Σπύρος Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ): Λάθος δεδομένα στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική

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Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να επανεξετάσει τη στάση της απέναντι στη βιομηχανία και το ενεργειακό κόστος υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, σημειώνοντας ότι η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική στηρίζεται σε λανθασμένα δεδομένα και ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερος χώρος στις εθνικές κυβερνήσεις ώστε να στηρίξουν την παραγωγή και την ανταγωνιστικότητα.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, Κωνσταντίνο Γιαζιτζόγλου, στο πλαίσιο της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΣΜΕ, ο κ. Θεοδωρόπουλος άσκησε έντονη κριτική στις επιλογές των Βρυξελλών, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη με τις μέχρι σήμερα πολιτικές της συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό στην αποβιομηχάνιση της ηπείρου.

Κριτική στην αποβιομηχάνιση

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ τόνισε ότι επί χρόνια η Ευρώπη κινήθηκε με την πεποίθηση πως όλα θα είναι εύκολα και ότι η μετάβαση σε ένα κυρίως μοντέλο υπηρεσιών δεν θα είχε κόστος για την παραγωγική βάση. Όπως είπε, οι περιβαλλοντικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνέβαλαν στην αποδυνάμωση της βιομηχανίας, ενώ οι εξελίξεις των τελευταίων ετών, από τον πόλεμο στην Ουκρανία έως τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, απέδειξαν ότι αυτές οι επιλογές δεν ήταν επαρκώς ζυγισμένες.

Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης στην έκθεση Ντράγκι και στη συνολικότερη συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, υποστηρίζοντας ότι το σημερινό παραγωγικό μοντέλο της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί με την απαιτούμενη ταχύτητα στις προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού.

Το ενεργειακό κόστος στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Θεοδωρόπουλος στο υψηλό ενεργειακό κόστος που επιβαρύνει την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Όπως σημείωσε, η Ευρώπη παραμένει 3 έως 6 φορές ακριβότερη σε σχέση με τους μεγάλους ανταγωνιστές της, γεγονός που πλήττει σοβαρά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Υπογράμμισε ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να λειτουργεί με 28 διαφορετικές προσεγγίσεις και γνώμες, κάτι που, όπως είπε, περιορίζει την ευελιξία και την ταχύτητα λήψης αποφάσεων. Παρότι αναγνώρισε ότι η Ευρώπη εμφανίζει σημάδια «αφύπνισης» σε σχέση με πριν από τέσσερα χρόνια, εκτίμησε ότι παραμένει αδύναμη να κινηθεί με την ταχύτητα που απαιτεί το διεθνές περιβάλλον.

Ζητά περισσότερο ρόλο για τα κράτη

Ο κ. Θεοδωρόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος των εθνικών κυβερνήσεων στη διαμόρφωση πολιτικών για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας. Όπως ανέφερε, αν η Ευρώπη επιθυμεί πραγματικά να διατηρήσει και να αναπτύξει τη βιομηχανία της, θα έπρεπε να έχει επιτρέψει στα κράτη-μέλη μεγαλύτερα περιθώρια παρέμβασης.

Κατά την άποψή του, οι Βρυξέλλες «έσφιγγαν τον κλοιό» αντί να δώσουν στα κράτη τα κατάλληλα εργαλεία για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις τους. Παράλληλα, έκανε λόγο για λανθασμένα δεδομένα στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική και τόνισε ότι στην πράξη δεν υπάρχει μια πραγματικά ενιαία αγορά, όπως συχνά παρουσιάζεται.

Οι επιλέξιμες δαπάνες και οι νέες κινήσεις

Αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις, σημείωσε ότι τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφονται ορισμένα θετικά βήματα, με περισσότερο δημοσιονομικό χώρο και συζητήσεις για ενισχύσεις που θα μειώσουν το κόστος, δείχνοντας ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο αρχίζει να μετατοπίζεται έστω και αργά προς μια πιο ρεαλιστική κατεύθυνση.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η συζήτηση για τη δυνατότητα χρηματοδότησης επενδύσεων που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση και τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, μέσα από μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες.

Χωροταξικό και βιομηχανικές επενδύσεις

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ αναφέρθηκε επίσης στο θέμα του χωροταξικού πλαισίου για τη βιομηχανία, επισημαίνοντας ότι έχει υπάρξει εκτεταμένη συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο και ότι το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται σύντομα. Όπως είπε, τα περισσότερα ζητήματα έχουν ήδη προχωρήσει σε ικανοποιητικό επίπεδο και εξέφρασε την εκτίμηση ότι τελικά θα υπάρξει ένα καλό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία.

Τόνισε, μάλιστα, ότι η βιομηχανική δραστηριότητα δεν μπορεί να αναπτύσσεται σε περιοχές όπου απλώς δεν απαγορεύεται ρητά, αλλά πρέπει να γίνεται σαφές πού επιτρέπεται ξεκάθαρα η εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικών μονάδων. Χαρακτήρισε την ασάφεια των νόμων ως μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η σαφήνεια στο θεσμικό πλαίσιο αποτελεί βασική προϋπόθεση για επενδύσεις.

Η σχέση βιομηχανίας και κοινωνίας

Κλείνοντας, ο κ. Θεοδωρόπουλος επεσήμανε ότι ο βιομηχανικός κόσμος δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να αναδείξει επαρκώς τη συμβολή του στην οικονομία και στην απασχόληση. Όπως είπε, ο τουρισμός έχει καταφέρει να χτίσει ισχυρή κοινωνική αποδοχή, σε αντίθεση με τη βιομηχανία, η οποία συχνά δεν διαθέτει συμμάχους στην κοινή γνώμη.

Υπογράμμισε ότι η βιομηχανία προσφέρει υψηλότερους μισθούς από τον μέσο όρο της χώρας και τη δυνατότητα σε στελέχη και εργαζομένους να χτίσουν μια σταθερή επαγγελματική πορεία, στοιχεία που, όπως σημείωσε, πρέπει να γίνουν πιο γνωστά στην κοινωνία. Αναφέρθηκε επίσης σε επικείμενες συμπαραγωγές με τον ΣΚΑΪ για την προβολή της βιομηχανίας, περιλαμβανομένου και του εξορυκτικού κλάδου, σημειώνοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να ενισχύσουν την κατανόηση της συμβολής του κλάδου στην ανάπτυξη.

Στο ίδιο μήκος κύματος, κάλεσε τη βιομηχανία να πάψει να είναι ενοχική και να διεκδικήσει πιο ενεργά τον ρόλο της στο δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως το γάλλιο, αποκτούν στρατηγική σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Το μήνυμα προς την Ευρώπη

Το βασικό μήνυμα της παρέμβασης Θεοδωρόπουλου ήταν σαφές: αν η Ευρώπη θέλει να διατηρήσει βιομηχανική βάση και να σταθεί με αξιώσεις στον διεθνή ανταγωνισμό, πρέπει να αναθεωρήσει πλευρές της ενεργειακής και ρυθμιστικής της πολιτικής. Για τον πρόεδρο του ΣΕΒ, η ενίσχυση της παραγωγικότητας, η μείωση του ενεργειακού κόστους και η μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη-μέλη αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για να παραμείνει η ευρωπαϊκή βιομηχανία ζωντανή και ανταγωνιστική.