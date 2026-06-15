 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(16) "Political Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(31) "Law, Gov't & Politics: Politics"
}

Φοροδιαφυγή: Στο μικροσκόπιο τα φοροκίνητρα για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Το βασικό δίλημμα είναι αν πρέπει να διατηρηθούν, να καταργηθούν ή να αντικατασταθούν από πιο στοχευμένες παρεμβάσεις σε κλάδους όπου η φοροδιαφυγή καταγράφεται σε υψηλά ποσοστά

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 15.06.2026, 15:00
Σχολιάστε
Φοροδιαφυγή: Στο μικροσκόπιο τα φοροκίνητρα για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με τις ηλεκτρονικές πληρωμές να βρίσκονται στην καθημερινότητα των πολιτών, να έχουν πολλαπλασιαστεί σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα και το κενό ΦΠΑ να έχει περιοριστεί συγκλίνοντας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου μπαίνει ξανά το πλαίσιο των φορολογικών κινήτρων που παρέχονται στα φυσικά πρόσωπα για τη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Η παραοικονομία στην Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχεδιάζει να αξιολογήσει κατά πόσο τα υφιστάμενα φορολογικά κίνητρα έχουν συμβάλει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα παραταθούν, θα τροποποιηθούν ή θα αντικατασταθούν από νέα, πιο στοχευμένα μέτρα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται:

Το φορομπόνους για πληρωμές σε επαγγελματίες υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής. Η έξτρα έκπτωση φόρου που εξασφαλίζουν οι φορολογούμενοι όταν πληρώνουν με ηλεκτρονικό χρήμα συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών όπως δικηγόρους, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, κομμωτήρια, ταξί και άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή εξακολουθεί να ισχύει για τα εισοδήματα του 2026 και λήγει στο τέλος του έτους.

Το μέτρο εφαρμόζεται από το 2022 και προβλέπει έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα ίση με το 30% των ηλεκτρονικών δαπανών για την πληρωμή αμοιβών σε 20 επαγγέλματα μέχρι ποσού 5.000 ευρώ ετησίως.

Ωστόσο, παρά την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών τα τελευταία χρόνια, η συγκεκριμένη φορολογική έκπτωση δεν φαίνεται να έχει σημαντικά αποτελέσματα. Ενας βασικός λόγος είναι ότι μεγάλος αριθμός φορολογούμενων με εισοδήματα που δεν υπερβαίνουν το αφορολόγητο όριο δεν αποκομίζουν κανένα όφελος, καθώς δεν καταβάλλουν ούτως ή άλλως φόρο εισοδήματος.

Παράλληλα, για όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα, το οικονομικό όφελος είναι περιορισμένο και γίνεται αντιληπτό με σημαντική χρονική υστέρηση, κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης. Αντίθετα, σε αρκετές περιπτώσεις οι επαγγελματίες εξακολουθούν να προσφέρουν άμεσες εκπτώσεις για πληρωμές με μετρητά χωρίς έκδοση απόδειξης, γεγονός που μειώνει την ελκυστικότητα του μέτρου.

Οι ιατρικές δαπάνες που μετρούν διπλά. Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η διάταξη που προβλέπει ότι οι δαπάνες για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες, όταν εξοφλούνται ηλεκτρονικά, προσμετρώνται στο διπλάσιο για την κάλυψη του απαιτούμενου ορίου ηλεκτρονικών πληρωμών, το οποίο αντιστοιχεί στο 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος των φορολογουμένων.

Το βασικό δίλημμα για το οικονομικό επιτελείο είναι αν τα συγκεκριμένα φορολογικά κίνητρα πρέπει να διατηρηθούν, να καταργηθούν ή να αντικατασταθούν από πιο στοχευμένες παρεμβάσεις σε επαγγελματικούς κλάδους όπου εξακολουθούν να καταγράφονται υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής.

Η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι παρά τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης τα τελευταία χρόνια, η παραοικονομία στην Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την ΤτΕ, η φοροδιαφυγή εξακολουθεί να συγκεντρώνεται κυρίως σε δραστηριότητες με έντονη παρουσία ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων, όπου οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε σημαντικό βαθμό με μετρητά.

Για τον λόγο αυτό, η κεντρική τράπεζα τάσσεται υπέρ της διατήρησης φορολογικών κινήτρων για τους καταναλωτές, θεωρώντας ότι συμβάλλουν στην αποκάλυψη συναλλαγών που διαφορετικά θα παρέμεναν αδήλωτες.

Κυριαρχούν οι κάρτες

Σε σχεδόν 23,6 εκατομμύρια ανέρχονταν οι ενεργές κάρτες πληρωμών στην Ελλάδα στα τέλη του Μαρτίου, σημειώνοντας αύξηση 6% (1.327.443 κάρτες) σε σύγκριση με την ίδια εποχή του 2025. Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025, η αύξηση υπολογίζεται σε σχεδόν 700.000 κάρτες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Στην πλειονότητά τους (περίπου 85%) πρόκειται για χρεωστικές κάρτες. Περίπου 3,3 εκατ. ήταν οι πιστωτικές κάρτες στα τέλη του 2025, ενώ σημαντική αύξηση έχει παρατηρηθεί στις προπληρωμένες κάρτες.

Ο αριθμός των συναλλαγών με κάρτα διαμορφώθηκε σε σχεδόν 658,3 εκατ. στο σύνολο του α’ τριμήνου του 2026, σημειώνοντας αύξηση 11,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 (589,1 εκατ. συναλλαγές). Λίγο μικρότερη (10,6%) ήταν και η αύξηση σε ό,τι αφορά την αξία των συναλλαγών, που ανήλθε σε 18,45 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026, έναντι 16,7 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025.

Με βάση τα τελευταία επίσημα στοιχεία της ΕΚΤ για το α’ εξάμηνο του 2025, το 73% των ηλεκτρονικών συναλλαγών στην Ελλάδα πραγματοποιείται με κάρτες, τοποθετώντας τη χώρα μας στο… ευρωπαϊκό βάθρο. Υψηλότερο ποσοστό χρήσης κάρτας ως προς το πλήθος των ηλεκτρονικών συναλλαγών έχουν μόνο η Πορτογαλία (75,7%) και η Κύπρος (74,5%).

Παρ’ όλα αυτά, το μέρος των ηλεκτρονικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται με κάρτα είναι σε πτώση στην Ελλάδα, μειωμένο κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2024, με το ηλεκτρονικό χρήμα (κυρίως προπληρωμένες κάρτες) να αυξάνει το μερίδιό του κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες στο 2,4%, και τις μεταφορές πιστώσεων να αυξάνουν το δικό τους κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες στο 22,4%.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Βαργιάμης (ΓΣΕΒΕΕ): Κλειδί για τις ΜμΕ η αποτελεσματική επικοινωνία και η επιχειρηματική ανθεκτικότητα
Business

Ο ρόλος της επικοινωνίας στην επιχειρηματική ανθεκτικότητα
Υδρογονάνθρακες: Άναψε «πράσινο» για την είσοδο της Chevron στο Block 10
Φυσικό αέριο

Άναψε «πράσινο» για την είσοδο της Chevron στο Block 10
Wall Street: Ράλι μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Wall Street

Ράλι στη Wall Street, μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν
Κρασί: Πώς θα διασφαλιστεί το μέλλον του ελληνικού αμπελώνα
AGRO

Πώς θα διασφαλιστεί το μέλλον του ελληνικού αμπελώνα
Θεοδωρικάκος: 915 επενδύσεις και 15.000 νέες θέσεις εργασίας την τελευταία διετία
Economy

Θεοδωρικάκος: 915 επενδύσεις την τελευταία διετία
Stama Greece: Ζητά από την κυβέρνηση την άρση της διαγραφής του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου
Ακίνητα

Stama Greece: Ζητά από την κυβέρνηση την άρση της διαγραφής του ΑΜΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Στενά του Ορμούζ: Γιατί δεν θα είναι εύκολο να επαναλειτουργήσουν πλήρως
World

«Παγίδες» και «νάρκες» στον δρόμο προς το άνοιγμα του Ορμούζ

Μετά τον πρώτο ενθουσιασμό από τα χρηματιστήρια στο άκουσμα της είδησης για κατ' αρχήν συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, ακολουθεί ο σκεπτικισμός για τα Στενά του Ορμούζ

Μελίνα Ζιάγκου
ΣΕΒ: Οι αλλαγές στη διοίκηση και οι υποψηφιότητες που ξεχωρίζουν
Business

Το restart του ΣΕΒ με άρωμα ανανέωσης

Η αναμενόμενη επανεκλογή Θεοδωρόπουλου, η είσοδος του CEO της Alpha και τα νέα πρόσωπα που μπαίνουν στη διοίκηση του ΣΕΒ 

Δημήτρης Χαροντάκης
Edison για HELLENiQ ENERGY: Ισχυρές οι επιδόσεις το α’ τρίμηνο 
Business

HELLENiQ ENERGY: Ισχυρές οι επιδόσεις το α' τρίμηνο, λέει η Edison

Σημαντική η ώθηση που έλαβε η HELLENiQ ENERGY από τη διύλιση και τις ΑΠΕ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
G7: Ξεκινάει η σύνοδος κορυφής – Η ατζέντα των ηγετών
World

G7: Ξεκινάει η σύνοδος κορυφής – Η ατζέντα των ηγετών

Οι ηγέτες της G7 συναντώνται μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Τζούλη Καλημέρη
Επιτόκια: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από τη νέα αύξηση της ΕΚΤ
Τράπεζες

Τι φέρνει η αύξηση επιτοκίων σε δάνεια και καταθέσεις

Τι αλλάζει στα επιτόκια για τα υφιστάμενα και νέα δάνεια, τα έντοκα γραμμάτια, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και επενδυτικά προϊόντα

Τάσος Μαντικίδης
ΑΔΜΗΕ: Ελκυστικό το επενδυτικό αφήγημα, λέει η Optima Bank – Στα 5,9 δισ. η RAB έως το 2029
Τράπεζες

Ελκυστικό το αφήγημα του ΑΔΜΗΕ, λέει η Optima Bank 

Ο ΑΔΜΗΕ αποτελεί επενδυτική επιλογή χαμηλού ρίσκου με υψηλές αποδόσεις και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ναυτιλία: Ράλι επενδύσεων στα μεγάλα δεξαμενόπλοια
Ναυτιλία

Ράλι επενδύσεων στα μεγάλα δεξαμενόπλοια

Ράλι επενδύσεων καταγράφεται στον κλάδο των δεξαμενοπλοίων και ιδιαίτερα στα μεγάλα μεγέθη παρά το γεγονός ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένα από τα τέλη Φεβρουαρίου, προκαλώντας μια πρωτοφανή ενεργειακή κρίση. Οι παραγγελίες νεότευκτων VLCCs (Very Large Crude Carriers), της κατηγορίας που θεωρείται η πλέον εκτεθειμένη στις συνέπειες της παρατεταμένης διαταραχής στο […]

Λάμπρος Καραγεώργος
Φυσικό Αέριο Ελλάδος: Τι τροφοδοτεί τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη
Φυσικό αέριο

Φυσικό Αέριο Ελλάδος: Τι τροφοδοτεί τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη

Ποια είναι τα συστατικά της «συνταγής» μιας διατηρήσιμης ανάπτυξης; Τι απαντά η Φυσικό Αέριο Ελλάδος

Μαρία Σιδέρη
Περισσότερα από Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Φοροδιαφυγή: Στο μικροσκόπιο τα φοροκίνητρα για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Στο μικροσκόπιο τα φοροκίνητρα για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Το βασικό δίλημμα είναι αν πρέπει να διατηρηθούν, να καταργηθούν ή να αντικατασταθούν από πιο στοχευμένες παρεμβάσεις σε κλάδους όπου η φοροδιαφυγή καταγράφεται σε υψηλά ποσοστά

Επίδομα αδείας: Τι θα ισχύσει για φέτος
Tax

Τι θα ισχύσει για φέτος με το επίδομα αδείας

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι για το επίδομα αδείας, με τη νομοθεσία να καθορίζει επακριβώς τα ποσά, τις προϋποθέσεις αλλά και τον ακριβή χρόνο καταβολής του

Φορολογικές δηλώσεις: Πότε λήγει η προθεσμία για έκπτωση 3% – Τα SOS μέχρι 15 Ιουνίου
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πότε λήγει η προθεσμία για έκπτωση φόρου 3% - Τα SOS μέχρι 15 Ιουνίου

Εως τις 10 Ιουνίου 2026, είχαν υποβληθεί 4,7 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις Ε1, καθώς 770.000 δηλώσεις Ε3 από επαγγελματίες και αγρότες

e – ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Πληρωμές 50,4 εκατ. ευρώ από 15 έως 19 Ιουνίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

e - ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Πληρωμές 50,4 εκατ. ευρώ από 15 έως 19 Ιουνίου

Οι δικαιούχοι και τα ποσά που καταβάλλονται ανά κατηγορία από e - ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις - Ποια χρέη υπάγονται

Νέα ρύθμιση για ληξιπρόθεσμα χρέη σε 72 δόσεις μέσω myAADE - Όλες οι λεπτομέρειες

Φορολογικές δηλώσεις: Εκπνέει η προθεσμία για την έκπτωση 3%
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τέλος χρόνου για την έκπτωση φόρου 3% - Τα SOS για τις δηλώσεις

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την έκπτωση στις φορολογικές δηλώσεις - Τι πρέπει να κάνετε

Οχήματα: Πώς η AI θα «σβήνει τα πρόστιμα – Η νέα πλατφόρμα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς η AI θα «σβήνει τα πρόστιμα στα ΙΧ - Η νέα πλατφόρμα

Η ΑΑΔΕ θα εξετάζει τις ενστάσεις στα πρόστιμα για οχήματα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

Latest News
Βαργιάμης (ΓΣΕΒΕΕ): Κλειδί για τις ΜμΕ η αποτελεσματική επικοινωνία και η επιχειρηματική ανθεκτικότητα
Business

Ο ρόλος της επικοινωνίας στην επιχειρηματική ανθεκτικότητα

Βασικοί παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη και βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Υδρογονάνθρακες: Άναψε «πράσινο» για την είσοδο της Chevron στο Block 10
Φυσικό αέριο

Άναψε «πράσινο» για την είσοδο της Chevron στο Block 10

Ο υπουργός ΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου ενέκρινε το αίτημα της Chevron για είσοδο και έρευνες σε υδρογονάνθρακες στο θαλάσσιο Block 10

Wall Street: Ράλι μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Wall Street

Ράλι στη Wall Street, μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Άλμα για SpaceX και αεροπορικές

Κρασί: Πώς θα διασφαλιστεί το μέλλον του ελληνικού αμπελώνα
AGRO

Πώς θα διασφαλιστεί το μέλλον του ελληνικού αμπελώνα

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ελληνικό κρασί – Συνάντηση Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου - ΥπΑΑΤ

Θεοδωρικάκος: 915 επενδύσεις και 15.000 νέες θέσεις εργασίας την τελευταία διετία
Economy

Θεοδωρικάκος: 915 επενδύσεις την τελευταία διετία

Σε απολογισμό του έργου του υπουργείου Ανάπτυξης την τελευταία διετία προχώρησε ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος

Stama Greece: Ζητά από την κυβέρνηση την άρση της διαγραφής του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου
Ακίνητα

Stama Greece: Ζητά από την κυβέρνηση την άρση της διαγραφής του ΑΜΑ

Εάν η διάταξη εφαρμοστεί, περισσότεροι από 10.000 ιδιοκτήτες και οικογένειες εκτιμάται ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με την απώλεια ενός σημαντικού περιουσιακού και εισοδηματικού δικαιώματος, σύμφωνα με τον Stama Greece

Fox: Αγοράζει την πλατφόρμα streaming Roku για 22 δισ. δολ.
World

Στον όμιλο Fox, η πλατφόρμα streaming Roku για 22 δισ.δολ.

Η πλατφόρμα θα φέρει στον όμιλο Fox μια «προίκα» 100 εκατ. συνδρομητών σε όλο τον κόσμο

Entersoftone: Διαθέσιμα τα νέα AI ERP με ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη
Business

Entersoftone: Διαθέσιμα τα νέα AI ERP με ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Entersoftone ανακοίνωσε την κυκλοφορία των νέων AI-powered εκδόσεων των EBS ERP και SOFT1 ERP, εισάγοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη στον πυρήνα των επιχειρηματικών εφαρμογών

Πληθωρισμός: «Ανεβάζει» τον πήχη στο 3,8% για το 2026 η ΤτΕ
Economy

ΤτΕ: «Ανεβάζει» τον πήχη για τον πληθωρισμό στο 3,8% φέτος

Ο ενεργειακός πληθωρισμός αναμένεται να σκαρφαλώσει στο 11,1% (έναντι 8,4% στην ευρωζώνη) αντανακλώντας τις ισχυρές αυξήσεις στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων

ThreatScene: Εργαλείο για απομακρυσμένη διερεύνηση περιστατικών σε πλοία
Τεχνολογία

Η ThreatScene παρουσιάζει εργαλείο για απομακρυσμένη διερεύνηση περιστατικών σε πλοία

Νέο appliance της ThreatScene φέρνει την ψηφιακή εγκληματολογία στο πλοίο και επιτρέπει απομακρυσμένη διερεύνηση συμβάντων σε επίπεδο στόλου

Πιερρακάκης στην ΕΚΤ: Κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για την ψηφιακή χρηματοδότηση και το tokenization
Economy

Πιερρακάκης στην ΕΚΤ: Το στοίχημα της Ευρώπης στην ψηφιακή οικονομία

Η τεχνολογική μετάβαση, η κυβερνοασφάλεια και η ευρωπαϊκή κυριαρχία στο επίκεντρο της παρέμβασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στη Φρανκφούρτη

G7: Ξεκινάει η σύνοδος κορυφής – Η ατζέντα των ηγετών
World

G7: Ξεκινάει η σύνοδος κορυφής – Η ατζέντα των ηγετών

Οι ηγέτες της G7 συναντώνται μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Τζούλη Καλημέρη
Φοροδιαφυγή: Στο μικροσκόπιο τα φοροκίνητρα για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Στο μικροσκόπιο τα φοροκίνητρα για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Το βασικό δίλημμα είναι αν πρέπει να διατηρηθούν, να καταργηθούν ή να αντικατασταθούν από πιο στοχευμένες παρεμβάσεις σε κλάδους όπου η φοροδιαφυγή καταγράφεται σε υψηλά ποσοστά

ΕΘΕΑΣ: Ανακατανομή των 160 εκατ. ευρώ σε παραγωγικούς αγρότες και κτηνοτρόφους
AGRO

ΕΘΕΑΣ: Ανακατανομή των 160 εκατ. ευρώ σε παραγωγικούς αγρότες

Τι ζητά η ΕΘΕΑΣ από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την ΑΑΔΕ

Δημόσιο Χρέος: Πραγματοποιήθηκε η πρόωρη αποπληρωμή των 6,94 δισ. ευρώ
Economy

Ολοκληρώθηκε η πρόωρη αποπληρωμή των 6,94 δισ.

Ποιο είναι το όφελος για το ελληνικό δημόσιο χρέος από την πρόωρη αποπληρωμή

Γιάννης Αγουρίδης
Συμφωνία ΗΠΑ-Ιραν: Μια πρώτη ανάγνωση
Experts

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιραν: Μια πρώτη ανάγνωση

Το βασικό σενάριο παραμένει μια σταδιακή εξομάλυνση, αλλά με ένα ουσιαστικά διαφορετικό status quo σε σχέση με την περίοδο πριν από τον Μάρτιο

Γιώργος Λαγαρίας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies