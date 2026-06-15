Πετρέλαιο: Βουτιά 4% για το πετρέλαιο μετά την ανακοίνωση συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν

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Στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τον Μάρτιο, έπεσαν οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα με το άνοιγμα το αγορών, αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε μια αρχική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν άμεσα κατά 3,58 δολάρια, ή 4,10%, στα 83,75 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 80,87 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 4,01 δολαρίων, ή 4,72%. Υπενθυμίζεται ότι και τα δύο συμβόλαια αναφοράς κατέγραψαν πτώση άνω του 3% την Παρασκευή.

Οι εκατέρωθεν ανακοινώσεις

Οι ΗΠΑ και το Ιράν θα υπογράψουν μνημόνιο κατανόησης στην Ελβετία την Παρασκευή, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, η χώρα του οποίου έχει αναλάβει το ρόλο του μεσολαβητή.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά «χωρίς διόδια» και ότι θα τερματιστεί επίσης ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ.

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr ανέφερε ότι το σχέδιο συμφωνίας προβλέπει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών, σύμφωνα με ιρανικές ρυθμίσεις.

«Το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου που είχε ενσωματωθεί στην τιμή του αργού πετρελαίου μειώνεται τώρα αρκετά δραστικά, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν την προοπτική της αποκατάστασης των ροών πετρελαίου», δήλωσε ο Tim Waterer, επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM Trade.

Ο κόσμος έχει χάσει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και φυσικού αερίου από τότε που ο πόλεμος έκλεισε το Στενό του Ορμούζ, ένα στρατηγικό σημείο για το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, για περισσότερο από τρεις μήνες.

Με το βλέμμα στην παραγωγή και στις εξαγωγές

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης με προσοχή το πόσο γρήγορα οι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής θα μπορέσουν να επαναλάβουν την παραγωγή και τις εξαγωγές πετρελαίου μετά τις ζημιές που προκάλεσε ο πόλεμος, καθώς και αν περισσότερα πλοία θα εισέλθουν στην περιοχή.

«Ενώ αυτές οι αβεβαιότητες υποδηλώνουν ανοδικούς κινδύνους για την πρόβλεψή μας ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent θα φτάσουν τα 80 δολάρια/βαρέλι μέχρι το τέλος του έτους, αξίζει να σημειωθεί ότι η ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ πρέπει απλώς να φτάσει το 60%-70% των προπολεμικών επιπέδων για να επανέλθουν οι αγορές πετρελαίου στις προπολεμικές προσδοκίες υπερπροσφοράς», ανέφερε σε σημείωμά του ο Vivek Dhar, στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων στην Commonwealth Bank of Australia.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, δήλωσε ότι θα διαπραγματευτεί μια πιο εκτεταμένη συμφωνία κατά τη διάρκεια μιας περιόδου κατάπαυσης του πυρός 60 ημερών.

Οι χώρες της ομάδας E4, στις οποίες περιλαμβάνονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία, δήλωσαν την Κυριακή ότι είναι έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν, ως ανταπόκριση στα μέτρα που θα λάβει η χώρα σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Δεδομένων των αβεβαιοτήτων που περιβάλλουν τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια των επόμενων 60 ημερών, ιδίως όσον αφορά το πυρηνικό ζήτημα, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου θα υποχωρήσουν αμέσως πολύ περισσότερο από τα σημερινά επίπεδα», δήλωσε στο Reuters ο αναλυτής της IG Markets, Τόνι Σίκαμορ.