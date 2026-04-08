Σταύρος Παπασταύρου: Επαρκή τα ενεργειακά αποθέματα της χώρας ενόψει Πάσχα

Ο Σταύρος Παπασταύρου επιβεβαίωσε την πλήρη επάρκεια αποθεμάτων και προχωρά σε αποδέσμευση 2 εκατ. βαρελιών πετρελαιοειδών στο πλαίσιο των υποχρεώσεων προς τον ΔΟΕ

Ενέργεια 08.04.2026, 17:29
Τη διασφάλιση της επάρκειας εφοδιασμού της χώρας και της ομαλής ηλεκτροδότησης ενόψει του Πάσχα υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μετά τη σειρά συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο ΥΠΕΝ με τη συμμετοχή της ηγεσίας του υπουργείου, της ΡΑΑΕΥ, των διαχειριστών και εκπροσώπων της αγοράς ενέργειας.

Στο υπουργείο βρέθηκαν ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, εκπρόσωποι της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, των διαχειριστών ΔΕΣΦΑ, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και παράγοντες από τα διυλιστήρια, τους προμηθευτές φυσικού αερίου και τις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αντικείμενο των συζητήσεων ήταν τόσο η ομαλή ηλεκτροδότηση της χώρας κατά την εορταστική περίοδο, όσο και η αξιολόγηση των επιπτώσεων από τη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή.

Μετά το τέλος των συσκέψεων, ο κ. Παπασταύρου δήλωσε ότι επιβεβαιώθηκε η πλήρης επάρκεια των ενεργειακών αποθεμάτων, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για τη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος τις επόμενες ημέρες, οπότε αυξάνεται η παραγωγή από ΑΠΕ και μειώνεται η κατανάλωση λόγω Πάσχα. Όπως σημείωσε, σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας η Ελλάδα διατηρεί την επάρκεια εφοδιασμού της χάρη στον έγκαιρο σχεδιασμό, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο Σταύρος Παπασταύρου πρόσθεσε ότι η εικόνα αυτή ισχύει ανεξάρτητα από τη σταδιακή αποδέσμευση 2 εκατ. βαρελιών πετρελαιοειδών από τα εθνικά αποθέματα, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της χώρας ως μέλους του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Παράλληλα, τόνισε ότι το υπουργείο παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών.

«Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια και αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου. Το ΥΠΕΝ πραγματοποιεί τακτικές συσκέψεις με τους φορείς της αγοράς, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να αποτελεί παράγοντα αβεβαιότητας για τις διεθνείς αγορές ενέργειας και τα επίπεδα προσφοράς.

Ακολουθεί η δήλωση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου: ««Ολοκληρώσαμε μία σειρά συναντήσεων με τον ρυθμιστή, τους διαχειριστές και εκπροσώπους του κλάδου ενέργειας. Επιβεβαιώθηκε η πλήρης επάρκεια των ενεργειακών αποθεμάτων, ενώ συγχρόνως διαπιστώθηκε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ευστάθεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας τις επόμενες ημέρες, κατά τις οποίες αυξάνονται οι ΑΠΕ και μειώνεται η κατανάλωση λόγω Πάσχα. Σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας, η Ελλάδα διατηρεί την επάρκεια εφοδιασμού της, χάρη στον έγκαιρο σχεδιασμό, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και τη στενή συνεργασία όλων των φορέων. Και αυτό, ανεξάρτητα από τη σταδιακή αποδέσμευση 2 εκατ. βαρελιών πετρελαιοειδών από τα αποθέματά μας που υπερκαλύπτουν τις υποχρεώσεις μας, στο πλαίσιο της δέσμευσης της χώρας μας ως μέλους του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις και βρισκόμαστε σε πλήρη ετοιμότητα και εγρήγορση, ώστε να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια και αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης».

Σχετικά άρθρα:
ΕΦΕΤ: Ανακαλείται παρτίδα φέτας μετά τον εντοπισμό παθογόνου μικροοργανισμού
Κοινωνία

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδα φέτας
ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένη 1,8% η βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο
Βιομηχανία

Αυξημένη 1,8% η βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο
Social media: Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης σε παιδιά
Κοινωνία

Social media: Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης σε παιδιά
Shell: Εκατό χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα
Business

Shell: Εκατό χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα
Το Artemis II πλησιάζει την πιο κρίσιμη στιγμή – Μετεωρική επιστροφή με 40.000 χλμ/ώρα
Τεχνολογία

Το Artemis II πλησιάζει την πιο κρίσιμη στιγμή – Μετεωρική επιστροφή με 40.000 χλμ/ώρα
Allwyn: Σε τροχιά αναδιάρθρωσης με νέα θυγατρική στην Ελλάδα
Business

Allwyn: Σε τροχιά αναδιάρθρωσης με νέα θυγατρική στην Ελλάδα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Στεγαστικά δάνεια: Η καλύτερη αρχή από το 2014 – Άλμα 56% στις νέες χορηγήσεις το 2026
Τράπεζες

Ρεκόρ 12ετίας για τα στεγαστική πίστη - Άλμα 56% στα νέα δάνεια

Επιστροφή στην ανάπτυξη για τα στεγαστικά δάνεια μετά από 14 χρόνια – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ – Ο ρόλος του «Σπίτι Μου ΙΙ»

Αγης Μάρκου
Φοροδιαφυγή: «Καμπανάκι» ΤτΕ για την ελληνική οικονομία
Economy

«Καμπανάκι» για τη φοροδιαφυγή - Τα μέτρα που προτείνει η ΤτΕ

Η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ αναφορικά με τη φοροδιαφυγή

Γιάννης Αγουρίδης
Ακτοπλοΐα: Μειωμένη φέτος η ακτοπλοϊκή κίνηση την Μεγάλη Πέμπτη
Ακτοπλοΐα

Μειωμένη φέτος η ακτοπλοϊκή κίνηση την Μεγάλη Πέμπτη

Τη Μεγάλη Πέμπτη φέτος, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, διακινήθηκαν συνολικά 29.949 επιβάτες, έναντι 34.833 πέρυσι. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση 14,02%

Λάμπρος Καραγεώργος
Καύσιμα: Πότε θα περάσουν οι μειώσεις στην αντλία μετά την εκεχειρία
Πετρέλαιο

Θα μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα μετά την εκεχειρία;

Τι μεσολαβεί για να περάσουν οι μειώσεις του αργού πετρελαίου στα καύσιμα – Σε εγρήγορση για επάρκεια

Χρήστος Κολώνας
ΤτΕ: Τα …«ναι μεν αλλά» της αγοράς εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τα …«ναι μεν αλλά» της αγοράς εργασίας

Θετικά στοιχεία αλλά και παθογένειες διαπιστώνει η έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος

Κώστας Παπαδής
Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν καθόρισε τις θαλάσσιες διαδρομής διέλευσης των πλοίων
Ναυτιλία

Το Ιράν καθόρισε τις θαλάσσιες διαδρομής διέλευσης των πλοίων

Οι Φρουροί της Επανάστασης εξακολουθούν να ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ- Τι φοβάται η Bimco

Λάμπρος Καραγεώργος
Rémy Cointreau: Από το 1724 στο σχέδιο «RC Forward» και την εξέλιξή της
Τρόφιμα – ποτά

Από το 1724 στο «RC Forward» - Η Rémy Cointreau αλλάζει πίστα

Ο μετασχηματισμός της Rémy Cointreau κρίθηκε απαραίτητος από τη διοίκηση του γαλλικού ομίλου που είδε την κερδοφορία του να βυθίζεται

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΗΠΑ: Πώς ένας Νεοϋορκέζος έμπορος κρασιού νικά τους δασμούς με έξυπνες κινήσεις
Business

Tα δασμολογικά «τείχη» του Τραμπ αλλάζουν το εμπόριο κρασιού

Οι έμποροι κρασιού στις ΗΠΑ βρίσκουν ευρηματικούς τρόπους για να παρακάμψουν τους δασμούς

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από Ενέργεια
Αλέξανδρος Εξάρχου: Η Atlantic SEE ετοιμάζει νέες συμφωνίες για LNG
Φυσικό αέριο

Εξάρχου: Έρχονται νέα deals της Atlantic SEE για LNG

Εκτός από την πώληση του LNG, η Atlantic SEE πρέπει επίσης να αναπτύξει μια «κρίσιμη» υποδομή για τη διευκόλυνση των παραδόσεων, ανέφερε ο κ. Εξάρχου

Deutsche Bank: Γιατί το τρέχον πετρελαϊκό σοκ δεν τρομάζει τις αγορές
Markets

Γιατί το τρέχον πετρελαϊκό σοκ δεν τρομάζει τις αγορές

Σύμφωνα με ανάλυση της Deutsche Bank,  υπάρχει μια συγκρατημένη αντίδραση από τις αγορές 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Παπασταύρου: Πρώτο βήμα για αποκλιμάκωση – Παραμένουμε σε εγρήγορση
Ενέργεια

Παπασταύρου: Πρώτο βήμα για αποκλιμάκωση – Παραμένουμε σε εγρήγορση

Η εκεχειρία που συμφωνήθηκε είναι ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης, τόνισε ο κ. Παπασταύρου

Φυσικό αέριο: Βουτιά 20% μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν
Φυσικό αέριο

Βουτιά 20% στο φυσικό αέριο μετά τη συμφωνία εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν

Η μείωση κατά 20% στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αναφοράς στο φυσικό αέριο αποτελεί τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση σε διάστημα άνω των δύο ετών. 

Δημήτρης Σταμούλης
Πετρέλαιο: Τι φέρνει η εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν στις αγορές
Πετρέλαιο

Τι φέρνει η εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν στις αγορές πετρελαίου

Δεν είναι λίγοι οι αναλυτές που θεωρούν ότι οι ελπίδες ότι η εκεχειρία θα αποκαταστήσει γρήγορα τις κανονικές ροές για το πετρέλαιο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενεργειακή κρίση: Σε αυξημένη επιφυλακή η Αθήνα
Ενέργεια

Σε αυξημένη επιφυλακή η Ελλάδα λόγω κρίσης ενέργειας στον Περσικό

Διαδοχικές συσκέψεις σήμερα το μεσημέρι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με βασικούς παράγοντες της αγοράς

Μάχη Τράτσα
ΕΦΕΤ: Ανακαλείται παρτίδα φέτας μετά τον εντοπισμό παθογόνου μικροοργανισμού
Κοινωνία

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδα φέτας

Εντοπίστηκε το βακτήριο listeria σε παρτίδα φέτας

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένη 1,8% η βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο
Βιομηχανία

Αυξημένη 1,8% η βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 3,6%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Social media: Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης σε παιδιά
Κοινωνία

Social media: Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης σε παιδιά

υψηλά πρόστιμα για όσες πλατφόρμες δεν συμμορφωθούν με τις απαγορεύσεις για τα social media

Shell: Εκατό χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα
Business

Shell: Εκατό χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα

Αναδρομή στα 100 χρόνια Shell στην Ελλάδα μέσα από τη ματιά του Βασίλη Κεκάτου

Το Artemis II πλησιάζει την πιο κρίσιμη στιγμή – Μετεωρική επιστροφή με 40.000 χλμ/ώρα
Τεχνολογία

Το Artemis II πλησιάζει την πιο κρίσιμη στιγμή – Μετεωρική επιστροφή με 40.000 χλμ/ώρα

Ορισμένοι ειδικοί έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για τη θερμική ασπίδα που θα προστατεύει την κάψουλα κατά την επιστροφή του Artemis II.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Allwyn: Σε τροχιά αναδιάρθρωσης με νέα θυγατρική στην Ελλάδα
Business

