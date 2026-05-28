ElevenLabs: Η AI εταιρεία που μπαίνει στο ελληνικό ψηφιακό κράτος

Σήμερα η ελληνική Κυβέρνηση υπογράφει μνημόνιο κατανόησης με την εταιρεία ElevenLabs, μια εταιρεία που εξελίχθηκε μέσα σε λίγα χρόνια από νεοφυή επιχείρηση συνθετικής φωνής σε έναν από τους πιο δυναμικούς παίκτες της παγκόσμιας αγοράς AI, με δραστηριότητα που πλέον εκτείνεται πέρα από το text-to-speech, σε enterprise voice agents, μεταγραφή, ντουμπλάζ, μουσική και εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου.

Όπως μας εξήγησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, το μνημόνιο κατανόησης θα αφορά τρεις συγκεκριμένους τομείς δραστηριοτήτων. Καταρχήν την ενσωμάτωση τεχνολογίας της ElevenLabs σε ήδη υπάρχοντα εργαλεία που χρησιμοποιεί η ελληνική Πολιτεία για την επικοινωνία των πολιτών με τις διάφορες υπηρεσίες ώστε τα εργαλεία αυτά να αποκτήσουν φωνητική υποστήριξη και δυνατότητα χρήσης και από άτομα ΑΜΕΑ.

Ένας δεύτερος τομέας συνεργασίας θα σχετίζεται με τον «Φάρο», το ελληνικό AI Factory, και συγκεκριμένα με τον τομέα του πολιτισμού. Υπενθυμίζεται ότι ο «Φάρος» προορίζεται να προωθήσει την τεχνολογική πρόοδο σε συγκεκριμένους τομείς: υγεία, περιβαλλοντική βιωσιμότητα, πολιτισμός και γλώσσα.

Ο τρίτος τομέας δραστηριότητας θα σχετίζεται με την πλατφόρμα mAiGreece, τον ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε από τα υπουργεία Τουρισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ώστε να φέρει την Ελλάδα πιο κοντά στους επισκέπτες της. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή προσφέρει εκτεταμένη λειτουργικότητα και ενημέρωση, διασφαλίζοντας την καλύτερη εξυπηρέτηση και την άμεση πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες για τους επισκέπτες της χώρας.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Παπαστεργίου, «οι τεχνολογίες της ElevenLabs θα εμπλουτίσουν σημαντικά το mAiGreece, άλλωστε είναι πολύ ευκολότερο και ευχάριστο να περπατάς και να ακούς, παρά να διαβάζεις».

Ποια είναι η ElevenLabs

Η ElevenLabs ιδρύθηκε το 2022 και ξεκίνησε με στόχο να αναπτύξει φωνές τεχνητής νοημοσύνης που ακούγονται ανθρώπινες, χτίζοντας γρήγορα αναγνωρισιμότητα στον χώρο της παραγωγικής AI. Η εταιρεία έχει πλέον έδρα το Λονδίνο, με σημαντική διεθνή παρουσία σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, η Βαρσοβία και το Σαν Φρανσίσκο, ενώ σχεδιάζει περαιτέρω επέκταση σε αγορές όπως το Παρίσι, η Σιγκαπούρη, η Βραζιλία και το Μεξικό.

Η ανάπτυξή της υπήρξε ταχύτατη, καθώς στο τέλος του 2025 ανακοίνωσε ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα άνω των 330 εκατ. δολαρίων, με την αποτίμησή της να φτάνει τα 11 δισ. δολάρια μετά από γύρο χρηματοδότησης 500 εκατ. δολαρίων στις αρχές του 2026. Νωρίτερα, η εταιρεία είχε αποτιμηθεί στα 3,3 δισ. δολάρια μετά από χρηματοδότηση 180 εκατ. δολαρίων, δείχνοντας το πόσο γρήγορα ενισχύθηκε η θέση της στην αγορά.

Τι κάνει σήμερα

Η ElevenLabs δραστηριοποιείται πλέον σε τρεις βασικούς άξονες: voice agents για επιχειρήσεις, δημιουργικά εργαλεία για creators και brands, και υποδομή API για προγραμματιστές. Το enterprise τμήμα της, ElevenAgents, χρησιμοποιείται για εξυπηρέτηση πελατών, conversational commerce, εσωτερική εκπαίδευση, citizen engagement και εισερχόμενες πωλήσεις, ενώ πελάτες όπως η Deutsche Telekom, η Square και η Revolut έχουν ήδη υιοθετήσει τις λύσεις της.

Παράλληλα, το ElevenCreative δίνει τη δυνατότητα παραγωγής, επεξεργασίας και τοπικής προσαρμογής ήχου σε δεκάδες γλώσσες, με στόχο δημιουργούς και brands που χρειάζονται περιεχόμενο για διεθνές κοινό. Το ElevenAPI, τέλος, παρέχει χαμηλής καθυστέρησης voice infrastructure για developers και χρησιμοποιείται σε εφαρμογές και πλατφόρμες μεγάλης κλίμακας.

Συνεργασίες και επέκταση

Η εταιρεία ενισχύει διαρκώς το αποτύπωμά της μέσα από στρατηγικές συνεργασίες, όπως αυτή με την IBM, όπου οι τεχνολογίες TTS και STT της ElevenLabs ενσωματώθηκαν στο watsonx Orchestrate για πιο φυσικές φωνητικές αλληλεπιδράσεις σε περιβάλλον agentic AI. Η συνεργασία αυτή δείχνει ότι η ElevenLabs δεν περιορίζεται πλέον σε εργαλεία παραγωγής φωνής, αλλά διεκδικεί ρόλο σε ολόκληρη την αλυσίδα της επιχειρησιακής φωνητικής AI.

Την ίδια ώρα, η εταιρεία προωθεί επιθετική διεθνή επέκταση, δημιουργώντας τοπικές ομάδες σε βασικές αγορές της Ευρώπης, της Ασίας, της Βόρειας και Νότιας Αμερικής, με στόχο να υποστηρίξει τη γρήγορη υιοθέτηση των προϊόντων της από επιχειρήσεις και οργανισμούς. Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία, προετοιμάζεται και για ενδεχόμενη εισαγωγή στο χρηματιστήριο μέσα στην επόμενη πενταετία.

Γιατί ξεχωρίζει

Η ElevenLabs ξεχωρίζει επειδή έφερε την τεχνητή νοημοσύνη πιο κοντά στην ανθρώπινη ομιλία, αλλά δεν έμεινε εκεί. Έχτισε γύρω από τη φωνή ένα πλήρες οικοσύστημα προϊόντων, από δημιουργικά εργαλεία έως enterprise λύσεις, και εξελίχθηκε σε εταιρεία που συνδέει την έρευνα με εμπορικές εφαρμογές μεγάλης κλίμακας.

Το βασικό της στοίχημα πλέον είναι να μετατρέψει τη φυσική επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής σε νέο πρότυπο χρήσης της τεχνολογίας, όχι μόνο για δημιουργούς αλλά και για επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς. Αυτό την τοποθετεί ανάμεσα στις πιο ενδιαφέρουσες εταιρείες της γενιάς της στον χώρο της παραγωγικής AI.