ΚΑΠ: Στα 78,9 εκατ. ευρώ η συνέχιση των επενδύσεων στη μεταποίηση

Η μεταφορά και συνέχιση πράξεων της δράσης 4.2.1 για, που σχετίζονται με τη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη αγροτικών προϊόντων, από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 στο νέο στρατηγικό σχέδιο ΚΑΠ 2023 -27, συνολικού προϋπολογισμού 78,9 εκατ. ευρώ προβλέπει απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αναρτήθηκε στη διαύγεια.

Ειδικότερα, μεταφέρονται στη νέα ΚΑΠ από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 115 έργα μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων.

Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των πληρωμών ορίζεται η 30ή Ιουνίου 2027

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απόφασης, μέχρι το τέλος του 2025 έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους περίπου 55,5 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 78,9 εκατ. ευρώ μεταφέρεται για υλοποίηση έως το 2027. Τα έργα αυτά συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα.

Οι δικαιούχοι και οι επιλέξιμες δαπάνες

Η στήριξη παρέχεται κυρίως σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ενώ οι τομείς που ενισχύονται είναι κρέας, πουλερικά, κουνέλια, γάλα, αυγά, λοιπά ζωικά προϊόντα (όπως μέλι, σηροτροφία, σαλιγκάρια), ζωοτροφές, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα (με εξαίρεση τις ιδρύσεις ελαιοτριβείων), οίνος, ξύδι, οπωροκηπευτικά, άνθη, φααρμακευτικά και αρωματικά φυτά, σπόροι & πολλαπλασιαστικό υλικό.

Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν ενδεικτικά στις εξής κατηγορίες: