Τensordyne: Aναμένει παραγγελίες ύψους 200 εκατ. δολαρίων για σύστημα AI που θα ανταγωνιστεί την Nvidia

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Παραγγελίες ύψους άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων για το νέο της σύστημα επεξεργασίας δεδομένων ανακοίνωσε η Tensordyne, καθώς η startup εταιρεία κατασκευής τσιπ τεχνητής νοημοσύνης τοποθετείται ως άμεσος ανταγωνιστής της Nvidia σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αλλά και ολοένα και πιο ενεργοβόρα αγορά.

Η εταιρεία με έδρα το Σάνιβεϊλ της Καλιφόρνιας στοχεύει να αμβλύνει τους περιορισμούς στην υποδομή τεχνητής νοημοσύνης

Το τσιπ Tensordyne Napier, που αναπτύχθηκε ​σε συνεργασία με την Broadcom και την Juniper Networks, ιδιοκτησία της HPE, ​κατασκευάζεται από την TSMC, τον κορυφαίο κατασκευαστή τσιπ παγκοσμίως.

Η εταιρεία με έδρα το Σάνιβεϊλ της Καλιφόρνιας στοχεύει να αμβλύνει τους περιορισμούς στην υποδομή τεχνητής νοημοσύνης, βελτιώνοντας την ταχύτητα επεξεργασίας, την ενεργειακή απόδοση και την πυκνότητα των ραφιών, εν μέσω της ραγδαία αυξανόμενης ζήτησης για γενετική τεχνητή νοημοσύνη.

Πότε κυκλοφορεί το σύστημα της Tensordyne

Ο διευθύνων σύμβουλος Marc Bolitho δήλωσε στο Reuters ότι το προϊόν αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα τους επόμενους μήνες και ότι η νεοφυής επιχείρηση αντιμετωπίζει «μεγάλο ενδιαφέρον».

«Έχουμε πάνω από μια δεκάδα επιστολές προθέσεων από εταιρείες που επιθυμούν να αξιολογήσουν τα συστήματα beta μας και έχουμε προβλέψεις για ζήτηση άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων στο μέλλον», ανέφερε.

Η εταιρεία ανέφερε ότι οι πάροχοι υποδομών τεχνητής νοημοσύνης Cirrascale και BlueSky Compute έχουν δείξει ενδιαφέρον για το σύστημα, μαζί με μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και παρόχους υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης στο cloud.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2017 με την επωνυμία Recogni και πέρυσι μετονομάστηκε σε Tensordyne. Έχει συγκεντρώσει περίπου 176 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές όπως οι Celesta Capital, GreatPoint Ventures και Juniper Networks, ενώ προετοιμάζεται για έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς D αργότερα μέσα στο έτος.