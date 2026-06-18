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Wall Street: Πιέζει τις αμερικανικές αρχές να χαλαρώσουν περαιτέρω τους κανόνες της Βασιλείας

Το νέο επιχείρημα των τραπεζών αφορά στην ρευστότητα της αγοράς αμερικανικών ομολόγων

World 18.06.2026, 21:35
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Wall Street: Πιέζει τις αμερικανικές αρχές να χαλαρώσουν περαιτέρω τους κανόνες της Βασιλείας
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Προειδοποίηση προς τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ απευθύνουν ομάδες της Wall Street όσον αφορά την εφαρμογή του «Basel Endgame» για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών καθώς εκτιμούν ότι θα απειλήσει τη ρευστότητα στην αγορά των αμερικανικών ομολόγων.

Το επιχείρημα εντάσσεται στην γκάμα των προσπαθειών των αμερικανικών τραπεζών να πιέσουν την Ουάσιγκτον να μην υιοθετήσει τους κανόνες της Βασιλείας που αφορούν στον τρόπο με τον οποίο τα πιστωτικά ιδρύματα αξιολογούν τον κίνδυνο σε απάντηση στην οικονομική κρίση του 2008.

Η ιστορία των κανόνων της Βασιλείας

Η ονομασία προέρχεται από την ομώνυμη πόλη της Ελβετίας, όπου έχει την έδρα της η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (Bank for
International Settlements) και βασίζεται στην Επιτροπή της Βασιλείας για την Εποπτεία του Τραπεζικού Συστήματος (Basel Committee on Banking Supervision), αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδας.

Η Επιτροπή ιδρύθηκε το 1974 με στόχο τη διαμόρφωση προτύπων εποπτείας και κατευθυντηρίων οδηγιών για τη λειτουργία του τραπεζικού
συστήματος.

Το 1988 η Επιτροπή εισήγαγε ένα σύστημα κεφαλαιακής μέτρησης με την ονομασία Basel Capital Accord.

Το 1998 εκδόθηκε το πλαίσιο εποπτείας του διεθνούς τραπεζικού συστήματος με την ονομασία Βασιλεία Ι. Στόχος ήταν η αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου μέσω της θέσπισης ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Στην αρχή της δεκαετίας του 2000 το πλαίσιο Βασιλεία ΙΙ, το οποίο αντικατέστησε τη Βασιλεία Ι, αποσκοπούσε στην πληρέστερη απεικόνιση των αναλαμβανομένων κινδύνων από τα πιστωτικά ιδρύματα και στη σύνδεση των κεφαλαιακών απαιτήσεων με τους κινδύνους αυτούς.

Στο πλαίσιο Βασιλεία ΙΙΙ, παρουσιάζονται κανονιστικά πρότυπα που αφορούν την κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα των τραπεζών.

Τράπεζες: Απειλείται η ρευστότητα στα ομόλογα

Η Federal Reserve και άλλες ρυθμιστικές αρχές έχουν ήδη αποδυναμώσει δραματικά τα σχέδιά τους υπό την πίεση των τραπεζών, όπως αναφέρει ρεπορτάζ των Financial Times, που σημαίνει ότι αντί να αυξήσουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις αμερικανικές τράπεζες, αναμένεται τώρα να τις μειώσουν.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη νίκη των τραπεζών από την κρίση του 2008. Ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman, Ντέιβιντ Σόλομον, δήλωσε νωρίτερα φέτος ότι «ενθαρρύνθηκε» από τη νέα στάση της Fed σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις της Βασιλείας.

Ωστόσο, οι ομάδες της Wall Street  πιέζουν να προχωρήσουν περαιτέρω και προειδοποιούν ότι, χωρίς περαιτέρω μεταρρυθμίσεις —ειδικά όσον αφορά τις προτάσεις για το τμήμα των κανόνων της Βασιλείας που αφορά τον κίνδυνο αγοράς—, αυτές θα μπορούσαν να βλάψουν τις αγορές ομολόγων των ΗΠΑ, μειώνοντας τη ρευστότητα στις συναλλαγές κρατικών ομολόγων.

Τρεις από τους κορυφαίους παγκοσμίως φορείς χρηματοοικονομικών συναλλαγών έχουν αποστείλει επιστολή στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, στην Ομοσπονδιακή Εταιρεία Ασφάλισης Καταθέσεων και στο Γραφείο του Ελεγκτή του Νομίσματος, προτρέποντάς τους να τροποποιήσουν τις προτάσεις τους.

Η επιστολή στη Fed

Στην επιστολή, την οποία είδε η FT, αναφέρεται ότι οι τελευταίες προτάσεις θα οδηγήσουν σε αύξηση μεταξύ 30 και 89% των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών για τις συναλλακτικές τους δραστηριότητες στον τομέα αυτό, με βάση εκτιμήσεις οκτώ από τις μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες.

