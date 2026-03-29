Ελβετία: Παρατείνονται οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τους δασμούς

Η Ελβετία βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των διεθνών εμπορικών εξελίξεων, καθώς οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εισέρχονται σε μια παρατεταμένη και αβέβαιη φάση. Παρά την αρχική αισιοδοξία για γρήγορη συμφωνία, οι συνεχείς ανατροπές στο παγκόσμιο εμπορικό σκηνικό αποδεικνύουν ότι η επίλυση των διαφορών δεν είναι απλή υπόθεση. Με τους δασμούς να αποτελούν βασικό σημείο τριβής, η Ελβετία επιδιώκει μια ισορροπημένη συμφωνία που θα προστατεύσει την οικονομία της.

Η Ελβετία παρατείνει τις διαπραγματεύσεις

Σύμφωνα με το Reuters, o πρόεδρος της Ελβετίας, Γκι Παρμελέν, ξεκαθάρισε ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν εντός Μαρτίου. Όπως δήλωσε, η αρχική προθεσμία έχει πλέον ουσιαστικά καταργηθεί, με την Ελβετία να συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα.

Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει τη δυσκολία επίτευξης συμφωνίας, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες.

Οι δασμοί που έπληξαν την Ελβετία

Η εμπορική ένταση ξεκίνησε όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν στην Ελβετία δασμούς ύψους 39% σε προϊόντα της, το υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη. Η απόφαση αυτή επηρέασε σημαντικά τις ελβετικές εξαγωγές, δημιουργώντας πιέσεις στην οικονομία της χώρας.

Ωστόσο, τον Νοέμβριο επιτεύχθηκε μια πρώτη συμφωνία, με την Ελβετία να εξασφαλίζει μείωση των δασμών στο 15%. Από τότε, η χώρα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

Νομικές εξελίξεις και νέα μέτρα

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο περίπλοκη όταν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε το προηγούμενο καθεστώς παγκόσμιων δασμών. Σε απάντηση, επιβλήθηκε νέος γενικός δασμός 10%, επηρεάζοντας και την Ελβετία.

Οι αλλαγές αυτές δημιούργησαν νέα δεδομένα στις συνομιλίες, καθιστώντας πιο δύσκολη την επίτευξη σταθερής συμφωνίας.

Η νέα έρευνα των ΗΠΑ και η πίεση στην Ελβετία

Τον Μάρτιο, οι ΗΠΑ ξεκίνησαν νέες εμπορικές έρευνες που αφορούν βασικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Ελβετίας. Η κίνηση αυτή αύξησε την αβεβαιότητα και ενίσχυσε την πίεση προς τη Βέρνη.

Η Ελβετία, από την πλευρά της, επιδιώκει να διασφαλίσει καλύτερους όρους για τις εξαγωγές της, αποφεύγοντας νέες επιβαρύνσεις.

Ελβετία και ΗΠΑ σε νέα φάση συνομιλιών

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ελβετίας και ΗΠΑ αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο. Η Ελβετία στοχεύει σε μια συμφωνία που θα προσφέρει σταθερότητα και προβλεψιμότητα στις εμπορικές σχέσεις.

Το αποτέλεσμα των συνομιλιών αυτών θα είναι καθοριστικό για το μέλλον των οικονομικών σχέσεων της Ελβετίας με τις ΗΠΑ, αλλά και για τον ευρύτερο διεθνή εμπορικό χάρτη.

Η Ελβετία παραμένει σε εγρήγορση, καθώς οι εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις θα καθορίσουν την πορεία της οικονομίας της σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον.