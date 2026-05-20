Ιράν: Απειλεί με επέκταση της σύγκρουσης «πέρα από την περιοχή» αν ξαναρχίσουν οι επιθέσεις

Σκληρή προειδοποίηση εξέδωσαν την Τετάρτη οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, απειλώντας να επεκτείνουν τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή «πέρα από την περιοχή» εάν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξαναρχίσουν τις επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης.

Σε περίπτωση που επαναληφθεί η επιθετικότητα εναντίον του Ιράν, «ο περιφερειακός πόλεμος που είχε υποσχεθεί θα επεκταθεί αυτή τη φορά πέρα από την περιοχή, και τα συντριπτικά μας χτυπήματα θα σας οδηγήσουν στην καταστροφή σε μέρη που δεν μπορείτε να φανταστείτε», δήλωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, σύμφωνα με την ανακοίνωση που μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr της χώρας.

Αντιφατικά μηνύματα Τραμπ για το Ιράν

Τα σχόλια αυτά έρχονται λίγο μετά από ορισμένα αντιφατικά μηνύματα από την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με την προοπτική μιας συμφωνίας για την επίλυση του πολέμου με το Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη στους νομοθέτες στο Λευκό Οίκο ότι η Ουάσιγκτον θα τερματίσει τη σύγκρουση με την Τεχεράνη «πολύ γρήγορα», υποστηρίζοντας ότι το Ιράν είναι πρόθυμο να καταλήξει σε συμφωνία.

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ.Ντι Βανς δήλωσε σε ξεχωριστή συνέντευξη Τύπου ότι ούτε ο Τραμπ ούτε η Τεχεράνη επιθυμούν την επανέναρξη της στρατιωτικής εκστρατείας, περιγράφοντας τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ως «αρκετά καλές».

«Αυτός δεν είναι ένας πόλεμος που θα διαρκέσει για πάντα. Θα τακτοποιήσουμε την υπόθεση και θα γυρίσουμε σπίτι», δήλωσε ο Βανς την Τρίτη, όταν ρωτήθηκε για τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως απειλήσει με περαιτέρω στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν, λέγοντας ότι η χώρα είχε δύο ή τρεις ημέρες, ή ίσως μέχρι την Κυριακή ή τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, για να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι ήταν «μία ώρα μακριά» από το να αποφασίσει αν θα επιτεθεί στο Ιράν την Τρίτη, πριν πειστεί να αναβάλει την επίθεση.

Ο πόλεμος στο Ιράν βρίσκεται σε μια αμήχανη αδιέξοδη κατάσταση εδώ και εβδομάδες, καθώς η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ, αλλά οι δύο πλευρές παλεύουν για τον έλεγχο του στρατηγικά ζωτικού Στενού του Ορμούζ.

Συνήθως, περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ, αλλά η ναυτιλιακή κίνηση έχει ουσιαστικά σταματήσει από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα με περαιτέρω στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν, μόνο και μόνο για να αναβάλει τις προθεσμίες που ο ίδιος έχει θέσει. Ο πόλεμος, ο οποίος έχει παραταθεί πολύ περισσότερο από το αρχικό χρονοδιάγραμμα τεσσάρων έως έξι εβδομάδων της κυβέρνησης Τραμπ, αντιμετωπίζεται αρνητικά από μια αυξανόμενη πλειοψηφία των Αμερικανών, σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις.