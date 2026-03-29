Meta: Προσφέρει το WhatsApp σαν το νέο κανάλι για τις επιχειρήσεις

Tο WhatsApp, η δημοφιλής εφαρμογή της Meta που κάποτε περιοριζόταν σε ιδιωτικά ανταλλαγες μηνυμάτων, τώρα με τρία δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες μηνιαίως, στοχεύει να καθιερωθεί ως βασικός μοχλός ανάπτυξης για τις πλατφόρμες πωλήσεων.

Η πλατφόρμα σκοπεύει να αντικαταστήσει σταδιακά το παραδοσιακό μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να προσφέρει στις επωνυμίες ένα πιο προσωπικό κανάλι υψηλότερης αξίας για την ενισχυση της αφοσίωσης των πελατών. Αυτό οδηγεί μάρκες όπως το Maison 123 να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν τις τηλεφωνικές κλήσεις.

Η άνοδος B2C (συναλλαγή μεταξύ επιχείρησης και τελικού καταναλωτή) του WhatsApp ήταν χαμηλών τόνων, ωστόσο το 80% των χρηστών φέρεται να αλληλεπιδρούν με μια εταιρεία ή επωνυμία στην πλατφόρμα κάθε εβδομάδα, αναφέρει το Fashion Network. Επιπλέον, περίπου ένα δισεκατομμύριο συνομιλίες λέγεται ότι δημιουργούνται καθημερινά μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Ενώ αγορές όπως η Ινδία και η Βραζιλία έχουν αναλάβει ηγετικό ρόλο ενσωματώνοντας ήδη λύσεις άμεσων πληρωμών, η Ευρώπη καλύπτει γρήγορα τη διαφορά καθώς οι μεγάλοι παίκτες λιανικής υιοθετούν το σύστημα.

«Μοιάζει λίγο με το μέλλον της διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM), επειδή γίνεται ένα νέο κανάλι που συμπληρώνει αυτό που κάνουμε σήμερα στα μέσα ενημέρωσης ή με το παραδοσιακό CRM, το email και τα SMS. Δεν αντιτιθέμεθα, το συμπληρώνουμε», εξηγεί στο FashionNetwork.com ο Matthieu Delecourt, επικεφαλής του κλάδου για τη μόδα, την ομορφιά και το ηλεκτρονικό εμπόριο στη Meta. Πρόκειται για τομείς όπου, σύμφωνα με το στέλεχος, «σχεδόν όλες οι μάρκες» έχουν κυκλοφορήσει στο WhatsApp. «Προσφέρουμε μια ισχυρή πρόταση αξίας, με διαφορετική προσέγγιση στο τι επιτρέπουν τα email ή οι τηλεφωνικές κλήσεις».

Η ρύθμιση B2C χωρίζεται σε τέσσερα στοιχεία. Το WhatsApp μπορεί να εκτελεί διαφημιστικές ανακοινώσεις και να χρησιμεύσει ως όχημα για εκδηλώσεις ή ζωντανές συνεδρίες αγορών.

Βοηθά επίσης στην αύξηση των μετατροπών προσελκύοντας εκ νέου πελάτες με εγκαταλελειμμένα καλάθια (15-20% φέρεται να ανακτάται), προσφέροντας ολοκληρωμένες πληρωμές ή ακόμη και παρέχοντας βοήθεια τύπου «προσωπικού αγοραστή» μέσω ενός συνομιλητή (AI).

Προσθέστε σε αυτό την υποστήριξη μετά την πώληση και την παρακολούθηση παραγγελιών. Ενισχύει επίσης την αφοσίωση, ιδίως με τη διοργάνωση θεματικών, ακόμη και VIP- καναλιών συζήτησης.

Το Maison 123 έχει υιοθετήσει αυτήν την προσέγγιση, ξεκινώντας την κυκλοφορία του στο WhatsApp τον Μάιο του 2025. Περίπου 35.000 γυναίκες πελάτες επέλεξαν να συνομιλήσουν μέσω της εφαρμογής, με ποσοστό αλληλεπίδρασης 50% κατά τη διάρκεια της διαδρομής εγγραφής. Περισσότερες από 3.000 γυναίκες έχουν συμμετάσχει ακόμη και σε ένα κανάλι συζήτησης που επικεντρώνεται στη γυναικεία ενδυνάμωση.