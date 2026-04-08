Lufthansa: Νέα απεργία την Παρασκευή

Σε μονοήμερη απεργία κάλεσε το συνδικάτο πληρώματος καμπίνας (UFO) της Lufthansa την Παρασκευή. Πρόκειται για την τρίτη διακοπή της εργασίας της αεροπορικής εταιρείας μέσα σε δύο μήνες.

Το συνδικάτο ανακοίνωσε ότι η Lufthansa δεν έχει δείξει καμία ευελιξία στις διαπραγματεύσεις σχετικά με τις συνθήκες εργασίας για τα 19.000 μέλη πληρώματος καμπίνας ή το πακέτο απολύσεων για περίπου 800 υπαλλήλους της Cityline, η οποία πρόκειται να σταματήσει τις δραστηριότητές της.

H Lufthansa κάλεσε το συνδικάτο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

«Αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί – η ευθύνη βαρύνει τη Lufthansa, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει καν καταφέρει να υποβάλει πρόταση κατάλληλη για διαπραγμάτευση» δήλωσε ο επικεφαλής της UFO, Joachim Vázquez Bürger. Τα αιτήματα περιλαμβάνουν καλύτερη προβλεψιμότητα των βαρδιών και μεγαλύτερες περιόδους προειδοποίησης.

Η Lufthansa κάλεσε το συνδικάτο να ξαναέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε στους επισκέπτες μας από την δυσανάλογη και πολύ σύντομη απεργία του UFO», δήλωσε ο εκπρόσωπος Martin Leutke.

Το UFO και το συνδικάτο πιλότων Vereinigung Cockpit έκαναν απεργία μιας ημέρας κατά της Lufthansa στα μέσα Φεβρουαρίου, οδηγώντας σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων. Οι πιλότοι άσκησαν ξανά πίεση στα μέσα Μαρτίου με διήμερη απεργία. Η διαμάχη για τις αμοιβές συνεχίζεται.

Όλες οι αναχωρήσεις της Lufthansa από τη Φρανκφούρτη και το Μόναχο πρόκειται να επηρεαστούν από την απεργία από τις 12:01 π.μ. έως τις 10 μ.μ. τοπική ώρα (22:01 GMT Πέμπτης έως 20:00 GMT Παρασκευής).

Το πλήρωμα καμπίνας της Cityline σε εννέα γερμανικά αεροδρόμια πρόκειται να απεργήσει κατά την ίδια περίοδο. Σε ψηφοφορίες που πραγματοποιήθηκαν στα τέλη Μαρτίου, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων ψήφισε υπέρ της απεργίας μετά την αποτυχία των συνομιλιών.