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Private equity: Καμπανάκι για την AI σε νομική και λογιστική

Οι επενδυτές ιδιωτικών κεφαλαίων και πιστώσεων προειδοποιούν για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι επιχειρήσεις παροχής συμβουλών

Tεχνητή νοημοσύνη 16.06.2026, 20:44
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Private equity: Καμπανάκι για την AI σε νομική και λογιστική
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Η νομική και η λογιστική είναι μεταξύ των επιχειρήσεων που είναι πιο ευάλωτες σε αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη, προειδοποίησαν κορυφαία στελέχη ιδιωτικών κεφαλαίων, εντείνοντας τις ανησυχίες των ομάδων εξαγορών που έχουν επενδύσει σημαντικά σε επαγγελματικές υπηρεσίες.

Η ραγδαία ανάπτυξη της γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης έχει ήδη πλήξει τις αποτιμήσεις των επιχειρήσεων λογισμικού, αλλά οι επενδυτές ιδιωτικών κεφαλαίων και πιστώσεων μιλώντας στους Financial Times εξήγησαν ότι οι επιχειρήσεις παροχής συμβουλών με περιορισμένο ενεργητικό που χρεώνουν με την ώρα διατρέχουν επίσης σοβαρό κίνδυνο.

Ποιες εταιρείες διαταράσσει η τεχνητή νοημοσύνη

«Το λογισμικό έχει κυριαρχήσει στα πρωτοσέλιδα, αλλά η Τεχνητή Νοημοσύνη πηγαίνει πολύ πιο μακριά» υπογραμμίζει ο Kevin Marchetti, επικεφαλής επενδύσεων και επικεφαλής άμεσου δανεισμού στις ΗΠΑ στην Man Group. «Έλεγχος απαιτήσεων, αυτοματοποίηση χρέωσης, διαχείριση ψήφου μέσω πληρεξουσίου ή νομικές υπηρεσίες… θα μπορούσατε πραγματικά να προβλέψετε πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να τις επηρεάσει».

Στελέχη στο ετήσιο συνέδριο SuperReturn του κλάδου στο Βερολίνο ανέφεραν ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να διαταράξει τις επιχειρήσεις σε μια σειρά από τομείς που υποστηρίζονται από ομάδες ιδιωτικών κεφαλαίων, μετά την κατάρρευση των συμφωνιών εξαγοράς λογισμικού φέτος λόγω φόβων ότι τα νέα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης θα υπονόμευαν τα επιχειρηματικά μοντέλα αυτών των εταιρειών.

«Ζητώ συγγνώμη από τους δικηγόρους, τους λογιστές, τους συμβούλους που ήταν παρόντες» εξηγεί ο Scott Kleinman, στέλεχος της Apollo Global Management, στους εκπροσώπους του SuperReturn. «Θα δείτε μεγάλη πίεση».

Οι μετοχές της Accenture, της μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας συμβούλων στον κόσμο, έχουν μειωθεί σχεδόν κατά το ήμισυ τον τελευταίο χρόνο, υποδεικνύοντας την κλίμακα των φόβων των επενδυτών ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα βλάψει τις ομάδες επαγγελματικών υπηρεσιών.
Στελέχη υπογράμμιζαν ότι οι όμιλοι ιδιωτικών κεφαλαίων άρχισαν να αποφεύγουν νέες επενδύσεις σε ορισμένες εταιρείες επαγγελματικών υπηρεσιών λόγω αβεβαιότητας σχετικά με τα μακροπρόθεσμα έσοδα και τις αποτιμήσεις τους.

«Λίγοι . . . επιδιώκουν να επενδύσουν σε ορισμένες εταιρείες παροχής υπηρεσιών γραφείου που βρίσκονται σε διαδικασία ριζικής αλλαγής του επιχειρηματικού τους μοντέλου και οι οποίες είναι πιο εκτεθειμένες στον κίνδυνο αντικατάστασης από την τεχνητή νοημοσύνη» είπε η Joana Rocha Scaff, επικεφαλής του τμήματος ευρωπαϊκών ιδιωτικών επενδύσεων της Neuberger Berman.

Η Scaff εξήγησε ότι οι ομάδες που παρέχουν υπηρεσίες γραφής, μετάφρασης και νομικών υπηρεσιών ήταν ιδιαίτερα ευάλωτες. Ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη προσέφερε αποτελεσματικότητα και βελτίωση του περιθωρίου κέρδους, «υπάρχουν επίσης κίνδυνοι διαταραχών εσόδων, ειδικά εάν χρεώνουν με βάση τις εργατοώρες», πρόσθεσε.

Οι ομάδες επαγγελματικών υπηρεσιών που δεν λειτουργούν σε ρυθμιζόμενους τομείς θεωρούνται από ορισμένους επενδυτές ως ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε διαταραχές από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Εξετάσαμε εταιρείες λογιστικής που χρεώνουν με την ώρα, τις οποίες θεωρήσαμε ότι ήταν ιδιαίτερα ευάλωτες [καθώς δεν εκτελούσαν ελεγχόμενες εργασίες ελέγχου]»εξηγεί ο Άντριου Σίλιτο, συν-διευθύνων σύμβουλος της Apax Partners. «Από την άλλη πλευρά, η αξία της έγκρισης των λογαριασμών από έναν ελεγκτή είναι πολύ μεγαλύτερη από το άθροισμα των ανθρωποωρών που απαιτούνται για την πραγματοποίησή της. Σε αυτό το πλαίσιο, η αυτοματοποίηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να λειτουργήσει ως θετικός παράγοντας».

Η αναστάτωση των ομάδων επαγγελματικών υπηρεσιών από την Τεχνητή Νοημοσύνη απειλεί να μειώσει τις αποδόσεις για τις εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων που έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στον τομέα τα τελευταία χρόνια, προσελκύοντας τις χαμηλές κεφαλαιουχικές τους δαπάνες και την ευκαιρία να συγχωνεύσουν μικρότερες ομάδες.

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