Χρηματιστήριο Αθηνών: Η αγορά ισορροπεί εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων

Σε επαφή, αλλά χαμηλότερα, των 2.400 μονάδων ταλαντεύεται το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο προσπαθεί να διαχειριστεί την επιλεκτική κατοχύρωση κερδών, αλλά και κάποιες ετεροχρονισμένες συναλλαγές που συνδέονται με το rebalancing στους δείκτες του MSCI.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,24% στις 2.378,55 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 162,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 19,4 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,20% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.035,85 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,10% στις 2.727,65 μονάδες.

Διατήρηση κεκτημένων

Σε φάση σταθεροποίησης εισέρχεται η αγορά μετά από έναν ιδιαίτερα θετικό Μάιο, ο οποίος ολοκληρώθηκε με τη δεύτερη καλύτερη μηνιαία επίδοση από την αρχή του έτους. Οι επενδυτές που επέλεξαν να τοποθετηθούν εν μέσω της κορύφωσης της γεωπολιτικής έντασης καταγράφουν πλέον σημαντικές αποδόσεις, επιβεβαιώνοντας ότι οι αγορές συχνά ανταμείβουν όσους διατηρούν ψυχραιμία σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας.

Παράλληλα, φαίνεται πως οι διεθνείς αγορές έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη ψυχραιμία τις συχνές μεταβολές στη ρητορική του Αμερικανού προέδρου, επιλέγοντας ως βασικό δείκτη αποτίμησης της γεωπολιτικής έντασης την πορεία του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται σήμερα στα 94 δολάρια το βαρέλι, επίπεδο αισθητά χαμηλότερο από τα περίπου 110 δολάρια που είχε αγγίξει πριν από λίγες ημέρες, χωρίς ωστόσο να παύει να κινείται σε υψηλά επίπεδα.

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται σταδιακά και προς μια σειρά σημαντικών εταιρικών εξελίξεων που αναμένονται μέσα στον Ιούνιο και ενδέχεται να επηρεάσουν τη συναλλακτική δραστηριότητα και την εστίαση της αγοράς σε συγκεκριμένους κλάδους. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η προγραμματισμένη έκδοση εταιρικού ομολόγου από την Lamda Development, οι εξελίξεις γύρω από την Attica Stores, καθώς και η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ, κινήσεις που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος τις επόμενες εβδομάδες.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, ξεχωρίζουν οι ΕΛΧΑ και Motor Oil με κέρδη άνω του 4%, η Allwyn με το +3,49% της, αλλά και η Cenergy με το +1,76% που καταγράφει. Ήπια ανοδικά κινούνται οι ΔΕΗ, Helleniq Energy, ΔΑΑ, Εθνική, ΕΥΔΑΠ, Λάμδα, Coca Cola, Σαράντης, Βιοχάλκο, ΟΤΕ, Κύπρου και Jumbo.

Στον αντίποδα, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Τιτάν υποχωρούν κατά 2,20% έκαστη, με τις Aktor και Optima να χάνουν πάνω από 1%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Metlen, Eurobank, Aegean, Alpha Bank και Πειραιώς.