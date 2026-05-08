Αιχμές, «καρφιά» και «μαχαιρώματα» – Όλα όσα έγιναν στην Κ.Ο. της ΝΔ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μέχρι και την τελευταία στιγμή πριν τη διεξαγωγή της συνεδρίασης της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, οι ζυμώσεις του μεγάρου Μαξίμου προς τους βουλευτές του συνεχίζονταν. Κωστής Χατζηδάκης, Μιχάλης Μπεκίρης, Μάξιμος Χαρακόπουλος και Θανάσης Νέζης, τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιούσαν δια ζώσης επαφές και τηλεφωνικές επικοινωνίες με βουλευτές, ενώ ακόμα και χθες Τετάρτη, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν συναντήσεις με βουλευτές στο Μαξίμου.

Ως εκ τούτου οι ζυμώσεις έπιασαν τόπο, ούτως ώστε να αποφευχθεί για την κυβέρνηση μία εικόνα γενικευμένης εξέγερσης στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, χωρίς ωστόσο να λείψουν από τη συνεδρίαση -αν και χωρίς να ξεφύγουν οι τόνοι- οι αιχμές, οι βολές και η κριτική από «γαλάζιους» βουλευτές προς το Μαξίμου, το οποίο, βάζοντας μπροστά το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, έκανε και ό,τι μπορούσε για να περιορίσει το χώρο και την ένταση της κριτικής των δυσαρεστημένων βουλευτών, η δυσαρέσκεια των οποίων παραμένει και είναι διάχυτη.

Σε αυτό το κλίμα, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξερχόμενος από την αίθουσα περιορίστηκε σε έναν διάλογο με τους παριστάμενους δημοσιογράφους, οι οποίοι τον ρώτησαν για το κλίμα, με τον ίδιο να απαντά:

Μητσοτάκης: χρήσιμο

Δημοσιογράφοι: Είχε όμως γκρίνια

Μητσοτάκης: Πολύ λίγη! Τι πάει να πει γκρίνια ; Εσείς γκρίνια ψάχνετε! Κάπως πρέπει να τα πείτε τώρα , Είχατε προαναγγέλλει πως θα γίνει κούγκι

Δημοσιογράφοι: Αγαπήθηκε το επιτελικό τελικά;

Μητσοτάκης: Το επιτελικό είχε την τιμητική του αυτό είναι το μόνο βέβαιο

Η εσωκομματική κριτική

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, στις πιο αιχμηρές τοποθετήσεις βουλευτών συγκαταλέγεται ασφαλώς εκείνη του Ανδρέα Κατσανιώτη, ο οποίος, μεταξύ άλλων, σημείωσε για την αλλαγή του Συντάγματος ότι «δεν είμαι βέβαιος ότι σήμερα αποτελεί ισχυρό κοινωνικό αίτημα», ενώ άφησε σαφή «καρφιά»:

«Δεν κυβερνά μια παράταξη μέσα από μελέτες. Το πρόγραμμα το ψηφίζουν οι πολίτες. Την ευθύνη την έχει η πολιτική ηγεσία. Και γι’ αυτό πρέπει να είναι καθαρό ποιο είναι το πολιτικό κέντρο που αποφασίζει το οποίο είναι σαφέστατα ευθύνη του πρωθυπουργού».

Συνεχίζοντας τα «καρφιά» τόνισε ακόμα ότι «δεν υπηρετούμε το σχέδιο Πισσαρίδη, ούτε οποιοδήποτε άλλο τεχνοκρατικό κείμενο ως υποκατάστατο της πολιτικής εντολής. Δεν περιμένουμε τις μελέτες της τράπεζας της Ελλάδας του ΟΑΣΑ και του ΙΟΒΕ όπως λέει στις αναρτήσεις του για να φτιάξουμε το σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης της επόμενης δεκαετίας. Η παράταξη, μέσα από τα όργανά της, τις διαδικασίες της, την Κοινοβουλευτική της Ομάδα και τη σχέση της με την κοινωνία, πρέπει να χτίσει τη νέα εθνική πρόταση για τη σταθερότητα και την ευημερία των πολλών».

Βολές έριξε και για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: «Η μεταφορά του στην ΑΑΔΕ δεν ήταν μέρος της προγραμματικής μας εντολής. […] Αντί όμως να υπάρξει ουσιαστική πολιτική συζήτηση για το πώς θα ενισχυθεί η αξιοπιστία, η ταχύτητα και η διαφάνεια των αγροτικών πληρωμών, προκρίθηκε μια μεγάλη διοικητική μεταφορά. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δεν κλήθηκε σε πραγματική διαβούλευση».

Βολές έριξε και για άλλα ζητήματα: «Όταν 11 βουλευτές της πλειοψηφίας καταθέτουν ερώτηση για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, για τις στρεβλώσεις του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και για το γεγονός ότι το χαμηλότερο κόστος των ΑΠΕ δεν μεταφέρεται στον τελικό καταναλωτή, είναι θεσμική προειδοποίηση. Είναι πληροφορία από την κοινωνία προς την κυβέρνηση. Αν αυτή η πληροφορία δεν μετατρέπεται σε πολιτική διόρθωση, τότε το επιτελικό κράτος δεν λειτουργεί ως μηχανισμός έγκαιρης ανταπόκρισης, αλλά ως μηχανισμός καθυστερημένης διαχείρισης».

Αιχμές για τους θεσμούς

Ο Γιάννης Οικονόμου, εκ των 5 που συνυπογράφουν το κοινό άρθρο στα «ΝΕΑ», έθεσε το θέμα των θεσμών, τονίζοντας πως «πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι ανάμεσα σε όσους μας ψήφισαν το 2023, το 49% κρίνει αρνητικά το έργο μας στους θεσμούς και θετικά το 36%. Στο σύνολο η θετική αξιολόγηση στα θέματα δημοκρατίας και θεσμών έπεσε στο 14%».

Επιπλέον ανέφερε μεν ότι η κυβέρνηση της ΝΔ «πέτυχε την αύξηση του εθνικού πλούτου και τη δημιουργία πλεονασμάτων», σημειώνοντας ωστόσο ότι «υπάρχει υστέρηση σε ό,τι αφορά τη διάχυση του πλούτου στο σύνολο της κοινωνίας, την οποία επιτείνει η παγκόσμια ακρίβεια».

Όσο για το «επιτελικό κράτος», ο κ. Οικονόμου ήταν επίσης αιχμηρός, αναφέροντας μεν ότι «κανείς δεν αμφισβητεί τις επιτυχίες του», ωστόσο επισημαίνοντας ότι «υποτιμήθηκε η πολιτική τεκμηρίωση και διάσταση των πολιτικών μας. Είναι άλλο πράγμα ο πολιτικός σχεδιασμός και οι προτεραιότητες και άλλο η προαγωγή του μέσω επιμέρους εφαρμογών».

Κριτική στο «επιτελικό κράτος»

Από τους 5 επίσης, ο Γιάννης Παππάς άσκησε κριτική στο «επιτελικό κράτος», ενώ αναφέρθηκε στο θέμα των λύσεων για τη βελτίωσή του, σημειώνοντας ότι θέλει μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό. Έντονη κριτική άσκησε στους «τεχνοκράτες» που αναγκάζουν, όπως είπε, τους τους βουλευτές να στηρίξουν απόψιες με τις οποίες δεν συμφωνούν, ενώ τόνισε πως όταν παίρνονται σοβαρές αποφάσεις για μεγάλα θέματα θα πρέπει να είναι σαφές ποιος τις τρέχει, ποιος λογοδοτεί και να μη διαχέεται η ευθύνη προς τα κάτω.

Ο Ξενοφών Μπαραλιάκος έριξε βάρος στο ιδεολογικό κομμάτι, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να φεύγουμε από τις αρχές της παράταξης, ενώ ο 5ος από την ομάδα που υπέγραφε το κοινό άρθρο, Αθανάσιος Ζεμπίλης εστίασε στο ρόλο του βουλευτή, ο οποίος όπως είπε έχει με βάση το υπάρχον Σύνταγμα ουσιαστικές αρμοδιότητες που δεν του έχουν εκχωρηθεί στην πραγματικότητα, ενώ αναφέρθηκε και στο ζήτημα της εσωκομματικής Δημοκρατίας και τον κομματικών οργάνων, όπως η Κ.Ο. που δεν συνεδριάζουν τακτικά.

Η τοποθέτηση του Νότη Μηταράκη, επίσης είχε αιχμές. Τάχθηκε υπέρ του οι υπουργοί να είναι βουλευτές και η βουλή να έχει λόγο στα νομοσχέδια, ενώ τόνισε ότι το «επιτελικό κράτος» έχει θετικά και έχει βοηθήσει σε συγκυρίες όπως η πανδημία, αλλά του έχουν ξεφύγει και σοβαρά πράγματα και ευθύνεται για κρίσεις που «τις πληρώνουμε».

Εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί

Ο Χρήστος Μπουκώρος έθεσε, μεταξύ άλλων, θέμα για τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς που, όπως είπε, τους πουσάρισε το σύστημα και κατήλθαν στον εκλογικό στίβο, τονίζοντας ότι αυτό δεν είναι επί ίσοις όροις για όλους, ενώ ανέφερε ότι όταν άλλοι έχουν άμεση επίπτωση στις πράξεις τους και άλλοι έχουν ανοχή, τέτοιες συμπεριφορές δημιουργούν τη διαβρωτική εντύπωση ότι υπάρχουν οι δικοί μας και οι άλλοι.

Ο Γιώργος Βλάχος μίλησε για αναπάντητα ερωτήματα στο δρόμο προς τις εκλογές, θέτοντας σειρά θεμάτων, όπωςζητήματα διαφάνειας (Ταμείο Ανάκαμψης, σπιτάκια ανακύκλωσης), τη μέθοδο των επιστολικών ψήφων στην ψηφοφορία για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Βορίδη – Αυγενάκη, που έκανε πολλούς βουλευτές να αισθανθούν ότι εξευτελίζονται, και τα φροντιστήρια για τα ομόφυλα που, κατά τον κ. Βλάχο, εξαπάτησαν τους βουλευτές.

Τέλος, ο Μίλτος Χρυσομάλλης έριξε σαφές «καρφί» για την υπόθεση των υποκλοπών και την εισαγγελική διάταξη του Αρείου Πάγου: «Μετά την απόφαση Τζαβέλλα, κανείς δεν πιστεύει ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε το ΣτΕ. Δεν λέω τι ισχύει, λέω τι πιστεύει ο κόσμος», είπε χαρακτηριστικά.

Η στάση Μητσοτάκη

Ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης στην εισήγησή του χρησιμοποίησε καρότο και μαστίγιο, δηλαδή από τη μία «μασάζ» και από την άλλη προσπάθεια οριοθέτησης της κριτικής των βουλευτών του. Από τη μία δηλαδή θέλησε να αναφερθεί στο «πώς θα ενισχύσουμε και πώς θα θωρακίσουμε παραπάνω τον ρόλο του βουλευτή, αλλά και πώς θα θέσουμε ταυτόχρονα κανόνες για τη δημοκρατική οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων», καθώς και να διαβεβαιώσει τους εμπλεκόμενους στις δικογραφίες ότι «όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν».

Από την άλλη κάλεσε σε «αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια», ενώ θέλησε να πει ότι «είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Όμως, αυτή η γραμμή είναι κόκκινη».

«Καρφί»

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Κυρ. Μητσοτάκης δεν παρέλειψε και τη μπηχτή ότι «είναι πολύ σημαντικό να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα – υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίον κάποιοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο – πρέπει να δίνουμε και τις δύσκολες μάχες», το οποίο ερμηνεύεται ως «καρφί» και προς τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, ο οποίος λειτουργεί σταθερά ως διακριτός εσωκομματικός πόλος από τον πρωθυπουργό.

Με τις πρωθυπουργικές δηλώσεις να ταυτίζονται με τις αντίστοιχες του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επίσης δεν έχασε την ευκαιρία να εκτοξεύσει «καρφιά» στον Ν. Δένδια, λέγοντας ότι «δεν ιδρώνουν όλοι τη φανέλα. Κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη για να μην μιλήσουν» και προσθέτοντας ότι «κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην Κοινοβουλευτική Ομάδα», συνεχίζοντας έτσι τα γνωστά «μαχαιρώματά» του στον υπουργό Άμυνας.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος σημείωσε με αιχμές κατά στελεχών ότι «καμιά φορά πριονίζουμε το κλαδί που καθόμαστε και πληγώνουμε το δέντρο, το οποίο είναι το επιτελικό κράτος, ένα επίτευγμα μας που δοκιμάστηκε και έχει πετύχει. Γιατί μιλάμε για το ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ και δεν ψάχνουμε το ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ κράτος, το οποίο είναι αυτό το οποίο δεν βγαίνει στις μάχες και είναι οι συνάδελφοι που μιλάνε μονοθεματικά».

Πηγή: in.gr