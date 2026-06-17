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Η UEFA εκτοξεύει τις αποζημιώσεις προς τους συλλόγους για τους διεθνείς ποδοσφαιριστές

Μέχρι και 10.200 ευρώ ημερησίως ανά παίκτη για το EURO 2028 – Σχεδόν τριπλάσια τα ποσά σε σχέση με όσα καταβάλλει η FIFA στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Business of Sport 17.06.2026, 11:33
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Η UEFA εκτοξεύει τις αποζημιώσεις προς τους συλλόγους για τους διεθνείς ποδοσφαιριστές
Επιμέλεια Γιώργος Μαζιάς

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Σε μια κίνηση που επιβεβαιώνει τη διαρκώς αυξανόμενη οικονομική ισχύ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η UEFA ανακοίνωσε το νέο πρόγραμμα αποζημιώσεων προς τους συλλόγους που παραχωρούν ποδοσφαιριστές στις εθνικές ομάδες, αυξάνοντας σημαντικά τα ποσά που θα διανεμηθούν κατά τον κύκλο που οδηγεί στο EURO 2028. Το συνολικό κονδύλι που θα διατεθεί φτάνει τα 244 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μεταξύ της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας και των συλλόγων.

Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια της συμφωνίας που εφαρμόζεται από το 2008 μεταξύ της UEFA και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλόγων (ECA), σύμφωνα με την οποία μέρος των εσόδων από τις διοργανώσεις εθνικών ομάδων επιστρέφει στα κλαμπ που επενδύουν στην ανάπτυξη και διατήρηση των κορυφαίων ποδοσφαιριστών. Για τον νέο κύκλο, τα 240 εκατομμύρια ευρώ θα προστεθούν στα 4 εκατομμύρια που παρέμειναν αδιάθετα από την προηγούμενη περίοδο, διαμορφώνοντας το συνολικό ποσό των 244 εκατομμυρίων ευρώ.

Από αυτά, τα 104 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για τους συλλόγους που παραχωρούν παίκτες στις διοργανώσεις του Nations League και στα προκριματικά του EURO 2028. Η κατανομή θα βασιστεί αποκλειστικά στους επίσημους αγώνες των διοργανώσεων αυτών, χωρίς να υπολογίζονται τα φιλικά παιχνίδια που διεξάγονται στις ίδιες διεθνείς ημερομηνίες. Με δεδομένο τον προβλεπόμενο αριθμό των αγώνων, που ανέρχεται σε 588, καθώς και τον αριθμό των ποδοσφαιριστών που συμμετέχουν στις αποστολές των εθνικών ομάδων, η ημερήσια αποζημίωση έχει υπολογιστεί στα 3.845 ευρώ ανά παίκτη.

Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος αφορά φυσικά την τελική φάση του EURO 2028, η οποία θα διεξαχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Για τη διοργάνωση αυτή έχουν δεσμευτεί 140 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα μοιραστούν στους συλλόγους ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Η UEFA διατηρεί το σύστημα διαβάθμισης των ομάδων σε τρεις κατηγορίες, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και αγωνιστικά κριτήρια.

Οι κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι, όπως η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Ίντερ και η Άρσεναλ, αναμένεται να εισπράξουν περίπου 10.200 ευρώ ημερησίως για κάθε ποδοσφαιριστή που θα συμμετάσχει στην τελική φάση του EURO 2028. Οι ομάδες της δεύτερης κατηγορίας θα λαμβάνουν περίπου 6.800 ευρώ ημερησίως, ενώ οι σύλλογοι της τρίτης κατηγορίας θα αποζημιώνονται με περίπου 3.400 ευρώ ανά ημέρα και ανά διεθνή ποδοσφαιριστή.

Η οικονομική διαφορά σε σχέση με το μοντέλο της FIFA είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Για το τρέχον Παγκόσμιο Κύπελλο, η παγκόσμια ομοσπονδία έχει προβλέψει συνολικό πακέτο αποζημιώσεων ύψους 305 εκατομμυρίων ευρώ προς τους συλλόγους, αυξημένο κατά περίπου 70% σε σχέση με το Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ. Ωστόσο, το ημερήσιο ποσό που λαμβάνουν οι ομάδες για κάθε διεθνή ποδοσφαιριστή ανέρχεται σε περίπου 4.200 ευρώ, ανεξαρτήτως της εθνικής ομάδας στην οποία αγωνίζεται ο παίκτης.

Αυτό σημαίνει ότι οι κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι θα εισπράττουν στο EURO 2028 υπερδιπλάσια αποζημίωση σε σχέση με εκείνη που προσφέρει η FIFA στο Παγκόσμιο Κύπελλο, γεγονός που αναδεικνύει την ισχυρή οικονομική δυναμική της UEFA αλλά και τη στρατηγική της να διατηρήσει στενές σχέσεις με τους μεγάλους συλλόγους της ηπείρου. Παράλληλα, το νέο μοντέλο λειτουργεί ως έμμεση αναγνώριση του κόστους που επωμίζονται τα κλαμπ, τα οποία όχι μόνο επενδύουν εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση και την ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών τους, αλλά αναλαμβάνουν και το ρίσκο πιθανών τραυματισμών κατά τη διάρκεια των διεθνών υποχρεώσεων.

Η απόφαση της UEFA αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ συλλόγων και εθνικών ομάδων τα επόμενα χρόνια, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί ένα νέο οικονομικό σημείο αναφοράς στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Με την Ισπανία να ετοιμάζεται να υπερασπιστεί τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης στο EURO 2028, οι μεγάλοι σύλλογοι της ηπείρου γνωρίζουν ήδη ότι η παρουσία των διεθνών αστέρων τους δεν θα προσφέρει μόνο αγωνιστικό κύρος, αλλά και σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Πηγή: in.gr

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