«Αρκετές πτυχές της πρότασης θα οδηγήσουν σε αποτελέσματα που δεν συνάδουν επαρκώς με τον οικονομικό κίνδυνο», αναφέρεται στην επιστολή της Διεθνούς Ένωσης Ανταλλαγών και Παραγώγων (ISDA), της Ένωσης Χρηματιστηριακής Βιομηχανίας και Χρηματοπιστωτικών Αγορών (SIFMA) και του Ινστιτούτου Διεθνούς Χρηματοοικονομικής (IIF).

Μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες τους είναι ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών για τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου θα μπορούσαν να αυξηθούν μετά την αναγκαστική μετάβαση των συναλλαγών σε ομόλογα του Δημοσίου και τίτλους repo στις ΗΠΑ σε κεντρική εκκαθάριση από το επόμενο έτος.

Αυτή η μετατόπιση σε κεντρική εκκαθάριση θα επιτρέψει στους traders να μειώσουν το ποσό της εγγύησης, ή του περιθωρίου, που χρειάζονται για να υποστηρίξουν τις συναλλαγές τους σε αμερικανικά ομόλογα. Ωστόσο, οι τράπεζες υποστηρίζουν ότι οι προτάσεις της Βασιλείας θα αυξήσουν τις κεφαλαιακές τους απαιτήσεις για τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, ως απάντηση στις χαμηλότερες εγγυήσεις.

Ο Scott O’Malia, διευθύνων σύμβουλος της Isda, δήλωσε: «Εάν αυτό το ζήτημα δεν αντιμετωπιστεί, οι πάροχοι ρευστότητας στην αγορά ομολόγων θα δουν τις κεφαλαιακές τους χρεώσεις να αυξάνονται καθώς η αγορά κινείται προς την υποχρεωτική εκκαθάριση του Δημοσίου στο τέλος του έτους.

»Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη ρευστότητα της αγοράς ομολόγων του Δημοσίου να επιδεινωθεί», είπε, προτρέποντας τις ρυθμιστικές αρχές να διασφαλίσουν ότι η κεφαλαιακή μεταχείριση των repos του Δημοσίου «αντανακλά κατάλληλα τον οικονομικό κίνδυνο». Ο κίνδυνος για τη ρευστότητα στην αγορά ομολόγων αποτελεί συχνό επιχείρημα των τραπεζών που ασκούν πιέσεις για χαλαρότερους κανόνες, αξιοποιώντας την ανάγκη οι ΗΠΑ να εκδώσουν τεράστια ποσά χρέους με ταχύ ρυθμό τα επόμενα χρόνια.

Ωστόσο, οι προηγούμενες μεταρρυθμίσεις στη ρύθμιση του τραπεζικού τομέα δεν έχουν μεταβάλει ουσιαστικά τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών σε κρατικά ομόλογα σε απόλυτους όρους. Τα χαρτοφυλάκια αυτά έχουν αυξηθεί, αλλά εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μόνο περίπου το 2% της συνολικής αγοράς κρατικών ομολόγων, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από αυτό που ίσχυε πριν από το 2008.

Οι επαγγελματικές ενώσεις ζητούν διάφορες αλλαγές στις προτάσεις για τον κίνδυνο αγοράς, γνωστές ως «θεμελιώδης αναθεώρηση του χαρτοφυλακίου συναλλαγών». Αυτές περιλαμβάνουν αλλαγές στη μεταχείριση των κεφαλαίων για τις συναλλαγές τύπου ρεπό, καθώς και στις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο αθέτησης, οι οποίες, όπως ανέφεραν, «υπερεκτιμούν σημαντικά» τον κίνδυνο από ακραίες διαταραχές της αγοράς.

Τον Μάρτιο, η Fed δημοσίευσε τις τελευταίες προτάσεις της για τη Βασιλεία, αναφέροντας ότι, σε συνδυασμό με άλλες πρόσφατες μεταρρυθμίσεις των τραπεζικών κανονισμών, αυτές θα μείωναν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τους μεγαλύτερους δανειστές των ΗΠΑ κατά 4,8%.

Η Fed αρνήθηκε να σχολιάσει την επιστολή.

Εν αναμονή Βρετανία και ΕΕ

Λέγεται ότι οι αξιωματούχοι είναι επιφυλακτικοί ως προς τους ισχυρισμούς, πιστεύοντας ότι οι νέες απαιτήσεις θα επηρεάσουν κυρίως τα λιγότερο ρευστά περιουσιακά στοιχεία και θα έχουν μικρή επίδραση στα κρατικά ομόλογα, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι FT.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στην εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας στις ΗΠΑ θα παρακολουθούνται στενά από τράπεζες και ρυθμιστικές αρχές σε άλλες χώρες. Η Τράπεζα της Αγγλίας και η ΕΕ έχουν ήδη καθυστερήσει το μέρος των μεταρρυθμίσεων της Βασιλείας που αφορά τον κίνδυνο αγοράς, καθώς περιμένουν να δουν πώς θα τις υιοθετήσει η Ουάσιγκτον.

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