Σταύρος Παπασταύρου: Επαρκή τα ενεργειακά αποθέματα της χώρας ενόψει Πάσχα

Τη διασφάλιση της επάρκειας εφοδιασμού της χώρας και της ομαλής ηλεκτροδότησης ενόψει του Πάσχα υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μετά τη σειρά συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο ΥΠΕΝ με τη συμμετοχή της ηγεσίας του υπουργείου, της ΡΑΑΕΥ, των διαχειριστών και εκπροσώπων της αγοράς ενέργειας.

Στο υπουργείο βρέθηκαν ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, εκπρόσωποι της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, των διαχειριστών ΔΕΣΦΑ, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και παράγοντες από τα διυλιστήρια, τους προμηθευτές φυσικού αερίου και τις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αντικείμενο των συζητήσεων ήταν τόσο η ομαλή ηλεκτροδότηση της χώρας κατά την εορταστική περίοδο, όσο και η αξιολόγηση των επιπτώσεων από τη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή.

Μετά το τέλος των συσκέψεων, ο κ. Παπασταύρου δήλωσε ότι επιβεβαιώθηκε η πλήρης επάρκεια των ενεργειακών αποθεμάτων, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για τη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος τις επόμενες ημέρες, οπότε αυξάνεται η παραγωγή από ΑΠΕ και μειώνεται η κατανάλωση λόγω Πάσχα. Όπως σημείωσε, σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας η Ελλάδα διατηρεί την επάρκεια εφοδιασμού της χάρη στον έγκαιρο σχεδιασμό, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο Σταύρος Παπασταύρου πρόσθεσε ότι η εικόνα αυτή ισχύει ανεξάρτητα από τη σταδιακή αποδέσμευση 2 εκατ. βαρελιών πετρελαιοειδών από τα εθνικά αποθέματα, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της χώρας ως μέλους του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Παράλληλα, τόνισε ότι το υπουργείο παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών.

«Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια και αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου. Το ΥΠΕΝ πραγματοποιεί τακτικές συσκέψεις με τους φορείς της αγοράς, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να αποτελεί παράγοντα αβεβαιότητας για τις διεθνείς αγορές ενέργειας και τα επίπεδα προσφοράς.

Ακολουθεί η δήλωση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου: ««Ολοκληρώσαμε μία σειρά συναντήσεων με τον ρυθμιστή, τους διαχειριστές και εκπροσώπους του κλάδου ενέργειας. Επιβεβαιώθηκε η πλήρης επάρκεια των ενεργειακών αποθεμάτων, ενώ συγχρόνως διαπιστώθηκε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ευστάθεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας τις επόμενες ημέρες, κατά τις οποίες αυξάνονται οι ΑΠΕ και μειώνεται η κατανάλωση λόγω Πάσχα. Σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας, η Ελλάδα διατηρεί την επάρκεια εφοδιασμού της, χάρη στον έγκαιρο σχεδιασμό, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και τη στενή συνεργασία όλων των φορέων. Και αυτό, ανεξάρτητα από τη σταδιακή αποδέσμευση 2 εκατ. βαρελιών πετρελαιοειδών από τα αποθέματά μας που υπερκαλύπτουν τις υποχρεώσεις μας, στο πλαίσιο της δέσμευσης της χώρας μας ως μέλους του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις και βρισκόμαστε σε πλήρη ετοιμότητα και εγρήγορση, ώστε να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια και αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης».