Ανεργία: Στο 6,2% στην ευρωζώνη τον Μάρτιο – Μικρή υποχώρηση

Μειωμένο στο 6,2 % διαμορφώθηκε το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη τον Μάρτιο έναντι 6,3% που είχε καταγραφεί τον Φεβρουάριο του 2026 καθώς και τον Μάρτιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat.

Στην Ελλάδα ενισχύθηκε στο 9% από 8,6% που είχε διαμορφωθεί τον Φεβρουάριο. Ωστόσο σε ετήσια βάση μειώθηκε από το 9,4% που είχε καταγραφεί τον Μάρτιο του 2025.

Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ διαμορφώθηκε στο 6% τον Μάρτιο του 2026 αμετάβλητο σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2026 και τον Μάρτιο του 2025. Η Eurostat εκτιμά ότι 13,226 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, εκ των οποίων 10,984 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργα τον Μάρτιο του 2026.

Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2026, η ανεργία μειώθηκε κατά 25 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 63 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025, η ανεργία μειώθηκε κατά 24 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 170 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

Ανεργία των νέων

Τον Μάρτιο του 2026, 2,978 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι στην ΕΕ, εκ των οποίων 2,354 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ.

Τον Μάρτιο του 2026, το ποσοστό ανεργίας των νέων διαμορφώθηκε στο 15,4% στην ΕΕ, αυξημένο από 15,3% τον προηγούμενο μήνα και 14,9% στη ζώνη του ευρώ, σταθερό σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2026.

Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2026, η ανεργία των νέων αυξήθηκε κατά 19 χιλιάδες στην ΕΕ και μειώθηκε κατά 17 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025, η ανεργία των νέων αυξήθηκε κατά 44 χιλιάδες στην ΕΕ και μειώθηκε κατά 26 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

Ανεργία ανά φύλο

Τον Μάρτιο του 2026, το ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες ήταν διατηρήθηκε στο 6,2% στην ΕΕ και το ποσοστό ανεργίας για τους άνδρες κατέγραψε μικρή υποχώρηση στο 5,7% έναντι 5,8% τον Φεβρουάριο. Στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες παρέμειναν αμετάβλητα στο 6,5% και 6% για τους άνδρες.

Πρόσθετοι δείκτες αγοράς εργασίας

Οι εκτιμήσεις σε αυτό το Δελτίο Τύπου βασίζονται στον παγκοσμίως χρησιμοποιούμενο τυπικό ορισμό της ανεργίας του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ), σύμφωνα με τον οποίον λαμβάνονται ως άνεργοι όλοι όσοι δεν εργάζονται, αναζητούν ενεργά εργασία τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες και είναι διαθέσιμοι να ξεκινήσουν εργασία εντός των επόμενων δύο εβδομάδων.

Για να αποτυπωθεί πλήρως η κατάσταση της αγοράς εργασίας, τα δεδομένα για την ανεργία έχουν συμπληρωθεί από πρόσθετους δείκτες, π.χ. υποαπασχολούμενοι μερικής απασχόλησης, άτομα που αναζητούν εργασία αλλά δεν είναι άμεσα διαθέσιμα και άτομα που είναι διαθέσιμα για εργασία αλλά δεν αναζητούν, τα οποία δημοσιεύονται μαζί με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΕ (EU-LFS) για το τέταρτο τρίμηνο του 2025.