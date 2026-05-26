Η Κίνα φέρνει τα «έξυπνα σπορ» από την ελίτ στον πολίτη

Η τεχνολογία των Μουντιάλ και των Ολυμπιακών Αγώνων μετακομίζει στα δημόσια γήπεδα και στα πάρκα του Πεκίνου, σε μια αθλητική βιομηχανία που στοχεύει στα 970 δισ. δολάρια.

Business of Sport 26.05.2026, 11:48
Επιμέλεια Γιώργος Μαζιάς

Σε μια δημόσια αθλητική εγκατάσταση στο βόρειο Πεκίνο στην Κίνα, δύο κάμερες ακολουθούν κάθε χτύπημα της μπάλας, δημιουργούν στατιστικά σε πραγματικό χρόνο και μοντάρουν αυτόματα βίντεο με τις καλύτερες φάσεις. Πρόκειται για μια τεχνολογία που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν αυστηρά κρατημένη για Παγκόσμια Κύπελλα, μεγάλα τουρνουά και τηλεοπτικές μεταδόσεις ελίτ.

Σήμερα, η Κίνα προωθεί ένα νέο μοντέλο με στόχο να μεταφέρει αυτά τα εργαλεία στον μαζικό αθλητισμό, μετατρέποντας την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) που εφαρμόζεται στον αθλητικό τομέα σε μια εξαιρετικά κλιμακούμενη και κερδοφόρα επιχείρηση.

Από το κινεζικό «Hawk-Eye» μέχρι τα έξυπνα γήπεδα που αναπτύσσει η Orange Lion Sports (πρώην Alibaba Sports), το στοίχημα είναι τεράστιο. Σύμφωνα με τα επίσημα κυβερνητικά σχέδια, η Κίνα φιλοδοξεί να εκτινάξει την αξία της αθλητικής της βιομηχανίας στα 7 τρισεκατομμύρια γουάν (περίπου 970 δισ. δολάρια) πριν από το 2030.

Η εταιρεία Beijing Rigour Technology, δημιουργός του λεγόμενου κινεζικού «Hawk-Eye», ξεκίνησε αναπτύσσοντας συστήματα παρακολούθησης και ανάλυσης για τον επαγγελματικό αθλητισμό (ποδόσφαιρο, τένις, βόλεϊ). Το 2023 έλαβε μάλιστα την επίσημη πιστοποίηση της FIFA για συστήματα VAR και τεχνολογία ημιαυτόματου οφσάιντ.

Η τεχνολογία της έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε διοργανώσεις της Ασιατικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (AFC) και σε αγορές όπως η Ινδονησία (η οποία αγόρασε 20 συστήματα για τα στάδιά της), η Ταϊλάνδη και η Ρωσία. Ωστόσο, το παιχνίδι πλέον μεταφέρεται εκτός των μεγάλων σταδίων.

Όπως διαπιστώθηκε στο Πεκίνο, συστήματα που σχεδιάστηκαν για τη διαιτησία και την επαγγελματική ανάλυση προσφέρονται πλέον σε ακαδημίες, αθλητικά κέντρα και απλούς πολίτες.

«Η πρώτη γενιά αφορά πάντα προϊόντα για τον πρωταθλητισμό. Μετά έρχονται τα συστήματα προπόνησης και, τέλος, τα προϊόντα για τη μαζική αγορά», εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Παν Γιου.

Σε αυτό το σημείο εισέρχεται η Orange Lion Sports. Η εταιρεία μετακίνησε το κέντρο βάρους της από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και το αθλητικό περιεχόμενο στην ανάπτυξη τεχνολογίας για την καθημερινή άθληση.

Το κορυφαίο προϊόν της, το Smartshot AI, είναι ένα σύστημα που έχει ήδη εγκατασταθεί σε περισσότερα από 120 γήπεδα, έχοντας δημιουργήσει πάνω από 10 εκατομμύρια βίντεο για εκατομμύρια χρήστες.

Πώς λειτουργεί: Δύο κάμερες και μια κεντρική μονάδα δίπλα στο γήπεδο καταγράφουν τον αγώνα, παράγουν αυτόματα στατιστικά, εντοπίζουν μοτίβα παιχνιδιού και απομονώνουν τα highlights.

Το κόστος: Το σύστημα κοστίζει περίπου 61.000 γουάν (περίπου 8.400 δολάρια), κάνοντας προσβάσιμη μια τεχνολογία που άλλοτε κόστιζε περιουσίες.

«Ο στόχος μας ήταν πάντα να κάνουμε προσιτές τις τεχνολογίες που ήταν εξαιρετικά ακριβές», επισημαίνει ο Ρεν Γιουάν, επικεφαλής του ψηφιακού τομέα της εταιρείας.

Η επέκταση αυτή συμπίπτει με μια ευρύτερη εθνική φιλοδοξία. Η Κίνα μετρούσε ήδη περισσότερους από 25 εκατομμύρια ενεργούς παίκτες τένις στο κλείσιμο του 2024, γεγονός που αποδεικνύει το τεράστιο μέγεθος της αγοράς.

Παράλληλα, αναπτύσσεται ένα μοντέλο «αθλητισμού + τουρισμού», μετατρέποντας τις εγκαταστάσεις σε χώρους αναψυχής και κατανάλωσης για μια νέα γενιά χρηστών. Για αυτούς, το να παίζουν, να προπονούνται, να μοιράζονται βίντεο στα social media και να αναλύουν τα στατιστικά τους στο κινητό, αποτελεί μια ενιαία εμπειρία.

Το μεγάλο ερώτημα: Η επέκταση αυτών των συστημάτων εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων παραμένει γρίφος, καθώς η Κίνα παρουσιάζει μεγάλες περιφερειακές ανισότητες στις υποδομές. Το αν οι επενδύσεις των 8.400 δολαρίων ανά γήπεδο είναι βιώσιμες για μικρούς αθλητικούς χώρους μένει να αποδειχθεί.

Σε μια χώρα όπου για χρόνια η αθλητική τεχνολογία μετριόταν με το πόσα Μουντιάλ ή Ολυμπιακούς Αγώνες εξόπλιζε, πλέον ξεκινά μια άλλη κούρσα: πόσοι καθημερινοί ερασιτέχνες είναι διατεθειμένοι να την εντάξουν στη ζωή τους. Η επόμενη μεγάλη μάχη της τεχνολογίας δεν θα δοθεί σε ένα υπερσύγχρονο στάδιο, αλλά σε ένα δημόσιο γήπεδο της γειτονιάς.

Πηγή: in.gr

