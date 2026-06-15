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Μέση Ανατολή: Υπέγραψαν το μνημόνιο κατανόησης Τραμπ, Βανς και Γκαλιμπάφ

Υπογράφηκε το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με το Reuters – Πώς είναι η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ

Κόσμος 15.06.2026, 19:32
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Μέση Ανατολή: Υπέγραψαν το μνημόνιο κατανόησης Τραμπ, Βανς και Γκαλιμπάφ
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Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό ενός πολέμου που διήρκεσε σχεδόν τέσσερις μήνες, δήλωσαν ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ σήμερα Δευτέρα, προσθέτοντας ότι η τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή και ότι η ναυτιλιακή κίνηση στα Στενά του Ορμούζ θα αυξηθεί σταδιακά.

Η τελετή που θα επισφραγίσει τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου

Το μνημόνιο κατανόησης υπογράφηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ανέφερε ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Η τελετή υπογραφής της συμφωνίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου με δημοσιογράφους, ο αξιωματούχος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι θα πραγματοποιηθεί επίσης τελετή υπογραφής την Παρασκευή.

«Θα δείτε σημαντική αύξηση της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ, η οποία στην πραγματικότητα έχει ήδη αρχίσει και θα αυξάνεται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Πιθανότατα δεν θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα σε δύο εβδομάδες, αλλά θα δούμε σημαντική αύξηση της κυκλοφορίας στα Στενά», είπε ο αξιωματούχος.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν δήλωσαν ότι συμφώνησαν στους όρους για τον τερματισμό του πολέμου τους και την επαναλειτουργία των Στενών, είδηση που ανακούφισε τις αγορές, αν και η συμφωνία ενδέχεται να εξαρτάται από τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο και αναβάλλει τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Όπως αναφέρει το Reuters, αν και εξακολουθεί να αποτελεί ένα πλαίσιο, η συμφωνία σηματοδότησε τη μεγαλύτερη πρόοδο προς την επίλυση της σύγκρουσης που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και έχει αναστατώσει τις αγορές ενέργειας από τότε που ξεκίνησε με τις κοινές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο.

Η ανάρτηση του Τραμπ που προηγήθηκε

«Πλοία , πολλά φορτωμένα με πετρέλαιο, αρχίζουν να βγαίνουν από τα Στενά του Ορμούζ. Πηγαίνουν κατά μήκος της Νότιας ‘Οδού’, η οποία είναι απολύτως ασφαλής, προστατευμένη και άθικτη», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτηση στο Truth Social.

Ελάχιστα πλοία διέπλευσαν το Ορμούζ σήμερα

Ελάχιστα πλοία πήραν το ρίσκο να διαπλεύσουν σήμερα το Ορμούζ, σύμφωνα με πολλές πλατφόρμες παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας, παρά την τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο σήμερα, μέχρι τις 17:00 (ώρα Ελλάδας) η πλατφόρμα Kpler δεν είχε καταγράψει παρά μόνο ένα πλοίο μεταφοράς πρώτων υλών που πέρασε από τα Στενά με ανοιχτό τον αναμεταδότη του: ήταν το Disha, με σημαία Μάλτας, που βγήκε από τον Κόλπο με φορτίο 60.000 τόνων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Είχε φορτώσει στο Κατάρ και προορισμός του είναι η Ινδία.

Ένα δεύτερο πλοίο χύδην φορτίου, το Kaiser, φαίνεται ότι κατευθυνόταν επίσης προς την έξοδο των Στενών γύρω στο μεσημέρι, σύμφωνα με την πλατφόρμα MarineTraffic.

Οι έξοδοι των πλοίων παραμένουν περιορισμένες, αν και «περισσότερα από 500 εμπορικά έχουν εκπέμψει ψηφιακό ραδιοσήμα AIS στον Περσικό Κόλπο τις τελευταίες 24 ώρες», ανέφερε ο Νίκος Ποθητάκης, ο υπεύθυνος Τύπου της Kpler, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.


Την προηγούμενη εβδομάδα (8-14 Ιουνίου) περνούσαν καθημερινά από τα Στενά, κατά μέσο όρο, 6,4 πλοία μεταφοράς πρώτων υλών ημερησίως.

Πριν από τον πόλεμο, ο αριθμός αυτός ήταν περίπου 120 την ημέρα.

Πηγή: In.gr

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