Wall Street: Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι αμερικάνικες μετοχές

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Σε νέο ιστορικό υψηλό κινήθηκε ο Dow Jones στη Wall Street σήμερα, καθώς οι επενδυτές μετακινήθηκαν αξιοποιώντας την πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Πάνω από το ορόσημο των 52.000 μονάδων βρέθηκε ενδοσυνεδριακά ο Dow Jones στη συνεδρίαση της Τρίτης, μετά από ένα θεαματικό τετραήμερο ανοδικό σερί, αλλά τελικά δεν κατάφερε να το κρατήσει.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones έκλεισε σε νέα υψηλά στις 51.999 μονάδες αυξημένος κατά 0,64%, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε παραδοσιακούς βιομηχανικούς και οικονομικούς τίτλους. Ωστόσο, ο S&P 500 δεν ακολούθησε υποχωρώντας κατά 0,57% στις 7.511 μονάδες, όπως και ο Nasdaq που κατέγραψε πτώση 1,15% στις 26.376 μονάδες.

Συμβάλλοντας στην πτώση του Nasdaq, όπου κυριαρχούν οι μετοχές τεχνολογικών εταιρειών, αρκετές μετοχές εταιρειών κατασκευής μικροτσίπ σημείωσαν απώλειες την Τρίτη. Η Advanced Micro Devices υποχώρησε πάνω από 5%, ενώ η Broadcom και η Micron Technology έχασαν πάνω από 3% η καθεμία. Η Nvidia έχασε πάνω από 1%.

Το πετρέλαιο

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την πτώση τους σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα συναλλαγών. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 5% και έπεσαν κάτω από τα 80 δολάρια ανά βαρέλι — για πρώτη φορά από τον Μάρτιο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate υποχώρησαν κατά 5%, στα 75 δολάρια περίπου το βαρέλι.

Καθώς το πετρέλαιο συνέχιζε να υποχωρεί, οι μετοχές της Caterpillar οδήγησαν τον βιομηχανικό δείκτη σε άνοδο, ενώ η JPMorgan Chase ήταν η κορυφαία μεταξύ των τραπεζών που σημείωσαν άνοδο, καθώς οι επενδυτές στοιχημάτισαν ότι οι χαμηλότερες τιμές της ενέργειας θα οδηγήσουν σε νέα επιτάχυνση της αμερικανικής οικονομίας. Η Caterpillar σημείωσε άνοδο άνω του 2%, ενώ η JPMorgan σημείωσε άνοδο άνω του 3%.

Η SpaceX

Η SpaceX συνέχισε επίσης να ξεχωρίζει με άνοδο 9%, μια κίνηση που προστέθηκε στα απότομα κέρδη της από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο την περασμένη εβδομάδα. Χάρη στα κέρδη της, η SpaceX είχε σε κάποιο σημείο έφτασε να ξεπεράσει τόσο τη Microsoft όσο και την Amazon σε κεφαλαιοποίηση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Η εταιρεία έθεσε την τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς στα 135 δολάρια. Η τελευταία τιμή διαπραγμάτευσης ήταν περίπου στα 210 δολάρια.

Οι κύριοι δείκτες αξιοποιούν τη θετική συνεδρίαση της Δευτέρας, η οποία ακολούθησε την ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι και οι δύο πλευρές έχουν ανακοινώσει τον τερματισμό των στρατιωτικών τους επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, ενώ την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί επίσημη τελετή υπογραφής στην Ελβετία.

Ο Τραμπ και ο Γουόρς

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι το στρατηγικής σημασίας πέρασμα του Στενού του Ορμούζ θα ανοίξει εκ νέου την Παρασκευή, γεγονός που οδήγησε τις τιμές του πετρελαίου σε πτώση σχεδόν 5% τη Δευτέρα. Αργότερα, την Τρίτη, διευκρίνισε ότι το στενό θα παραμείνει ελεύθερο από διόδια και μετά την αρχική περίοδο των 60 ημερών.

«Δεν έχουμε ξεφύγει ακόμα από τον κίνδυνο», δήλωσε ο Άντι Γκόλντμπεργκ, επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός της Nomura Asset Management International.

«Αν ξαφνικά οι τιμές του πετρελαίου πέσουν απότομα, ο δείκτης πληθωρισμού θα μειωθεί, αλλά ταυτόχρονα θα επιστρέψει πολύ χρήμα στις τσέπες των καταναλωτών ακριβώς τη στιγμή που αισθάνονται αρκετά καλά και έτσι μπορεί να προκληθεί περισσότερος πληθωρισμός», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας «Ο Γουόρς έχει να διαχειριστεί μια λεπτή ισορροπία».