τους».

β) Όταν η οντότητα χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε παρακείμενα ακίνητα ή σε ακίνητα κείμενα το ένα αντίκρυ του άλλου και είναι ευχερής η διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων επί της ποσοτικής διακίνησης των αποθεμάτων της οντότητας. Παραμένει και επεκτείνεται ως περίπτωση ζ’ του άρθρου 2 της απόφασης Α.1122/2024 «Όταν διακινούνται αποθέματα εντός της ίδιας εγκατάστασης της οντότητας ή μεταξύ επαγγελματικών εγκαταστάσεων αυτής, οι οποίες απέχουν έως και δέκα (10) χιλιόμετρα μεταξύ τους».

γ) Παράδοσης αγροτικών προϊόντων από παραγωγούς, είτε του ειδικού είτε του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α., εφόσον το παραστατικό διακίνησης εκδίδεται από τον παραλήπτη αυτών (οντότητα). Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του παραστατικού διακίνησης παραδίδεται ή αποστέλλεται στον παραγωγό. Καταργήθηκε από την 1.12.2025, όμως σύμφωνα με την παράγραφο 7.1 του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης Α.1123/2024 σε περιπτώσεις παραλαβής των αποθεμάτων από εγκαταστάσεις του Αποστολέα ή του Αποστολέα τρίτου από τον Παραλήπτη με δικά του μεταφορικά μέσα, το σχετικό παραστατικό διακίνησης δύναται να εκδίδεται και να διαβιβάζεται από αυτόν. Επισημαίνεται ότι, με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 της εγκυκλίου Ε.2030/2025 έγινε δεκτό ότι, η διαδικασία αυτή δύναται να ακολουθείται και στην περίπτωση παράδοσης αγροτικών προϊόντων (π.χ. ελαιόκαρπος) από παραγωγούς – αγρότες του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

δ) Ειδικά, για την διακίνηση αγοραζόμενου γάλακτος που παραλαμβάνεται από αγρότες-παραγωγούς (κτηνοτρόφοι), ανεξάρτητα εάν οι παραγωγοί αυτοί εντάσσονται στο κανονικό ή ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., δύναται να εκδίδεται από τις παραλαμβάνουσες οντότητες το παραστατικό διακίνησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 5. Εναλλακτικά, η παραλαμβάνουσα οντότητα δύναται να καταχωρεί σε κατάλληλο αρχείο (κατάσταση) με την παραλαβή του γάλακτος, τα στοιχεία των εμπλεκομένων μερών, την ποσότητα και το είδος (ζωική προέλευση) του διακινούμενου γάλακτος, καθώς και την ημερομηνία που γίνεται η διακίνηση. Για τις ανάγκες της οντότητας που παραδίδει το γάλα, δίνεται από την παραλαμβάνουσα οντότητα αντίγραφο της συνταχθείσας κατάστασης ή άλλη δήλωση με ανάλογο περιεχόμενο. Καταργείται από την 1.12.2025, όμως σύμφωνα με την παράγραφο 7.1 του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης Α.1123/2024 σε περιπτώσεις παραλαβής των αποθεμάτων από εγκαταστάσεις του Αποστολέα ή του Αποστολέα τρίτου από τον Παραλήπτη με δικά του μεταφορικά μέσα, το σχετικό παραστατικό διακίνησης δύναται να εκδίδεται και να διαβιβάζεται από αυτόν. Επισημαίνεται ότι, με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 της εγκυκλίου Ε.2030/2025 έγινε δεκτό ότι, η διαδικασία αυτή δύναται να ακολουθείται και στην περίπτωση παράδοσης αγροτικών προϊόντων (π.χ. ελαιόκαρπος) από παραγωγούς – αγρότες του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

ε) Τα οριζόμενα στην παράγραφο (δ), [σ.σ. περίπτωση δ’] έχουν εφαρμογή και σε ανάλογες περιπτώσεις παραλαβής διαφόρων αποθεμάτων από διαφορετικά πρόσωπα. Καταργήθηκε από την 1.12.2025, όμως σύμφωνα με την παράγραφο 7.1 του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης Α.1123/2024 σε περιπτώσεις παραλαβής των αποθεμάτων από εγκαταστάσεις του Αποστολέα ή του Αποστολέα τρίτου από τον Παραλήπτη με δικά του μεταφορικά μέσα, το σχετικό παραστατικό διακίνησης δύναται να εκδίδεται και να διαβιβάζεται από αυτόν.

