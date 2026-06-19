Καύσωνας: Θερμοκρασίες ρεκορ απειλούν το ενεργειακό δίκτυο της Γαλλίας

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Σε ρεκόρ θερμοκρασιών οδεύει η Γαλλία, καθώς ο καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη προβλέπεται να ενταθεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Την ίδια ώρα, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας θα τεθούν υπό σημαντική πίεση , καθώς η ζήτηση για κλιματισμό αυξάνεται κατακόρυφα.

Το επίκεντρο του καύσωνα βρίσκεται πάνω από τη Γαλλία, όπου ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 °C την Πέμπτη. Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες προβλέπονται ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες, με το Παρίσι να αναμένεται να καταγράψει ρεκόρ για τον Ιούνιο τη Δευτέρα, αναφέρει το Bloomberg.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση της γαλλικής σοδειάς σιταριού επιδεινώνεται, ενώ η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες της χώρας αναμένεται να περιοριστεί την επόμενη εβδομάδα.

Συνολικά, η ζέστη ασκεί ιδιαίτερα μεγάλη πίεση στο ενεργειακό δίκτυο της Ευρώπης, καθώς αναμένεται ότι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν τα κλιματιστικά σε τέτοιο βαθμό, που η ζήτηση για ψύξη θα φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με ανάλυση των εταιρειών Vaisala και Commodity Weather Group.

Παράλληλα, η Electricite de France προειδοποίησε ότι οι πυρηνικοί αντιδραστήρες που αντλούν νερό ψύξης από τους ποταμούς Ροδανό και Γκαρόν ενδέχεται να αναγκαστούν να περιορίσουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς αυξάνονται οι θερμοκρασίες των ποταμών.

Καύσωνας: Η Ευρώπη προετοιμάζεται για τις επιπτώσεις

Σε αυτή τη συνθήκη, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France αύξησε τον αριθμό των νομών που βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό για ακραία ζέστη για την Παρασκευή σε 53.

Παράλληλα, η γαλλική εταιρεία μεταφορών SNCF ακύρωσε περισσότερες από 70 δρομολόγια τρένων λόγω ανησυχιών για βλάβες στα συστήματα κλιματισμού, ενώ οι προφορικές εξετάσεις τέλους έτους για το εθνικό απολυτήριο αναβλήθηκαν για 4.500 μαθητές σε 84 σχολεία της δυτικής Γαλλίας, σύμφωνα με το ICI.

Άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται στην Ισπανία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι πιθανό να ξεκινήσει καύσωνας την Κυριακή στη νότια Αγγλία.

Η ζέστη και η έλλειψη βροχής ξηραίνουν τη βλάστηση και αυξάνουν τον κίνδυνο ξηρασίας και δασικών πυρκαγιών στη Γαλλία και την Ισπανία, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Οι συνθήκες αυτές αναμένεται να επιδεινωθούν, καθώς τα μετεωρολογικά μοντέλα και οι αναλύσεις της Vaisala δείχνουν ότι οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν μέχρι τον Ιούλιο, αναφέρει το Bloomberg.

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει για τις αυξανόμενες επιπτώσεις της ζέστης στην υγεία, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα. Σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, οι βραδινές θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν πάνω από τους 20 °C, μια συνθήκη που μπορεί να αυξήσει την κόπωση και τις θερμικές παθήσεις, ειδικά μεταξύ των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με υποκείμενα ιατρικά προβλήματα.

Στη Γερμανία και την Ελβετία έχουν εκδοθεί κόκκινες προειδοποιήσεις για καύσωνα, ενώ πορτοκαλί προειδοποιήσεις ισχύουν σε ολόκληρη τη νότια Αγγλία, σε περιοχές της Αυστρίας, του Βελγίου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας. Οι κίτρινες προειδοποιήσεις καλύπτουν μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ευρώπης.