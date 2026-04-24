Κίνα: Ισχυρή ζήτηση για 30ετή ομόλογα

Με ισχυρή ζήτηση υποδέχθηκαν οι επενδυτές την έκδοση 30ετών κινεζικών ομολόγων με αποτέλεσμα η απόδοση του να φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο.

Το Υπουργείο Οικονομικών πούλησε 85 δισεκατομμύρια γιουάν (12,5 δισεκατομμύρια δολάρια) 30ετών ομολόγων, η μεγαλύτερη μεμονωμένη προσφορά σε αυτή τη διάρκεια που έχει καταγραφεί, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Προχώρησε επίσης στην έκδοση 20ετών ομολόγων για να αντλήσει κεφάλαια 34 δισ. γιουάν.

Τα 30ετή ομόλογα πουλήθηκαν με μέση απόδοση 2,20%, σύμφωνα με έναν χρηματιστή που συμμετείχε στη δημοπρασία, ελαφρώς κάτω από τα επίπεδα της δευτερογενούς αγοράς του 2,23% εκείνη την εποχή. Ο λόγος προσφοράς προς κάλυψη διαμορφώθηκε στο 3,58.

Η απόδοση των 20ετών ομολόγων τιμολογήθηκαν επίσης στο 2,20%, είπε ο χρηματιστής που μίλησε υπό το καθεστώς της ανωνυμίας στο Bloomberg.

Ομόλογα για ενίσχυση της οικονομίας

Η έκδοση αποτελεί μέρος της εξαιρετικά μακροπρόθεσμης ειδικής ποσόστωση έκδοσης ομολόγων της Κίνας ύψους 1,3 τρισ. γιουάν που εγκρίθηκε τον Μάρτιο. Σε αντίθεση με το κανονικό κρατικό χρέος, αυτά τα ομόλογα προορίζονται για συγκεκριμένες δαπάνες, όπως για υποδομές και επιδοτήσεις για καταναλωτικά αγαθά και επιχειρηματικό εξοπλισμό, και δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο έλλειμμα. Αποτελούν ένα τακτικό εργαλείο χρηματοδότησης εκτός προϋπολογισμού από το 2024 για την ενίσχυση της οικονομίας.

Η ισχυρή ζήτηση αντανακλά την άφθονη ρευστότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι πρόσφατες ενέσεις μετρητών από την κεντρική τράπεζα έχουν διατηρήσει χαλαρές τις συνθήκες χρηματοδότησης για να συγκρατήσουν το κόστος δανεισμού και να διασφαλίσουν την ομαλή κρατική χρηματοδότηση, καθώς οι αρχές στηρίζονται περισσότερο στη δημοσιονομική στήριξη.

Αυτό το πλαίσιο έχει ενισχύσει τις προσδοκίες ότι το ράλι των ομολόγων – το οποίο έχει οδηγήσει το κινεζικό χρέος να ξεπεράσει τους ομολόγους του – μπορεί να έχει περαιτέρω διάρκεια.

Τα κινεζικά ομόλογα παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό σταθερά μετά τη δημοπρασία. Οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά διαμορφώθηκαν στο 2,24%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε αυτά τα ομόλογα αυξήθηκαν κατά 0,1%. Η διαφορά απόδοσης των 30ετών και 10ετών ομολόγων ήταν κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο δύο μηνών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Chinabond.

«Είναι σαφές ότι η αγορά δεν ανησυχεί για την προσφορά κρατικών ομολόγων εν μέσω άφθονης ρευστότητας» εξηγεί ο Guannan Zhou, αναλυτής της Huachuang Securities. «Αναμένουμε περιθώριο για μια μικρή συμπίεση στο διαφορά μεταξύ 30ετών και 10ετών ομολόγων και το συνολικό κλίμα στην αγορά ομολόγων παραμένει προς την αισιοδοξία».