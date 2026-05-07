Wall Street: Η άνοδος του πετρελαίου «κοκκίνισε» τους αμερικανικούς δείκτες

Ο δείκτης S&P 500 έπεσε την Πέμπτη στη Wall Street μετά από νέο ιστορικό ενδοσυνεδριακό υψηλό, καθώς οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν από σημαντικές απώλειες, με τους επενδυτές να παρακολουθούν περαιτέρω εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,63% κλείνοντας στις 49.596,97 μονάδες, ο S&P 500 είχε πτώση 0,38% και έκλεισε στις 7.337,11 μονάδες ενώ και o Nasdaq κινήθηκε πτωτικά κατά 0,13% κλείνοντας στις 25.806,196 μονάδες. Σημειώνεται ότι ο τεχνολογικός δείκτης είχε σημειώσει νέο ιστορικό υψηλό κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν μετά από διαπραγμάτευση σημαντικά κάτω από τα 100 δολάρια νωρίτερα στη συνεδρίαση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αμερικανικού αργού West Texas Intermediate διαπραγματεύτηκαν 1% υψηλότερα σε πάνω από 95 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα διεθνή συμβόλαια Brent αυξήθηκαν ελαφρά σε πάνω από 101 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι μετοχές κινήθηκαν υψηλότερα την Τετάρτη, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά από δημοσίευμα του Axios, επικαλούμενο πηγές, ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία για την τερματισμό του πολέμου. Συγκεκριμένα, δύο αξιωματούχοι των ΗΠΑ και δύο άλλες πηγές ενημερωμένες για το θέμα ανέφεραν ότι ο Λευκός Οίκος πιστεύει πως πλησιάζει στην κατάρτιση ενός μονοσέλιδου, 14 σημείων μνημονίου κατανόησης, όχι μόνο για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά και για την καθιέρωση ενός πλαισίου για πιο λεπτομερής πυρηνικές συνομιλίες.

Εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο CNBC την Τετάρτη ότι το Ιράν αξιολογούσε μια πρόταση των ΗΠΑ για μια συμφωνία. Το Ιράν δεν έχει ακόμη καταλήξει σε τελικό συμπέρασμα σχετικά με το θέμα, και η χώρα δεν έχει δώσει απάντηση στις ΗΠΑ, όπως ανέφεραν τα ιρανικά κρατικά μέσα την Πέμπτη.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η χώρα της Μέσης Ανατολής δεν θα επιτρέψει στις Η.Π.Α. να ξανανοίξουν τη βασική διώρυγα, δηλαδή τα Στενά του Ορμούζ, με ένα «μη ρεαλιστικό σχέδιο», ανέφερε την Πέμπτη η κρατική τηλεόραση Press TV του Ιράν. Το Ιράν επίσης δεν θα αφήσει τις Η.Π.Α. να αποχωρήσουν από τη σύγκρουση χωρίς να πληρώσουν αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκάλεσαν στη χώρα, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Εκτός από τις ελπίδες των επενδυτών για μείωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, μια σεζόν «εκπληκτικών» κερδών έχει επίσης ενισχύσει τις μετοχές, μαζί με «μια απλώς αχαλίνωτη ζήτηση και ορμή γύρω από το εμπόριο της AI», σύμφωνα με τον Ρος Μέιφιλντ, στρατηγικό επενδύσεων της Baird.

«Μετακινηθήκαμε αρκετά γρήγορα από το, ‘Όλοι είναι πτωτικοί”, στο, “Ω θεέ μου, όλοι είναι πάλι ανοδικοί”,» είπε. «Η αγορά πιθανότατα είχε πολύ γρήγορη άνοδο δίνοντας ώθηση προς τιμές πάνω από τις πραγματικές αξίες, καθώς εισερχόμαστε σε μια πιο αδύναμη εποχική περίοδο, αλλά αυτά είναι μικρές παρατηρήσεις και όχι πραγματικά εμπόδια. Βασικά προετοιμάζεσαι για ένα σενάριο ανοδικής έκρηξης, εκτός κι αν προκύψει κάτι απρόβλεπτο».

Η Fortinet ήταν ανάμεσα στους βασικούς κερδισμένους της Πέμπτης, ανεβαίνοντας 22% αφού η εταιρεία αύξησε τις προβλέψεις της για τα έσοδα ολόκληρου του έτους. Εν τω μεταξύ, οι μετοχές της Peloton αυξήθηκαν 5% αφού τα έσοδα του τρίτου τριμήνου ξεπέρασαν τις προσδοκίες.