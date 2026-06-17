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Χρυσός: Σταθεροποιητικά εν αναμονή της Fed

Η πρώτη απόφαση της Fed, υπό τον νέο πρόεδρο Κέβιν Γουόρς και η συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν δίνουν τον τόνο στην αγορά χρυσού

Commodities 17.06.2026, 18:36
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Χρυσός: Σταθεροποιητικά εν αναμονή της Fed
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Σταθεροποιητικά κινείται ο χρυσός καθώς οι επενδυτές αναμένουν την πρώτη απόφαση πολιτικής της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ υπό τον νέο πρόεδρο Κέβιν Γουόρς, μαζί με περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για περαιτέρω κατεύθυνση.

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 0,3% στα 4.343,77 δολάρια η ουγγιά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 0,2% στα 4.361,60 δολάρια.

Με το βλέμμα στη Fed o χρυσός

Η απόφαση για τα επιτόκια της Fed, η δήλωση πολιτικής και οι ενημερωμένες προβλέψεις για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής θα δημοσιευτούν στις 2 μ.μ. EDT (1800 GMT). Ο , ο οποίος αντικατέστησε τον πρώην επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, τον περασμένο μήνα, θα δώσει συνέντευξη Τύπου μισή ώρα αργότερα.

«Τα επιτόκια των ΗΠΑ αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα, αλλά η πραγματική εστίαση θα είναι στον Κέβιν Γουόρς. Οποιαδήποτε ένδειξη επιθετικότητας μπορεί να επηρεάσει τον χρυσό, ο οποίος παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητος στις προσδοκίες για τα επιτόκια» τονίζει ο Lukman Otunuga, ανώτερος αναλυτής έρευνας στην FXTM.

«Κοιτάζοντας τα γραφήματα, οι τιμές ενδέχεται να εκτοξευθούν προς τα 4.350 δολάρια εάν τα 4.300 δολάρια επιδείξουν αξιόπιστη στήριξη. Η αδυναμία κάτω από τα 4.300 δολάρια θα μπορούσε να προκαλέσει μια πτώση στην περιοχή στήριξης των 4.250-4.200 δολαρίων ανά ουγγιά».

Η τιμή spot του χρυσού άγγιξε σχεδόν το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι φόβοι για τον πληθωρισμό, που πυροδοτήθηκαν από τη σύγκρουση με το Ιράν, ενίσχυσαν τις προσδοκίες για αυξήσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ. Ενώ ο χρυσός συχνά θεωρείται ως αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού, τα αυξημένα επιτόκια τείνουν να ασκούν πίεση στα πολύτιμα μέταλλα, καθώς δεν προσφέρουν απόδοση.

Οι τιμές ανέκαμψαν μετά τη συμφωνία των ΗΠΑ και του Ιράν για την υπογραφή μνημονίου που περιγράφει τους όρους εκεχειρίας.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε αυτή την εβδομάδα με το Ιράν δεν ήταν οριστική και ότι θα μπορούσε να συνεχίσει μια εκστρατεία βομβαρδισμών εάν δεν του άρεσε.

«Ο χρυσός και το ασήμι θα μπορούσαν να φτάσουν σε ένα κυκλικό χαμηλό μεταξύ τελών του 2026 και αρχών του 2027. Στο βασικό μας σενάριο, ο χρυσός θα μπορούσε να διαπραγματεύεται κατά μέσο όρο περίπου 4.000 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι το τέλος του έτους, ενώ το ασήμι θα μπορούσε να σταθεροποιηθεί περίπου στα 60 δολάρια», δήλωσε σε σημείωμά της η οικονομολόγος της Intesa Sanpaolo, Daniela Corsini.

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