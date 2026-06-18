Wall Street: Άνοδος για S&P 500 και Nasdaq με οδηγό τις μετοχές των ημιαγωγών

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Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Πέμπτης οι αμερικανικές μετοχές, καθώς οι επενδυτές επιχείρησαν να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος μετά τις έντονες πιέσεις που προκάλεσαν οι τελευταίες ανακοινώσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), σύμφωνα με την οποία παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης των επιτοκίων μέσα στο επόμενο έτος.

Καθοριστικό ρόλο στην ανάκαμψη διαδραμάτισε ο κλάδος των ημιαγωγών, ο οποίος κατέγραψε εντυπωσιακά κέρδη.

Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,08%, κλείνοντας στις 7.500,58 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 1,91%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 26.517,93 μονάδες.

Ο Dow Jones Industrial Average κινήθηκε πιο συγκρατημένα, προσθέτοντας 72,15 μονάδες ή 0,14%, για να διαμορφωθεί στις 51.564,70 μονάδες.

Ράλι στις μετοχές των ημιαγωγών στη Wall Street

Πρωταγωνίστρια της ημέρας ήταν η Intel, η μετοχή της οποίας εκτινάχθηκε κατά 10,6%, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η εταιρεία θα συνεργαστεί με την Apple στον σχεδιασμό μικροτσίπ που θα παράγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αισιοδοξία επεκτάθηκε σε ολόκληρο τον κλάδο των ημιαγωγών. Η Nvidia κατέγραψε άνοδο σχεδόν 3%, ενώ η Micron Technology ενισχύθηκε κατά περίπου 9%.

Παράλληλα, το διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο iShares Semiconductor ETF (SOXX) σημείωσε άλμα μεγαλύτερο του 6%, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τον κλάδο.

Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει την αισιοδοξία

Ο διευθύνων σύμβουλος της The Wealth Alliance, Ρόμπερτ Κόνζο, εκτίμησε ότι οι αγορές εμφανίζονται ολοένα και πιο αισιόδοξες απέναντι στις συνεργασίες μεταξύ μεγάλων εταιρειών, καθώς οι επενδύσεις στις υποδομές της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν νέες προοπτικές ανάπτυξης σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους.

Όπως ανέφερε στο CNBC, η συνεργασία μεταξύ Apple και Intel θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για αντίστοιχες στρατηγικές συμμαχίες που ενδέχεται να δούμε στο μέλλον, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι ανησυχίες από τη Fed παραμένουν

Η ανάκαμψη της αγοράς ακολούθησε τη σημαντική πτώση της Τετάρτης, όταν η πρώτη συνεδρίαση της Fed υπό τον νέο πρόεδρο Κέβιν Γουόρς προκάλεσε νέες ανησυχίες για τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Το επικαιροποιημένο διάγραμμα προβλέψεων (“dot plot”) έδειξε ότι εννέα από τους 18 αξιωματούχους της Fed εκτιμούν πλέον πως τα επιτόκια θα αυξηθούν μέσα στο 2026.

Την αβεβαιότητα ενίσχυσε και η επιλογή του Γουόρς να μην καταθέσει προσωπική πρόβλεψη για την πορεία των επιτοκίων. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου επέμεινε επανειλημμένα στον στόχο της «σταθερότητας των τιμών», υιοθετώντας έναν τόνο που οι αγορές ερμήνευσαν ως περισσότερο αυστηρό απέναντι στον πληθωρισμό.

Παρά την αβεβαιότητα γύρω από τη νομισματική πολιτική, ο Κόνζο υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ισχυροί παράγοντες που στηρίζουν την αμερικανική οικονομία και τις μετοχές.

Μεταξύ αυτών ανέφερε τα καλύτερα του αναμενομένου εταιρικά αποτελέσματα, τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση τον Μάιο, αλλά και τις πρόσφατες θετικές ενδείξεις από τις λιανικές πωλήσεις, οι οποίες ενισχύουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Το θετικό πρόσημο για την εβδομάδα

Παρά το γεγονός ότι η εβδομάδα ήταν συντομότερη λόγω αργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές με κέρδη.

Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,9% σε εβδομαδιαία βάση, καταγράφοντας την 11η ανοδική εβδομάδα στις τελευταίες 12.

Ο Dow Jones σημείωσε εβδομαδιαία άνοδο 0,7%, ενώ ο Nasdaq ξεχώρισε με κέρδη 2,4%, χάρη στη δυναμική του τεχνολογικού κλάδου.