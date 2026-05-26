Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις στις αγορές – Βουτιά για τη Ferrari

Μικτή είναι η εικόνα που εμφανίζουν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ η αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές πετρελαίου συνεχίζει να επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,04% στις 631 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,76% στις 10.545 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 0,24% στις 25.328 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,34% στις 8.230 μονάδες.

Η σημερινή εικόνα ακολουθεί το ισχυρό ανοδικό ράλι της Δευτέρας στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ο DAX έκλεισε με άνοδο 2,01%, ο CAC 40 ενισχύθηκε κατά 1,76%, ενώ ο FTSE MIB σημείωσε κέρδη 1,43%. Η αγορά του Λονδίνου παρέμεινε κλειστή λόγω της εαρινής τραπεζικής αργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε επίπεδο τίτλων, ισχυρές πιέσεις δέχεται η μετοχή της Ferrari N.V. στις ευρωπαϊκές αγορές, λίγες ώρες μετά την επίσημη παρουσίαση του πρώτου πλήρως ηλεκτρικού οχήματος στην ιστορία της εταιρείας. Η μετοχή της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας πολυτελών σπορ αυτοκινήτων καταγράφει πτώση άνω του 7%, αντανακλώντας την επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στη νέα στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας.

Στο μεταξύ, το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στις εξελίξεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η United States Central Command ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε «αμυντικά πλήγματα» εναντίον ιρανικών θέσεων εκτόξευσης πυραύλων και σκαφών που φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στα νότια της χώρας.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Marco Rubio, ο οποίος βρίσκεται στην Ινδία, δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει τελικά να ανοίξουν «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», υπογραμμίζοντας τη σημασία της θαλάσσιας αυτής οδού για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν με αυξημένη προσοχή τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Sergei Lavrov, φέρεται να κάλεσε τον Αμερικανό ομόλογό του, Marco Rubio, να απομακρύνει διπλωματικό προσωπικό και Αμερικανούς πολίτες από το Κίεβο ενόψει νέων «συστηματικών πληγμάτων» κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας.