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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανακάμπτουν σήμερα

Οι επενδυτές προσπαθούν να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις της νέας συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 04.06.2026, 10:51
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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανακάμπτουν σήμερα
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Σε θετικά εδάφη κινούνται σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να προσπαθούν να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις της νέας συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, η οποία αναζωπυρώνει τις προσδοκίες για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης με το Ιράν, που διαρκεί πλέον περισσότερο από τρεις μήνες.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,24% στις 622 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,15% στις 10.347 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 0,37% στις 24.888 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,51% στις 8.192 μονάδες.

Οι τίτλοι

Σε επίπεδο τίτλων, οι ευρωπαϊκές μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών κινούνται πτωτικά. Οι STMicroelectronics και ASML δέχονται πιέσεις μετά τα αποτελέσματα της αμερικανικής Broadcom. Παρότι η εταιρεία ανακοίνωσε σημαντική αύξηση εσόδων χάρη στη ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, οι προβλέψεις της για το μέλλον δεν ικανοποίησαν πλήρως τις προσδοκίες των επενδυτών.

Στο Παρίσι, αντίθετα, η μετοχή της Remy Cointreau καταγράφει ισχυρή άνοδο, μετά την ανακοίνωση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας ποτών ότι ο όμιλος στοχεύει σε αύξηση των λειτουργικών κερδών κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ έως τη χρήση 2028-2029.

Στο μέτωπο του πολέμου

Η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την ανανέωση της εύθραυστης εκεχειρίας ενίσχυσε τις ελπίδες για μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης είχε τεθεί υπό την προϋπόθεση της παύσης των συγκρούσεων στον Λίβανο, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις, με τη στήριξη των ΗΠΑ, συγκρούονται με μαχητές της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, Ισραήλ και Λίβανος ανακοίνωσαν ότι η εκεχειρία θα εξαρτηθεί από την «πλήρη παύση των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και την αποχώρηση όλων των στελεχών της από τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνι, στον νότιο Λίβανο».

Πετρέλαιο

Οι εξελίξεις επηρεάζουν και τις αγορές ενέργειας. Τα συμβόλαια του πετρελαίου Brent, που αποτελούν το διεθνές σημείο αναφοράς, υποχωρούν κατά 1%, στα 96,84 δολάρια ανά βαρέλι, μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας.

Ομόλογα

Παράλληλα, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης κινούνται χαμηλότερα, αντανακλώντας την αισιοδοξία ότι μια πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει στην επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ. Μια τέτοια εξέλιξη θα μείωνε τις πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και, κατ’ επέκταση, στον πληθωρισμό.

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