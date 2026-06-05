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ΔΥΠΑ: Πότε βγαίνουν τα προσωρινά αποτελέσματα για τις παιδικές κατασκηνώσεις

Το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για τις παιδικές κατασκηνώσεις αφορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά 6-16 ετών

Κοινωνία 05.06.2026, 11:10
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ΔΥΠΑ: Πότε βγαίνουν τα προσωρινά αποτελέσματα για τις παιδικές κατασκηνώσεις
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Μέσα στην ημέρα αναμένεται να ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος της ΔΥΠΑ για διαμονή παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις για το 2026.

Η μέγιστη διάρκεια διαμονής των παιδιών στις κατασκηνώσεις είναι 15 συνεχόμενες ημέρες συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης

Οι παιδικές κατασκηνώσεις μέσω ΔΥΠΑ

Το πρόγραμμα αφορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά 6-16 ετών και θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 37.000.000 ευρώ.

Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες μέρες (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης), ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους πυρόπληκτους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας της Β. Εύβοιας αλλά και σε κατασκηνώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η διαμονή μπορεί να έχει διάρκεια έως 30 συνεχόμενες ημέρες.

Οι δικαιούχοι των ωφελουμένων παιδιών

Δικαιούχοι είναι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) ωφελουμένων παιδιών, οι οποίοι είναι:

-εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,
-ασφαλισμένοι στον e EΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
-άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τριών (3) μηνών

Αν είναι διαζευγμένοι ή έγγαμοι πρέπει να έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ ή 24.000 ευρώ αντίστοιχα προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο, ενώ αν είναι μονογονείς πρέπει να έχουν εισόδημα έως 29.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο (μετά το πρώτο).

ΔΥΠΑ

Η μοριοδότηση

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα ή μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Οι δικαιούχοι γονείς παιδιών με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω εξαιρούνται της μοριοδότησης, εφόσον οι προσφερόμενες από τους παρόχους θέσεις για τα παιδιά με αναπηρία επαρκούν για τη φιλοξενία όλων των παιδιών αυτών, ενώ για πρώτη φορά φέτος οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα οποιουδήποτε άλλου φορέα για το έτος 2026.

Οι πάροχοι του προγράμματος της ΔΥΠΑ

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελούμενων παιδιών τους σε παιδική κατασκήνωση του μητρώου παρόχων της ΔΥΠΑ με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.

Πάροχοι του προγράμματος είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρούν στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους.

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