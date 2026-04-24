Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι δικαιούνται bonus – Tα νέα εισοδηματικά όρια

Έρχεται ενισχυμένη επιστροφή ενοικίου με το συνολικό όφελος να φτάνει έως και τα 900 ευρώ.

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 24.04.2026, 11:00
Τριπλή επιστροφή ενοικίου θα λάβουν φέτος περίπου 50.000 γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην περιφέρεια.

Το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή διάταξη που προβλέπει την επιστροφή δυο ενοικίων το χρόνο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, στους συγκεκριμένους δημόσιους λειτουργούς. Ο διπλασιασμός της επιστροφής ενοικίου θα ισχύσει αναδρομικά από το 2025.

Μετά τη ψήφιση της διάταξης και έως τις αρχές του καλοκαιριού, οι δικαιούχοι θα λάβουν αναδρομικά το περυσινό δεύτερο ενοίκιο που δικαιούνται, το οποίο αφορά τις μισθώσεις του 2024. Τον Νοέμβριο, θα δοθούν ακόμη δύο ενοίκια «δώρο», τα οποία θα αφορούν τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025.

Το μέτρο το οποίο είναι μόνιμο και προβλέπει την επιστροφή δυο ενοικίων το χρόνο, δεν συνοδεύεται από εισοδηματικά κριτήρια και δικαιούχοι είναι γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης που μισθώνουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους, με μοναδική εξαίρεση όσους υπηρετούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Το ύψος της ενίσχυσης φθάνει τα 800 ευρώ για κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της κάθε επιστροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης μίσθωσης που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Η κάλυψη του μέτρου αφορά το σύνολο της χώρας, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης, με βασική προϋπόθεση η μισθωμένη κατοικία να βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τον τόπο υπηρεσίας του δικαιούχου.

Για να εισπράξει κάποιος το ανώτατο ποσό, θα πρέπει το μηνιαίο ενοίκιο να υπερέβαινε τα 800 ευρώ και να καταβαλλόταν για ολόκληρο το έτος.

Η αναδρομική καταβολή ενός ενοικίου για το 2024 θα γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολής αίτησης, βάσει των στοιχείων της φορολογικής δήλωσης που υπέβαλαν οι δικαιούχοι το 2025.

Για να γίνει η διπλή επιστροφή του ενοικίου το Νοέμβριο του 2026, θα πρέπει:

  • Να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («Μισθωτήριο») για το ακίνητο
  • Να έχει δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης αυτής στη φορολογική δήλωση έτους 2025 που θα έχει υποβληθεί μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026. Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης, αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης μίσθωσης

Από φέτος τίθενται σε ισχύ αυξημένα εισοδηματικά όρια. Για άγαμους χωρίς παιδιά το όριο ανεβαίνει από 20.000 σε 25.000 ευρώ.

Για έγγαμους, το όριο διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, έναντι 28.000 ευρώ και 4.000 ευρώ ανά τέκνο που ίσχυαν έως τώρα.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο αυξάνεται από 31.000 σε 39.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Παράλληλα η συνολική αξία ακίνητης περιουσίας, με βάση τα στοιχεία ΕΝΦΙΑ του έτους καταβολής, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για άγαμους. Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, το όριο αυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Σχετικά άρθρα:
Stream
FDA: Χορηγεί τρεις άδειες για ταχύτερη έγκριση ψυχεδελικών ουσιών
World

Η FDA χορηγεί τρεις άδειες για ταχύτερη έγκριση ψυχεδελικών ουσιών
Κυβερνοασφάλεια: Κινέζοι χάκερς κλέβουν δυτικά μυστικά στοχεύοντας… καταναλωτικές συσκευές
Τεχνολογία

Κινέζοι χάκερς κλέβουν δυτικά μυστικά στοχεύοντας... καταναλωτικές συσκευές
Wall Street: Ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από την Intel και ελπίδες για αποκλιμάκωση με το Ιράν
Markets

Νέα ιστορικά υψηλά στη Wall Street – Η Intel απογείωσε τον Nasdaq
Ιράν: Σε «ελεύθερη πτώση» η ιρανική οικονομία εν μέσω πληθωρισμού και ναυτικού αποκλεισμού
World

Ιράν: Μια οικονομία στα πρόθυρα της κατάρρευσης
Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers
World

Ο πόλεμος στο Ιράν «καίει» τη fast fashion
ΔΕΗ: Μέσω δημόσιας εγγραφής στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό η ΑΜΚ
Business

Πώς θα γίνει η ΑΜΚ της ΔΕΗ σε Ελλάδα και εξωτερικό

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κράτησαν οι 2.220 μονάδες κόντρα στην πτώση ΔΕΗ και τραπεζών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Κράτησαν οι 2.220 μονάδες κόντρα στην πτώση ΔΕΗ και τραπεζών

Δια πυρός και σιδήρου πέρασε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο από τη μία είχε να διαχειριστεί την ανακοίνωση της ΔΕΗ για ΑΜΚ ύψους 4 δισ. και από την άλλη τις πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γ. Στάσσης: Γιατί η ΔΕΗ πάει σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 4 δισ. ευρώ;
Business

ΔΕΗ: Η στρατηγική πίσω από την ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ

Ο Γ. Στάσσης ανακοίνωσε ότι συζητά με τρεις hyperscalers για το ΑΙ Giga Data Center στην Κοζάνη. Τι άλλες επενδύσεις θα χρηματοδοτήσει η ΑΜΚ;

Μάχη Τράτσα
Google: Επενδύει έως και 40 δισ. δολάρια στην Anthropic
Tεχνητή νοημοσύνη

Επένδυση-μαμούθ 40 δισ. της Google στην Anthropic

Η Anthropic σύναψε συμφωνία με την Broadcom και την Google για υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης νωρίτερα αυτό το μήνα

Δημήτρης Σταμούλης
Ιράν: Σε «ελεύθερη πτώση» η ιρανική οικονομία εν μέσω πληθωρισμού και ναυτικού αποκλεισμού
World

Ιράν: Μια οικονομία στα πρόθυρα της κατάρρευσης

Ισχυρή πίεση αντιμετωπίζει η οικονομία του Ιράν, με τις μειώσεις των εξαγωγών και τον καλπάζοντα πληθωρισμό να διαμορφώνουν ένα εύθραυστο σκηνικό

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Data centers: Η αγορά ακινήτων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Η αγορά ακινήτων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Google, Microsoft και Nvidia έχουν δεσμευθεί να επενδύσουν δισεκατομμύρια σε data centers και ψηφιακή υποδομή στη Βρετανία

Δημήτρης Σταμούλης
Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers
World

Ο πόλεμος στο Ιράν «καίει» τη fast fashion

Ο πόλεμος στο Ιράν ταράζει την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, αυξάνοντας το κόστος του πολυεστέρα και απειλώντας με νέες ανατιμήσεις τη βιομηχανία της fast fashion

Νατάσα Σινιώρη
Ελληνικός τουρισμός: Στους λιγότερο κερδισμένους προορισμούς της Μεσογείου η χώρα μας
Τουρισμός

Ο πόλεμος αλλάζει τις τουριστικές ροές - Ποιες χώρες κερδίζουν

Ο ελληνικός τουρισμός μετατοπίζεται προς τις χώρες της Δυτικής Μεσογείου, εξαιτίας της κρίσης της Μέσης Ανατολής - Ποιες χώρες αυξάνουν μερίδια

Λάμπρος Καραγεώργος
Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Προσαύξηση της σύνταξης ανά πενταετία
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πόσο αυξάνεται η σύνταξη για τους εργαζόμενους συνταξιούχους

Το υπουργείο Εργασίας εξετάζει ρύθμιση για τον επανυπολογισμό της σύνταξης, χωρίς να απαιτείται η διακοπή της απασχόλησης του συνταξιούχου

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
ΑΑΔΕ: Νέα ψηφιακή εφαρμογή για ενημέρωση οφειλετών με αλληλέγγυα ευθύνη
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Νέα εφαρμογή ΑΑΔΕ για ενημέρωση οφειλετών με αλληλέγγυα ευθύνη

Η πρόσβαση στην εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE

Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι δικαιούνται bonus – Tα νέα εισοδηματικά όρια
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι δικαιούνται bonus - Tα νέα όρια

Έρχεται ενισχυμένη επιστροφή ενοικίου με το συνολικό όφελος να φτάνει έως και τα 900 ευρώ.

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Προσαύξηση της σύνταξης ανά πενταετία
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πόσο αυξάνεται η σύνταξη για τους εργαζόμενους συνταξιούχους

Το υπουργείο Εργασίας εξετάζει ρύθμιση για τον επανυπολογισμό της σύνταξης, χωρίς να απαιτείται η διακοπή της απασχόλησης του συνταξιούχου

Κώστας Παπαδής
Χρέη: Πώς θα γλιτώσετε τους πλειστηριασμούς – Τα «μυστικά»
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς θα γλιτώσετε τους πλειστηριασμούς για χρέη - Τα «μυστικά»

Ανάσα ρευστότητας για πάνω από 1,5 εκατ. οφειλέτες με χρέη στο δημόσιο

e-ΕΦΚΑ: Ανάσα οι 72 δόσεις για χιλιάδες οφειλέτες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιους αφορά η ρύθμιση για τις 72 δόσεις προς e-ΕΦΚΑ

Εννέα στους δέκα έχουν χρέος μέχρι 30.000 ευρώ στον e-ΕΦΚΑ

Κώστας Παπαδής
Ακίνητα: Μόνο στον συμβολαιογράφο οι μεταβιβάσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Μόνο στον συμβολαιογράφο οι μεταβιβάσεις - Τι αλλάζει

Οι σημαντικές αλλαγές που έρχονται στα ακίνητα - Ο συμβολαιογράφος γίνεται «one-stop shop»

Ανδρομάχη Παύλου
ΣΕΒ: Διάλογος για εργασιακά θέματα στο Γενικό Συμβούλιό του
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Διάλογος για εργασιακά θέματα στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ

Στον διάλογο συμμετείχε και η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως

Latest News
FDA: Χορηγεί τρεις άδειες για ταχύτερη έγκριση ψυχεδελικών ουσιών
World

Η FDA χορηγεί τρεις άδειες για ταχύτερη έγκριση ψυχεδελικών ουσιών

Το ενδιαφέρον των φαρμακευτικών εταιρειών για τα ψυχεδελικά φάρμακα αυξάνεται.

Κυβερνοασφάλεια: Κινέζοι χάκερς κλέβουν δυτικά μυστικά στοχεύοντας… καταναλωτικές συσκευές
Τεχνολογία

Κινέζοι χάκερς κλέβουν δυτικά μυστικά στοχεύοντας... καταναλωτικές συσκευές

Οι χάκερ της κινεζικής κυβέρνησης χρησιμοποιούν τακτικά τεράστια δίκτυα παραβιασμένων συσκευών, όπως οικιακούς δρομολογητές και έξυπνα ψυγεία

Wall Street: Ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από την Intel και ελπίδες για αποκλιμάκωση με το Ιράν
Markets

Νέα ιστορικά υψηλά στη Wall Street – Η Intel απογείωσε τον Nasdaq

Οι προσδοκίες για επανέναρξη των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν και τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Intel οδήγησαν S&P 500 και Nasdaq σε νέα ρεκόρ

Ιράν: Σε «ελεύθερη πτώση» η ιρανική οικονομία εν μέσω πληθωρισμού και ναυτικού αποκλεισμού
World

Ιράν: Μια οικονομία στα πρόθυρα της κατάρρευσης

Ισχυρή πίεση αντιμετωπίζει η οικονομία του Ιράν, με τις μειώσεις των εξαγωγών και τον καλπάζοντα πληθωρισμό να διαμορφώνουν ένα εύθραυστο σκηνικό

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers
World

Ο πόλεμος στο Ιράν «καίει» τη fast fashion

Ο πόλεμος στο Ιράν ταράζει την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, αυξάνοντας το κόστος του πολυεστέρα και απειλώντας με νέες ανατιμήσεις τη βιομηχανία της fast fashion

Νατάσα Σινιώρη
ΔΕΗ: Μέσω δημόσιας εγγραφής στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό η ΑΜΚ
Business

Πώς θα γίνει η ΑΜΚ της ΔΕΗ σε Ελλάδα και εξωτερικό

Με την Αύξηση Μετοχικου Κεφαλαίου η ΔΕΗ στοχεύει στη χρηματοδοτήση των επενδύσεών της και στην ανάπτυξη της διεθνούς παρουσίας της

Μακρόν: Αν απειληθεί η κυριαρχία της Ελλάδας θα είμαστε εδώ
Πολιτική

Μακρόν: Αν απειληθεί η κυριαρχία της Ελλάδας θα είμαστε εδώ

Στο Προεδρικό Μέγαρο ο Γάλλος πρόεδρος - Νωρίτερα το απόγευμα ο Εμανουέλ Μακρόν συμμετείχε με τον Κυριακό Μητσοτάκη σε εκδήλωση στη Ρωμαϊκή Αγορά

Αεροπορικές εταιρείες: Το καλό, το κακό και το… χειρότερο σενάριο λόγω της έλλειψης καυσίμων
World

Αγώνας δρόμου για τις αεροπορικές - Τα 3 σενάρια

Πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα για τις αεριπορικές εταιρείες αλλά και για τους ταξιδιώτες με φόντο τα προβλήματα με τα αεροπορικά καύσιμα

Μελίνα Ζιάγκου
Citi: «Μετασχηματιστική ανάπτυξη με βραχυπρόθεσμο κόστος» στο νέο σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της ΔΕΗ
Business

Citi για ΔΕΗ: «Μετασχηματιστική ανάπτυξη με βραχυπρόθεσμο κόστος»

Η Citi θεωρεί ότι η στρατηγική είναι συνεκτική και μπορεί να ενισχύσει τη θέση της ΔΕΗ σε αγορές με αυξανόμενη ζήτηση και περιορισμένη προσφορά

ΥΠΕΝ: «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» – 37.000 νοικοκυριά εντάσσονται με επιδότηση άνω των 125 εκατ. ευρώ
Green

«Πράσινο φως» για 37.000 νοικοκυριά στο πρόγραμμα θέρμανσης

Πάνω από 37.000 πολίτες εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» με συνολική επιδότηση που ξεπερνά τα 125 εκατ. ευρώ

Rosie Allimonos στο Delphi Economic Forum XI: «Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα μίντια»
Business

Rosie Allimonos στο Delphi Economic Forum XI: «Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα μίντια»

Η Group Technology & AI Advisor της Alter Ego Media, Rosie Allimonos, εστίασε στις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στον χώρο των μίντια

Βαρδής Βαρδινογιάννης: Δεν υπήρξε ποτέ καλύτερη στιγμή για επένδυση στο gaming.
Business

Β. Βαρδινογιάννης (Couch Heroes): Επενδυτική ευκαιρία το online gaming

Ο CEO της Couch Heroes, Βαρδής Βαρδινογιάννης μίλησε στο Delphi Economic Forum για τις προοπτικές του online gaming και τις δυνατότητες της Ελλάδας

OT Delphi Economic Forum XI: Ολα όσα έγιναν την 3η μέρα
Delphi Economic Forum XI

OT Delphi Economic Forum XI: Ολα όσα έγιναν την 3η μέρα

Ολες οι συζητήσεις και αναλύσεις που έγιναν την 3η μέρα στο OT Delphi Economic Forum XI

Google: Επενδύει έως και 40 δισ. δολάρια στην Anthropic
Tεχνητή νοημοσύνη

Επένδυση-μαμούθ 40 δισ. της Google στην Anthropic

Η Anthropic σύναψε συμφωνία με την Broadcom και την Google για υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης νωρίτερα αυτό το μήνα

Δημήτρης Σταμούλης
Κρίσιμα ορυκτά: Σε συντονισμό ΗΠΑ και ΕΕ για τον εφοδιασμό και τις εμπορικές πολιτικές
World

Στενή συνεργασία ΗΠΑ-ΕΕ για τον εφοδιασμό σε κρίσιμα ορυκτά

Οι δυο πλευρές υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για τα κρίσιμα ορυκτά το οποίο αφορά ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού απο την εξερεύνηση και την εξόρυξη έως την επεξεργασία, και την ανακύκλωση

Τραμπ: Απειλεί με δασμούς το Ηνωμένο Βασίλειο, αν δεν καταργηθεί ο φόρος στις τεχνολογικές εταιρείες
World

Εμπορικό τελεσίγραφο Τραμπ προς Ηνωμένο Βασίλειο για τον φόρο των Big Tech

Ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί με υψηλούς δασμούς τη Βρετανία, αν δεν καταργήσει τον ψηφιακό φόρο που πλήττει αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς

