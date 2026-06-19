 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Weather"
    [1]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(15) "Current Events1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(17) "Natural Disasters"
}

Καύσωνας: Θερμοκρασίες ρεκορ απειλούν το ενεργειακό δίκτυο της Γαλλίας

Στα όριά τους θα ωθήσει ο καύσωνας τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας στη Γαλλίας λόγω της ραγδαίας αύξησης της ζήτησης για κλιματισμό

Κλιματική αλλαγή 19.06.2026, 15:36
Σχολιάστε
Καύσωνας: Θερμοκρασίες ρεκορ απειλούν το ενεργειακό δίκτυο της Γαλλίας
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε ρεκόρ θερμοκρασιών οδεύει η Γαλλία, καθώς ο καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη προβλέπεται να ενταθεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Την ίδια ώρα, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας θα τεθούν υπό σημαντική πίεση , καθώς η ζήτηση για κλιματισμό αυξάνεται κατακόρυφα.

Το επίκεντρο του καύσωνα βρίσκεται πάνω από τη Γαλλία, όπου ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 °C την Πέμπτη. Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες προβλέπονται ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες, με το Παρίσι να αναμένεται να καταγράψει ρεκόρ για τον Ιούνιο τη Δευτέρα, αναφέρει το Bloomberg.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση της γαλλικής σοδειάς σιταριού επιδεινώνεται, ενώ η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες της χώρας αναμένεται να περιοριστεί την επόμενη εβδομάδα.

Συνολικά, η ζέστη ασκεί ιδιαίτερα μεγάλη πίεση στο ενεργειακό δίκτυο της Ευρώπης, καθώς αναμένεται ότι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν τα κλιματιστικά σε τέτοιο βαθμό, που η ζήτηση για ψύξη θα φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με ανάλυση των εταιρειών Vaisala και Commodity Weather Group.

Παράλληλα, η Electricite de France προειδοποίησε ότι οι πυρηνικοί αντιδραστήρες που αντλούν νερό ψύξης από τους ποταμούς Ροδανό και Γκαρόν ενδέχεται να αναγκαστούν να περιορίσουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς αυξάνονται οι θερμοκρασίες των ποταμών.

Καύσωνας

Καύσωνας: Η Ευρώπη προετοιμάζεται για τις επιπτώσεις

Σε αυτή τη συνθήκη, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France αύξησε τον αριθμό των νομών που βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό για ακραία ζέστη για την Παρασκευή σε 53.

Παράλληλα, η γαλλική εταιρεία μεταφορών SNCF ακύρωσε περισσότερες από 70 δρομολόγια τρένων λόγω ανησυχιών για βλάβες στα συστήματα κλιματισμού, ενώ οι προφορικές εξετάσεις τέλους έτους για το εθνικό απολυτήριο αναβλήθηκαν για 4.500 μαθητές σε 84 σχολεία της δυτικής Γαλλίας, σύμφωνα με το ICI.

Άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται στην Ισπανία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι πιθανό να ξεκινήσει καύσωνας την Κυριακή στη νότια Αγγλία.

Η ζέστη και η έλλειψη βροχής ξηραίνουν τη βλάστηση και αυξάνουν τον κίνδυνο ξηρασίας και δασικών πυρκαγιών στη Γαλλία και την Ισπανία, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Οι συνθήκες αυτές αναμένεται να επιδεινωθούν, καθώς τα μετεωρολογικά μοντέλα και οι αναλύσεις της Vaisala δείχνουν ότι οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν μέχρι τον Ιούλιο, αναφέρει το Bloomberg.

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει για τις αυξανόμενες επιπτώσεις της ζέστης στην υγεία, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα. Σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, οι βραδινές θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν πάνω από τους 20 °C, μια συνθήκη που μπορεί να αυξήσει την κόπωση και τις θερμικές παθήσεις, ειδικά μεταξύ των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με υποκείμενα ιατρικά προβλήματα.

