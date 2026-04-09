ΚΑΠ: Στα 78,9 εκατ. ευρώ η συνέχιση των επενδύσεων στη μεταποίηση

Μεταφέρονται 115 επενδύσεις στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων από το ΠΑΑ στο ΣΣ ΚΑΠ 2023 - 27

AGRO 09.04.2026, 10:41
Η μεταφορά και συνέχιση πράξεων της δράσης 4.2.1 για, που σχετίζονται με τη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη αγροτικών προϊόντων, από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 στο νέο στρατηγικό σχέδιο ΚΑΠ 2023 -27, συνολικού προϋπολογισμού 78,9 εκατ. ευρώ προβλέπει απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αναρτήθηκε στη διαύγεια.

Ειδικότερα, μεταφέρονται στη νέα ΚΑΠ από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 115 έργα μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απόφασης, μέχρι το τέλος του 2025 έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους περίπου 55,5 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 78,9 εκατ. ευρώ μεταφέρεται για υλοποίηση έως το 2027. Τα έργα αυτά συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα.

Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των πληρωμών ορίζεται η 30ή Ιουνίου 2027.

Οι δικαιούχοι και οι επιλέξιμες δαπάνες

Η στήριξη παρέχεται κυρίως σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ενώ οι τομείς που ενισχύονται είναι κρέας, πουλερικά, κουνέλια, γάλα, αυγά, λοιπά ζωικά προϊόντα (όπως μέλι, σηροτροφία, σαλιγκάρια), ζωοτροφές, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα (με εξαίρεση τις ιδρύσεις ελαιοτριβείων), οίνος, ξύδι, οπωροκηπευτικά, άνθη, φααρμακευτικά και αρωματικά φυτά, σπόροι & πολλαπλασιαστικό υλικό.

Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν ενδεικτικά στις εξής κατηγορίες:

  • Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών.
  • ∆ιαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
  • Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας. Ο εξοπλισμός για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, για την εξοικονόμηση ύδατος και την επεξεργασία αποβλήτων ενισχύεται ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
  • Αγορά καινούριων οχημάτων και συγκεκριμένα οχημάτων ειδικού τύπου που απαιτούνται, κατά περίπτωση,  από τις αρμόδιες αρχές για τη μεταφορά προϊόντων.
  • Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP).
  • ∆απάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτοτυπικά, συστήματα ασφαλείας).
  • Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).
  • Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).
  • Γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων και έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων).

