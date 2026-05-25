Euronext Athens: Οι επόμενες «αφίξεις» στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών

Σήμα προς όλες τις κατευθύνσεις φαίνεται ότι έστειλε η καθόλα επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ, με την αίσθηση της αγοράς να είναι ότι δεν αποκλείεται να δούμε επίσπευση κάποιων σχεδιασμών για νέες εισαγωγές στο Euronext Athens, ή περαιτέρω αυξήσεις κεφαλαίων.

Άλλωστε και η νέα εποχή μετά την ένταξή του ΧΑ στο δίκτυο της Euronext δεν συνοδεύεται μόνο από προσδοκίες για μεγαλύτερη ρευστότητα και ευρύτερη επενδυτική βάση, αλλά και από την προοπτική μιας νέας γενιάς εισαγωγών που θα μπορούσαν να αναδιαμορφώσουν τον χάρτη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις εταιρείες που βρίσκονται πιο κοντά στην είσοδο στο Euronext Athens, αλλά και σε εκείνες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τους πρωταγωνιστές της επόμενης φάσης ανάπτυξης της αγοράς.

Το μεγάλο στοίχημα της ναυτιλίας

Ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια αφορά τον ναυτιλιακό κλάδο, ο οποίος διαχρονικά αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη «απουσία» από το ελληνικό χρηματιστήριο.

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους εμπορικούς στόλους παγκοσμίως και δεκάδες ναυτιλιακές εταιρείες έχουν επιλέξει ξένα χρηματιστήρια, κυρίως της Νέας Υόρκης, η παρουσία τους στην ελληνική αγορά παραμένει περιορισμένη.

Ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext, Stéphane Boujnah, από το βήμα του πρόσφατου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών χαρακτήρισε «παράδοξο» το γεγονός ότι κορυφαίες ελληνικές ναυτιλιακές δεν αντλούσαν έως σήμερα κεφάλαια από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Όπως αποκάλυψε, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη επαφές με Έλληνες πλοιοκτήτες, με στόχο τη διερεύνηση εισαγωγών στην ελληνική αγορά τα επόμενα χρόνια.

Η διοίκηση της Euronext θεωρεί ότι η πλήρης διασύνδεση των αγορών του ομίλου, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2027, θα προσφέρει στις ελληνικές εταιρείες μεγαλύτερη πρόσβαση σε διεθνή κεφάλαια, υψηλότερη ορατότητα και βαθύτερη επενδυτική βάση.

Euronext Athens: Ο ορίζοντας της ΜΕΤΚΑ

Ανάμεσα στις εταιρείες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον βρίσκεται η ΜΕΤΚΑ. Η διοίκηση της εταιρείας έχει επιβεβαιώσει ότι η χρηματιστηριακή εισαγωγή αποτελεί μέρος του μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού, χωρίς ωστόσο να αποτελεί άμεση προτεραιότητα.

Η εισαγωγή θα μπορούσε να εξεταστεί στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027, χρονικός ορίζοντας που συμπίπτει με την ολοκλήρωση της ενοποίησης του ελληνικού χρηματιστηρίου με τις υπόλοιπες πλατφόρμες της Euronext. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες νέες εισαγωγές της περιόδου, δεδομένου του μεγέθους και της διεθνούς δραστηριότητας της εταιρείας.

Η περίπτωση της Attica

Ένα ακόμη μέτωπο που παρακολουθεί στενά η αγορά αφορά τα πολυκαταστήματα Attica. Η κυπριακή Kymora Limited, θυγατρική της Ideal Holdings, εξετάζει το ενδεχόμενο διάθεσης μέρους της συμμετοχής της στην εταιρεία μέσω δημόσιας προσφοράς προς το ελληνικό επενδυτικό κοινό.

Παράλληλα, βρίσκεται υπό εξέταση η εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Attica προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Euronext Athens.

Στην Εναλλακτική Αγορά η Active Computer Systems

Κινητικότητα καταγράφεται και στην Εναλλακτική Αγορά του Euronext Athens. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, η Active Computer Systems έχει λάβει την απόφαση να προχωρήσει στην είσοδό της στην ΕΝ.Α. Growth.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της πληροφορικής και της τεχνολογίας, ενώ παράλληλα προχωρά και σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με στόχο τη χρηματοδότηση του αναπτυξιακού της σχεδιασμού.