Ασιατικά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές, στο «κόκκινο» ο Hang Seng

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Ανοδικά κινήθηκαν οι περισσότερες αγορές της Ασίας σήμερα, με τον ιαπωνικό δείκτη Nikkei 225 να καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό, ενισχυμένος κατά 0,91%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix σημείωσε αντίστοιχη άνοδο 0,91%.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi έκλεισε με κέρδη 0,42%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ενισχύθηκε κατά 1,49%. Στην Αυστραλία, ο βασικός δείκτης S&P/ASX 200 κατέγραψε άνοδο 0,58%.

Αντίθετα, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχώρησε κατά 0,37%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 κινήθηκε οριακά υψηλότερα.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκε η HSBC, με τη μετοχή της στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ να ενισχύεται σχεδόν κατά 2%, μετά τις πληροφορίες ότι η τράπεζα προχώρησε σε πολυετή στρατηγική συνεργασία με την Google Cloud για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η βρετανική τράπεζα είχε ανακοινώσει νωρίτερα φέτος τον διορισμό του πρώτου επικεφαλής τεχνητής νοημοσύνης (Chief AI Officer), με τον David Rice να δηλώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα διαδραματίσει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στα μελλοντικά σχέδια της HSBC.

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί παγκοσμίως εντείνουν τις επενδύσεις τους στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, επιδιώκοντας τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της κερδοφορίας τους, καθώς η χρήση της AI καθίσταται πλέον ευρέως διαδεδομένη στον τραπεζικό κλάδο.

Σύμφωνα με έκθεση της Grand View Research, η παγκόσμια αγορά εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στον τραπεζικό τομέα εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στα 143,56 δισ. δολάρια έως το 2030, από 19,87 δισ. δολάρια το 2023.

Παράλληλα, τα οικονομικά στοιχεία από την Ιαπωνία έδειξαν ότι οι εξαγωγές της χώρας αυξήθηκαν τον Μάιο με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Νοέμβριο του 2022, σημειώνοντας άνοδο 17% σε ετήσια βάση και ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η επίδοση αυτή ήταν υψηλότερη από την πρόβλεψη για αύξηση 16,2%, ενώ επιτάχυνε περαιτέρω από το 14,8% που είχε καταγραφεί τον Απρίλιο.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η συμβολή των εξαγωγών ημιαγωγών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 61,2% σε αξία σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, αντανακλώντας τη ραγδαία άνοδο της ζήτησης για τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, οι εξαγωγές αυτοκινήτων ενισχύθηκαν κατά 16,4%.

Τα στοιχεία ανακοινώθηκαν μία ημέρα μετά την απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας να αυξήσει το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο 1%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον δεκαετιών, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις ενώ το γεν εξακολουθεί να παραμένει αδύναμο.