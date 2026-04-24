Πετρέλαιο: Συνεχίζει ανοδικά

Οι ανησυχίες για την ενέργεια δίνουν ώθηση στο πετρέλαιο - Στα 13 εκατομμύρια βαρέλια εκτιμάται ότι χάνονται ημερησίως

Commodities 24.04.2026, 07:28
Πετρέλαιο: Συνεχίζει ανοδικά
Συνεχίζουν την ανοδική πορεία οι τιμές του πετρελαίου καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τροφοδοτούν τις ανησυχίες για την ενέργεια, καθώς  ΗΠΑ και Ιράν έχουν κατασχέσει πλοία στα Στενά του Ορμούζ που παραμένουν κλειστά.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά περισσότερο από 0,82% στα 105,93 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 0,70% στα 96,52 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές συνέχισαν την ανοδική πορεία τους ακόμη και όταν το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν την εκεχειρία τους μετά από συνάντηση στον Λευκό Οίκο με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους. «Η συνάντηση πήγε πολύ καλά!» δημοσίευσε ο Τραμπ στο Truth Social, ανακοινώνοντας την παράταση.

Τα Στενά του Ορμούζ

Η εκεχειρία, που αρχικά είχε διάρκεια 10 ημέρες, θα δώσει πλέον περισσότερο χρόνο για διπλωματικές διαπραγματεύσεις, με την Ουάσινγκτον να δεσμεύεται επίσης να υποστηρίξει την ενίσχυση της άμυνας του Λιβάνου έναντι της Χεζμπολάχ.

Ενώ η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει διατηρηθεί, η σύγκρουση έχει εξελιχθεί σε ναυτικούς αποκλεισμούς που διατηρούν κλειστά τα ζωτικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, καθώς και οι δύο χώρες προσπαθούν να αποκτήσουν οικονομική μόχλευση για να εξασφαλίσουν μια συμφωνία ευνοϊκή για τα συμφέροντά τους.

«Όσο περισσότερο παραμένει κλειστό το στενό, τόσο μεγαλύτερο είναι το οικονομικό κόστος – αυξάνοντας την πιθανότητα η μία πλευρά να αναγκαστεί να υποχωρήσει», έγραψε η Commonwealth Bank of Australia σε σημείωμα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου μεταφέρονταν καθημερινά μέσω του στενού πριν από τον πόλεμο.

«Κρίνουμε ότι οι ΗΠΑ θα είναι οι πρώτες που θα υποχωρήσουν λόγω του αυξανόμενου πολιτικού και οικονομικού κόστους. Αλλά παραμένει ο κίνδυνος σημαντικής στρατιωτικής κλιμάκωσης που θα ανέβαζε σημαντικά το δολάριο ΗΠΑ» έγραψαν οι αναλυτές.

Ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, δήλωσε στο CNBC την Πέμπτη ότι «Αντιμετωπίζουμε τη μεγαλύτερη απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια στην ιστορία».

«Μέχρι σήμερα, έχουμε χάσει 13 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα… και υπάρχουν σημαντικές διαταραχές σε ζωτικά προϊόντα», δήλωσε στον Steve Sedgwick εικονικά στην εκπομπή CONVERGE LIVE του CNBC στη Σιγκαπούρη.

Ο Birol έχει προειδοποιήσει προηγουμένως ότι ο πόλεμος στο Ιράν και το συνεχιζόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ θα οδηγήσουν στη «μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ» και προέτρεψε τις κυβερνήσεις να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους με εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