Allwyn: Σε τροχιά αναδιάρθρωσης με νέα θυγατρική στην Ελλάδα

Προχωρά η διασυνοριακή διάσπαση - Νέα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Allwyn Ελλάς Συμμετοχών Α.Ε»

e-ΕΦΚΑ: Ποιοι λαμβάνουν σήμερα αναδρομικά λόγω προσμέτρησης χρόνου απασχόλησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ θα δουν σήμερα αναδρομικά

Η συνολική δαπάνη της πληρωμής από τον e-ΕΦΚΑ ανέρχεται στο ποσό των 2.855.659,07 ευρώ

Μόρνος: Τριπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού, καλύφθηκε το Κάλλιο
Κοινωνία

Τριπλάσια τα αποθέματα νερού στον Μόρνο, «σκέπασαν» το Κάλλιο

Εντυπωσιακές βροχές και χιονοκάλυψη βελτίωσαν αισθητά την κατάσταση, ο Μόρνος κατακλύστηκε από νερά που αύξησαν τα αποθέματα

Στενά του Ορμούζ: Φλέγοντα ερωτήματα για την τοποθέτηση «διοδίων»
Ναυτιλία

Φλέγοντα ερωτήματα για την τοποθέτηση «διοδίων» στο Ορμούζ

Τεχεράνη και Ουάσιγκτον αμφισβητούν τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, αντιδρούν οι μοναρχίες του Κόλπου

Αλέξανδρος Καψύλης
ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 3,2% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Φεβρουάριο
Βιομηχανία

Πτώση 3,2% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Φεβρουάριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Αλέξανδρος Εξάρχου: Η Atlantic SEE ετοιμάζει νέες συμφωνίες για LNG
Φυσικό αέριο

Εξάρχου: Έρχονται νέα deals της Atlantic SEE για LNG

Εκτός από την πώληση του LNG, η Atlantic SEE πρέπει επίσης να αναπτύξει μια «κρίσιμη» υποδομή για τη διευκόλυνση των παραδόσεων, ανέφερε ο κ. Εξάρχου

Βρετανία: Ο Λίβανος πρέπει να είναι μέρος της συμφωνίας εκεχειρίας
World

Βρετανία: Ο Λίβανος να είναι μέρος της συμφωνίας, να ανοίξει το Ορμούζ

Η Βρετανία διά της υπουργού Εξωτερικών αναμένεται να πιέσει ώστε να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στην εκεχειρία δύο εβδομάδων

Lavipharm: Νέο deal 12 εκατ. δολαρίων – Συμφωνία με την Janssen Global Services
Business

Lavipharm: Με νέο deal 12 εκατ. ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της

Σε συμφωνία με την Janssen Global Services ήρθε η Lavipharm A.E. για την απόκτηση των δικαιωμάτων του συνταγογραφούμενου διαδερμικού επιθέματος DUROGESIC®

ΟΟΣΑ: «Αγκάθια» η χαμηλή παραγωγικότητα και το επενδυτικό κενό για την ελληνική οικονομία
Economy

ΟΟΣΑ: Τα δύο «αγκάθια» στην ανάπτυξη της Ελλάδας

Σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ, επιπλέον προβλήματα προκαλούν η χαμηλή καινοτομία και η αργή υιοθέτηση τεχνολογιών

Γιάννης Αγουρίδης
Νταντάδες γειτονιάς: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Έως 500 ευρώ για κάθε μητέρα
Κοινωνία

Ανοίγουν οι αιτήσεις για «Νταντάδες γειτονιάς» - Ποιοι θα λάβουν €500

Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» - Οι προϋποθέσεις

Μπλε Κέδρος: Στα 10,9 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025
Business

Μπλε Κέδρος: Στα 10,9 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου για το 2025 ανήλθαν σε 14,7 εκατ. ευρώ, έναντι των 1,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης

