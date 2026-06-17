Χατζηδάκης: Το Ελληνικό αρχίζει και παίρνει σάρκα και οστά

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Tην πρόοδο των εργασιών και τα επόμενα ορόσημα της ανάπτυξης μεταξύ των οποίων η σταδιακή παράδοση των πρώτων αθλητικών εγκαταστάσεων του The Ellinikon Sports Park από τον Ιούλιο του 2026, καθώς και η εγκατάσταση των πρώτων κατοίκων στις νέες οικιστικές αναπτύξεις από τις αρχές του 2027, παρουσίασε ο διευθύνοντας σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέα Αθανασίου, στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο εργοτάξιο του ελληνικού.

Χατζηδάκης: Διευθετήθηκε το θέμα της εγκατάστασης της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας

Ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος έχει αναλάβει εκ μέρους της κυβέρνησης τον συντονισμό των πρωτοβουλιών για την επιτάχυνση του έργου, ανακοίνωσε ότι διευθετήθηκε ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά στην εγκατάσταση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, η οποία, χάρη στη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη LAMDA Development, θα αποκτήσει νέες, σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις στο Υπόστεγο Β (Hangar B) του Ελληνικού.

Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών σε 15 μήνες, έχει προβλεφθεί η φιλοξενία των αθλητών αφενός της γυμναστικής στο ΟΑΚΑ και αφετέρου της ρυθμικής γυμναστικής στο Tae Kwon Do για τους επόμενους μήνες και στη συνέχεια στο Ποδηλατοδρόμιο του ΟΑΚΑ.

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις συζητήσεις μεταξύ της LAMDA, της κυβέρνησης, της Περιφέρειας Αττικής και του ΣΕΓΑΣ για τη διευθέτηση του θέματος της εγκατάστασης του στίβου.

Το Ελληνικό παίρνει σάρκα και οστά

«Η μεγάλη επένδυση στο Ελληνικό δεν είναι πια θεωρία, δεν είναι καν μπουλντόζες μόνο, αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Από τις αρχές του 2027 οι πρώτοι ένοικοι, οι πρώτοι κάτοικοι θα εγκατασταθούν εδώ στα διάφορα οικήματα, που θα έχουν εν τω μεταξύ αγοράσει», δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Και προσέθεσε πως «προηγουμένως όμως, θα έχει παραδοθεί το μεγάλο αθλητικό κέντρο του Ελληνικού, ήδη από τον Ιούλιο, προς χρήση από το κοινό και τον Σεπτέμβριο – Οκτώβριο θα γίνουν τα επίσημα εγκαίνια. Η κυβέρνηση είναι εδώ για να βοηθήσει να προχωρήσει αυτή η μεγάλη επένδυση, ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο, πάντοτε με σεβασμό στο Σύνταγμα, στους νόμους, στο περιβάλλον, στα αιτήματα των γύρω δήμων και των γύρω κατοίκων».

«Έχω τη χαρά να ανακοινώσω σήμερα», είπε, «ότι ξεπεράστηκε άλλο ένα εμπόδιο, με πολύ θετικό τρόπο, η εγκατάσταση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας. Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία, χάρη και στη συμφωνία που επετεύχθη με τη LAMDA, θα εγκατασταθεί στο Υπόστεγο Β, το Hangar b όπως είναι πιο γνωστό σε αυτούς που ασχολούνται με το θέμα, σε σύγχρονες πια εγκαταστάσεις. Και εν τω μεταξύ λαμβάνεται πρόνοια για την προσωρινή εγκατάσταση για 15 μήνες, που θα χρειαστούν μέχρι να κατασκευαστούν οι καινούργιες εγκαταστάσεις: Στο Ολυμπιακό Στάδιo και για τη ρυθμική γυμναστική ειδικά στο Tae Kwon Do προσωρινά και για τους επόμενους μήνες μέχρι του χρόνου στο Ποδηλατοδρόμιο. Αυτά είναι επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Και το υπογραμμίζω, έχοντας τον συντονισμό για την προώθηση του έργου.

Συμπλήρωσε, δε, ότι «υπάρχει μεγάλη πρόοδος στις συζητήσεις ανάμεσα στη LAMDA, στην κυβέρνηση προφανώς, στην περιφέρεια και στο ΣΕΓΑΣ για τη διευθέτηση του θέματος της εγκατάστασης του στίβου. Πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά σε λύση και περιμένουμε να έχουμε σύντομα τις επίσημες ανακοινώσεις».

Η ανάπτυξη του Ελληνικού έχει προτεραιότητα τους ανθρώπους

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου, δήλωσε ότι «βρισκόμαστε ήδη στην αρχή του 12μηνου της ολοκλήρωσης της Α’ Φάσης του Ελληνικού. Και αυτό μας δίνει μεγάλη χαρά. Σε ένα μήνα παραδίδουμε σε αθλητές, συλλόγους και το κοινό το Sports Park του Ελληνικού. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις, στίβου θα μπορούν να τα χαρούν όλοι, επαγγελματίες αλλά και ερασιτέχνες αθλητές και όλοι όσοι αγαπούν την άθληση. Είμαστε επίσης πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία. Συγχρόνως, είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία με τον ΣΕΓΑΣ και μας δίνει χαρά το γεγονός ότι είναι ικανοποιημένοι όλοι από τις εγκαταστάσεις που δημιουργούμε. Και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Σοφία Σακοράφα, τον κύριο Κώστα Κεντέρη και τον κύριο Λευτέρη Πετρούνια για την συμβολή τους στην επίτευξη αυτών των συμφωνιών. Είχαμε πει εξαρχής ότι η ανάπτυξη του Ελληνικού έχει ως προτεραιότητα τους ανθρώπους και τις ανάγκες τους. Και αυτό θα αρχίσει να φαίνεται από τον επόμενο μήνα μέσω των αθλητικών εγκαταστάσεων που θα χαίρονται όλοι όσοι τις επισκέπτονται».

Ο Κωστής Χατζηδάκης, επισκέφτηκε το Υπόστεγο Β (Hangar B), στο οποίο θα κατασκευαστούν οι σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας.

Στη συνέχεια, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισκέφτηκε το The Ellinikon Sports Park, η παράδοση του οποίου θα ξεκινήσει σταδιακά από τον Ιούλιο του 2026 με τον στίβο, τον χώρο ρίψεων, καθώς και τα γήπεδα ποδοσφαίρου και τένις. Παράλληλα, είχε την ευκαιρία να δει από κοντά την πίστα που προετοιμάζεται για την υπερειδική διαδρομή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις στις 25 Ιουνίου. Επισημαίνεται ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου, θα είναι πλήρως προσβάσιμοι στο κοινό.

Τέλος, ο Κωστής Χατζηδάκης επισκέφτηκε την περιοχή του ρέματος Τραχώνων και τη γειτονιά Little Athens, όπου προχωρούν οι εργασίες για τη δημιουργία μίας νέας οικιστικής κοινότητας δίπλα στο Μητροπολιτικό Πάρκο και την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Ειδικότερα, ενημερώθηκε για την πρόοδο της ανάπτυξης των Promenade Heights, ενός συγκροτήματος 79 κατοικιών που αναπτύσσονται σε εννέα κτίρια και αναμένεται να ολοκληρωθούν και να παραδοθούν προς χρήση στους κατοίκους το πρώτο εξάμηνο του 2027.