Στη Γερμανία και την Ελβετία έχουν εκδοθεί κόκκινες προειδοποιήσεις για καύσωνα, ενώ πορτοκαλί προειδοποιήσεις ισχύουν σε ολόκληρη τη νότια Αγγλία, σε περιοχές της Αυστρίας, του Βελγίου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας. Οι κίτρινες προειδοποιήσεις καλύπτουν μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ευρώπης.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ray-Ban: Ο Leonardo Maria Del Vecchio και η μάχη για την EssilorLuxottica και τη Delfin
World

Η νέα γενιά Del Vecchio και το στοίχημα των €10 δισ. για την Ray-Ban
Υγεία: Με τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιοτικών το χρόνο το 45% των Ελλήνων
Κοινωνία

Πρωτιά των Ελλήνων στην κατανάλωση αντιβιοτικών
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Με ήπιες απώλειες έκλεισαν οι ευρωαγορές 
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με ήπιες απώλειες έκλεισαν οι ευρωαγορές 
Στενά του Ορμούζ: Κατακόρυφη άνοδος στις διελεύσεις τάνκερ μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Ποντοπόρος

Άλμα στις διελεύσεις τάνκερ μέσω Ορμούζ μετά το deal ΗΠΑ-Ιράν
ΗΑΕ: Οι συνέπειες του πολέμου στην οικονομία του Εμιράτου
World

Πώς «χαρτογραφούνται» οι επιπτώσεις του πολέμου στα ΗΑΕ
Ρωσία: Η κεντρική τράπεζα μειώνει τα επιτόκια
World

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας μειώνει τα επιτόκια

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Allbirds: Μετά τη στροφή στην AI, άλλαξε και όνομα
World

Μετά τη στροφή στην AI, η Allbirds άλλαξε και όνομα

Η «πράσινη» ιστορία της Allbirds που έντυσε τον Μπαράκ Ομπάμα, αλλά μαγεύτηκε από την AI και άλλαξε όνομα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
MyPoint: Τι αλλάζει σε Ε9, κληρονομιές και κατασχέσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται το myPoint - Τι αλλάζει σε Ε9, κληρονομιές και κατασχέσεις

Η ΑΑΔΕ εγκαινιάζει το myPoint - Δημιουργούνται νέα κέντρα για εξυπηρέτηση των πολιτών

Ανδρομάχη Παύλου
Aldi: Το γερμανικό «φαινόμενο» που πολιορκεί την Αμερική με όπλο τις χαμηλές τιμές
Business

Η γερμανική «μηχανή» χαμηλών τιμών που σαρώνει την Αμερική

Με επένδυση 9 δισ. δολαρίων και στόχο 4.000 καταστήματα, η Aldi επιχειρεί τη μεγαλύτερη επέκταση στην ιστορία της στις ΗΠΑ

Νατάσα Σινιώρη
L’Oreal: Εξαγοράζει την ινδική Innovist και ενισχύει την παρουσία της στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά ομορφιάς
Business

Νέα συμφωνία-κλειδί για τη L’Oréal στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά καλλυντικών

H L'Oreal αποκτά πλειοψηφικό πακέτο στην Innovist, επενδύοντας στην αναπτυσσόμενη αγορά ομορφιάς της Ινδίας, μετά από 13 χρόνια

Νατάσα Σινιώρη
Γάλλιο: Γιατί ανεβαίνει η τιμή του – Πώς ωφελείται η Metlen
Commodities

Ανεβαίνει η τιμή στο Γάλλιο - Πώς ωφελείται η Metlen

Η περιορισμένη προσφορά και η ισχυρή ζήτηση για γάλλιο συνιστούν εκρηκτικό μείγμα ανόδου της τιμής

Τζούλη Καλημέρη
«Κόκκινα δάνεια»: Η ώρα του λογαριασμού για τις τράπεζες
Τράπεζες

«Κόκκινα» δάνεια: Η ώρα του λογαριασμού για τις τράπεζες

Οι ροές σε «κόκκινα» δάνεια αυξήθηκαν στη ζώνη των 1,4 δισ. ευρώ από 1 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα

Αγης Μάρκου
Ιράν: Αναμένει σημαντική οικονομική ανακούφιση από την προσωρινή συμφωνία με ΗΠΑ
World

Οικονομικές «ανάσες» για Ιράν από τη συμφωνία με ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ και οι περιφερειακοί εταίροι τους θα καταρτίσουν σχέδιο αποκατάστασης του Ιράν και προώθησης της οικονομικής του ανάπτυξης

Δημήτρης Σταμούλης
Επαγγελματική ασφάλιση για όλους με δικαίωμα «μεταφοράς» δικαιωμάτων από ταμείο σε ταμείο
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ελεύθερη μεταφορά ασφαλιστικών δικαιωμάτων από ταμείο σε ταμείο

Εντός του θέρους το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τα επαγγελματικά ταμεία ασφάλισης

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από Κλιματική αλλαγή
Καύσωνας: Θερμοκρασίες ρεκορ απειλούν το ενεργειακό δίκτυο της Γαλλίας
Κλιματική αλλαγή

O καύσωνας απειλεί το ενεργειακό δίκτυο της Γαλλίας

Στα όριά τους θα ωθήσει ο καύσωνας τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας στη Γαλλίας λόγω της ραγδαίας αύξησης της ζήτησης για κλιματισμό

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών για ειδικό χωροταξικό: Κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών για ειδικό χωροταξικό: Κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά

Οι παρατηρήσεις που υποβάλλει ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών ανά άρθρο στο νέο χωροταξικό για ΑΠΕ

Αυτοκίνητα: Ηλεκτρικό ένα στα τέσσερα νέα οχήματα που πουλήθηκαν παγκοσμίως
Ηλεκτροκίνηση

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα «κατακτούν» την αγορά οχημάτων

Η μέση τιμή στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μειώθηκε κατά περίπου 6% στη Γερμανία και περίπου 2% στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2025, κυρίως λόγω της εισόδου φθηνότερων νέων μοντέλων

Αποθήκευση ενέργειας: Από μπαταρίες λίγων ωρών στις αποθήκες πολλών ημερών
Αποθήκευση Ενέργειας

Το νέο στοίχημα της ενέργειας: Αποθήκευση για ημέρες, όχι για ώρες

Εξοικονόμηση 150-250 εκατ. τον χρόνο ανά γιγαβάτ από αποθήκευση ενέργειας μεγάλης διάρκειας, όπως η αντλησιοταμίευση, «βλέπει» νέα μελέτη των Eurelectric και AFRY

Μάχη Τράτσα
COP26: Ο ηλεκτρισμός ως εναλλακτική των ορυκτών καυσίμων
Green

COP26: Ο ηλεκτρισμός ως εναλλακτική των ορυκτών καυσίμων

«Οι ακτίνες του ήλιου δεν χρειάζεται να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ για να φτάσουν στη γη»

Αλέξανδρος Καψύλης
Εξοικονομώ: Κίνδυνος να χαθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης
Εξοικονόμηση

SOS για τα έργα και τους πόρους του «Εξοικονομώ»

Παράταση στα προγράμματα Εξοικονομώ που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης ζητούν οι μηχανικοί και το ΤΕΕ

Μάχη Τράτσα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς το Euronext αλλάζει το παιχνίδι και φέρνει νέα κεφάλαια
Xρηματιστήριο Αθηνών

Σε νέα πίστα το ΧΑ - Τι αποκαλύπτουν οι αριθμοί

Το νέο τοπίο για το Χρηματιστήριο Αθηνών, τους επενδυτές και τις εσηγμένες ανέλυσαν στο 7ο OT FORUM ο Γιάννος Κοντόπουλος και η Βασιλική Λαζαράκου

Γιώργος Μανέττας
Latest News
Ray-Ban: Ο Leonardo Maria Del Vecchio και η μάχη για την EssilorLuxottica και τη Delfin
World

Η νέα γενιά Del Vecchio και το στοίχημα των €10 δισ. για την Ray-Ban

Ένα ενιαίο κύμα επιχειρηματικών ανακατατάξεων επανατοποθετεί την ισορροπία ισχύος γύρω από το brand της Ray-Ban που έχει συνδεθεί όσο λίγα με το παγκόσμιο στυλ και την καταναλωτική κουλτούρα

Υγεία: Με τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιοτικών το χρόνο το 45% των Ελλήνων
Κοινωνία

Πρωτιά των Ελλήνων στην κατανάλωση αντιβιοτικών

Προτιμώνται αντιβιοτικά ευρέως φάσματος, παρά τις αντίθετες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Με ήπιες απώλειες έκλεισαν οι ευρωαγορές 
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με ήπιες απώλειες έκλεισαν οι ευρωαγορές 

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 0,22% στις 635 μονάδες

Στενά του Ορμούζ: Κατακόρυφη άνοδος στις διελεύσεις τάνκερ μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Ποντοπόρος

Άλμα στις διελεύσεις τάνκερ μέσω Ορμούζ μετά το deal ΗΠΑ-Ιράν

Σύμφωνα με την Kpler, η πλειονότητα των πλοίων που διέπλευσαν ακολούθησε τη διαδρομή που όρισε το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

ΗΑΕ: Οι συνέπειες του πολέμου στην οικονομία του Εμιράτου
World

Πώς «χαρτογραφούνται» οι επιπτώσεις του πολέμου στα ΗΑΕ

Οι επιπτώσεις στην οικονομία των ΗΑΕ επικεντρώνεται σε τομείς όπως αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές, τουρισμός και αεροπορικές εταιρείες

Αναστάσιος Μαντικίδης
Ρωσία: Η κεντρική τράπεζα μειώνει τα επιτόκια
World

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας μειώνει τα επιτόκια

Στη Ρωσία η κεντρική Τράπεζα μειώνει το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης στο 14,25% - Παραδοχή για

Equinor: Aυξάνει την παραγωγή αερίου με νέο offshore έργο αξίας 412 εκατ. δολαρίων
Πετρέλαιο

H Νορβηγία αυξάνει την παραγωγή αερίου με νέο offshore έργο

Στόχος της Equinor η αύξηση της παραγωγής

Πετρέλαιο: Ξανά σε αρνητικό έδαφος μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Χεζμπολά για κατάπαυσης πυρός
Πετρέλαιο

Πέφτει ξανά το πετρέλαιο μετά την εκεχειρία Ισραήλ-Χεζμπολά

Οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν διακυμάνσεις, καθώς οι επενδυτές επανεκτίμησαν τους κινδύνους που αφορούν τα Στενά του Ορμούζ

Δήμας: Κοινή βούληση Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας για τον άξονα Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου
Μεταφορές

Κοινή βούληση Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας για τον άξονα Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα διασφαλίσει πολύ καλύτερη συνδεσιμότητα και πολλά οφέλη για όλες τις χώρες, είπε ο Χρίστος Δήμας

L’Oreal: Εξαγοράζει την ινδική Innovist και ενισχύει την παρουσία της στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά ομορφιάς
Business

Νέα συμφωνία-κλειδί για τη L’Oréal στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά καλλυντικών

H L'Oreal αποκτά πλειοψηφικό πακέτο στην Innovist, επενδύοντας στην αναπτυσσόμενη αγορά ομορφιάς της Ινδίας, μετά από 13 χρόνια

Νατάσα Σινιώρη
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάλεψε για το θετικό πρόσημο, ράλι από ΕΛΧΑ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πάλεψε για το θετικό πρόσημο το ΧΑ, ράλι από ΕΛΧΑ

Η άνοδος του γενικού δείκτη, σε εβδομαδιαία βάση, ήταν στο 2,2%, ο FSTE 25 ενισχύθηκε κατά 2,19%, ενώ ο τραπεζικός σημείωσε κέρδη 3,62%

Ασανσέρ: Καμία παράταση για την απογραφή
Economy

Πότε λήγει οριστικά η προθεσμία για την απογραφή των ασανσέρ

Ποια είναι η διαδικασία - Τι πρόστιμα προβλέπονται για την μη απογραφή των ασανσέρ

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιες συντάξεις και επιδόματα πληρώνονται έως 26 Ιουνίου
Economy

Ποιες συντάξεις και επιδόματα πληρώνονται έως 26 Ιουνίου

Ξεκινούν οι καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ για την περίοδο 22 έως 26 Ιουνίου 2026

Maserati: Ανανεώνει τη γκάμα της και προετοιμάζει τη μεγάλη επιστροφή στην πολυτελή αυτοκίνηση
Business

H μεγάλη επιστροφή της Maserati στην πολυτελή αυτοκίνηση

Νέα μοντέλα, περισσότερη τεχνολογία και στρατηγικές συνεργασίες έχει στα σχέδιά της η Maserati

Νατάσα Σινιώρη
ΤτΕ: Τα σενάρια για την ελληνική οικονομία μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Economy

Τα σενάρια για την ελληνική οικονομία μετά το deal ΗΠΑ-Ιράν

Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) «βλέπει» ανάπτυξη στην περιοχή του 2% την τριετία 2026-2028 αλλά και επίμονο πληθωρισμό - Ποιες οι προκλήσεις και το γεωπολιτικό ρίσκο

Γιάννης Αγουρίδης
ΕΦΕΤ: Ανάκληση αισιατικών οστρακοειδών λόγω παρουσίας νοροϊού
Τρόφιμα – ποτά

Ανάκληση αισιατικών οστρακοειδών λόγω παρουσίας νοροϊού

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου του προϊόντος από τα καταστήματα λιανικής διάθεσης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies