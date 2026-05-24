Κίνα: Νεκροί 82 εργάτες απο έκρηξη σε ανθρακωρυχείο

Τραγικός είναι ο απολογισμός της έκρηξης αερίου σε ορυχείο στη βόρεια επαρχία Σανξί της Κίνας. Αν και οι αρχές μείωσαν τον αριθμό των θυμάτων σε 82 απο 90 που είχε ανακοινωθεί αρχικά, το δυστυχημα είναι το το πιο θανατηφόρο σε ορυχείο στην Κίνα από το 2009, όταν μια έκρηξη αερίου στο ορυχείο Xinxing στην επαρχία Heilongjiang σκότωσε 108 ανθρώπους.

Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στη συνέντευξη τύπου ότι ο αρχικός αριθμός των νεκρών που αναφέρθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης είχε υπολογιστεί λανθασμένα.

«Μετά το συμβάν, η κατάσταση στον τόπο του ατυχήματος ήταν χαοτική, ο αριθμός των εργαζομένων που είχε καταμετρήσει η εταιρεία δεν ήταν σαφής, γεγονός που οδήγησε στον αρχικό ανακριβή αριθμό», δήλωσε ο Γκουό Ξιαονφάνγκ , επικεφαλής της κομητείας Qinyuan της Σανξί , όπου βρίσκεται το ορυχείο.

Την ώρα της έκρηξης, 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν σε υπηρεσία υπόγεια.

Δύο άτομα παραμένουν αγνοούμενα, ανέφερε ο Γκουό , ενώ 128 τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται και 35 δεν τραυματίστηκαν.

Το ορυχείο Liushenyu ανήκει στον Όμιλο Άνθρακα και Οπτανθρακοποίησης Shanxi Tongzhou και και τα τέσσερα ορυχεία του έχουν κλείσει, ενώ στελέχη της εταιρείας έχουν τεθεί υπό κράτηση, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι στη συνέντευξη Τύπου.

Η κρατική εφημερίδα People’s Daily δημοσίευσε ένα κύριο άρθρο σχετικά με το ατύχημα στην πρώτη σελίδα της την Κυριακή το πρωί, ζητώντας μεγαλύτερη προσοχή στην ασφάλεια στην παραγωγή και να «ανατραπεί πλήρως η τάση να δίνεται προτεραιότητα στην ανάπτυξη έναντι της ασφάλειας».

Ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είχε καλέσει το Σάββατο τις αρχές να «μην φεισθούν προσπαθειών» για τη φροντίδα των τραυματιών και τη διεξαγωγή επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορειο Xinhua. Διέταξε επίσης τη διεξαγωγή έρευνας για το περιστατικό.

Το ορυχείο έχει παραγωγική ικανότητα 1,2 εκατομμυρίων τόνων άνθρακα ετησίως, ανέφεραν αξιωματούχοι κατά τη συνέντευξη Τύπου. Πέρυσι, η Κίνα εξόρυξε 4,83 δισεκατομμύρια τόνους του καυσίμου, το οποίο αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του ενεργειακού της τομέα, αναφέρει το Reuters.

Σύμφωνα με το Xinhua, η επαρχία έχει στείλει 755 άτομα, μεταξύ των οποίων διασώστες και ιατρικό προσωπικό, στον τόπο του συμβάντος. Το Υπουργείο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών ανακοίνωσε ότι έχει αποστείλει έξι εθνικές ομάδες διάσωσης ορυχείων, συνολικής δύναμης 345 ατόμων, για να συνδράμουν στις προσπάθειες διάσωσης.