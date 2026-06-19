 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(9) "Logistics"
    [1]=>
    string(18) "International News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Στενά του Ορμούζ: Κατακόρυφη άνοδος στις διελεύσεις τάνκερ μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Σύμφωνα με την Kpler, η πλειονότητα των πλοίων που διέπλευσαν ακολούθησε τη διαδρομή που όρισε το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

Ποντοπόρος 19.06.2026, 19:14
Σχολιάστε
Στενά του Ορμούζ: Κατακόρυφη άνοδος στις διελεύσεις τάνκερ μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τουλάχιστον 25 πετρελαιοφόρα έχουν διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ από τότε που οι ΗΠΑ και το Ιράν άρχισαν να ανοίγουν εκ νέου τη θαλάσσια οδό στην εμπορική ναυτιλία, σύμφωνα με την εταιρεία εμπορικών πληροφοριών Kpler.

Οι αμφίδρομες ροές πλοίων υποδηλώνουν ότι το εμπόριο ιρανικού αργού επιστρέφει σταδιακά σε πιο κανονικά πρότυπα λειτουργίας

Οι επαληθευμένες διελεύσεις των Στενών του Ορμούζ, όπως αναφέρει η Kpler, έφτασαν τις 25 στις 18 Ιουνίου, σηματοδοτώντας μια αξιοσημείωτη αύξηση της καθημερινής ναυτιλιακής δραστηριότητας. Η κυκλοφορία κατανεμήθηκε ομοιόμορφα και στις δύο κατευθύνσεις, με τα περισσότερα πλοία να ακολουθούν τα καθιερωμένα ιρανικά μοτίβα διαδρομών.

Μεταξύ των διελεύσεων καταγράφηκαν πέντε πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις, ενώ δεν έχουν επιβεβαιωθεί περαιτέρω φυσικές επιθέσεις από τις 10 Μαΐου. Τα τελευταία στοιχεία συμπίπτουν με τις συζητήσεις σχετικά με τη φάση εφαρμογής του πλαισίου του μνημονίου 60 ημερών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο αποσκοπεί στη διατήρηση της εκεχειρίας, στη στήριξη της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού και στη διευκόλυνση ευρύτερων διαπραγματεύσεων. Ενώ αυτή η ημερήσια αύξηση υποδηλώνει βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας, οι ανεπίλυτες λεπτομέρειες εφαρμογής και οι συνεχιζόμενες «σκοτεινές» διελεύσεις υποδηλώνουν ότι οι πλοιοκτήτες εξακολουθούν να επιδεικνύουν υψηλό βαθμό προσοχής, όπως υπογραμμίσει η Kpler.

Ωστόσο, η κίνηση παραμένει κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, όταν περισσότερα από 100 πλοία, μεταξύ των οποίων δεκάδες πετρελαιοφόρα, διέρχονταν καθημερινά από το Ορμούζ.

Η κυκλοφορία έχει αυξηθεί μετά την άρση του αποκλεισμού του Ιράν από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, ενώ η Τεχεράνη επιτρέπει στα πλοία να διασχίζουν το Ορμούζ για 60 ημέρες χωρίς να καταβάλλουν διόδια.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζει Ντι Βανς, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι οι Ιρανοί μέχρι στιγμής «τηρούν τη δική τους πλευρά της δέσμευσης».

«Η κυκλοφορία ήταν γενικά ισορροπημένη, με 13 διελεύσεις από Δύση προς Ανατολή και 12 από Ανατολή προς Δύση», δήλωσε ο Matt Smith, διευθυντής έρευνας εμπορευμάτων της Kpler.

Τρία υπερδεξαμενόπλοια από τη Σαουδική Αραβία και ένα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ την Πέμπτη, σύμφωνα με την Kpler. Αυτά τα τεράστια πλοία, γνωστά ως «πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου» (VLCC), μπορούν να μεταφέρουν έως και 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

Τα ιρανικά υπερδεξαμενόπλοια ενεργοποιούν τους πομποδέκτες τους, αφού είχαν απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, ανέφεραν οι αναλυτές της Kpler στους πελάτες τους σε σημείωμα που εξέδωσαν την Παρασκευή. Πέντε ιρανικά υπερδεξαμενόπλοια φορτωμένα με πετρέλαιο παρατηρήθηκαν να αποπλέουν από την περιοχή την Παρασκευή, ανέφεραν οι αναλυτές.

Ενισχύονται οι αμφίδρομες ροές πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

«Οι αμφίδρομες ροές πλοίων υποδηλώνουν ότι το εμπόριο ιρανικού αργού επιστρέφει σταδιακά σε πιο κανονικά πρότυπα λειτουργίας», ανέφεραν οι αναλυτές.

Δεκαοκτώ πλοία που διέσχισαν το στενό του Ορμούζ την Πέμπτη ακολούθησαν τη διαδρομή που όρισε το Ιράν, σύμφωνα με την Kpler. Μόνο ένα πλοίο χρησιμοποίησε τη διαδρομή που έχει καθοριστεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Οι διαδρομές που χρησιμοποίησαν έξι πλοία δεν μπόρεσαν να επιβεβαιωθούν, ανέφερε η Kpler.

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του Ορμούζ. Μετά τη λήξη της περιόδου 60 ημερών χωρίς διόδια, το Ιράν θα διεξαγάγει συνομιλίες με το Ομάν και τα κράτη του Κόλπου σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Στενών, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας. Αυτό φαίνεται να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής διοδίων στο μέλλον.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ray-Ban: Ο Leonardo Maria Del Vecchio και η μάχη για την EssilorLuxottica και τη Delfin
World

Η νέα γενιά Del Vecchio και το στοίχημα των €10 δισ. για την Ray-Ban
Υγεία: Με τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιοτικών το χρόνο το 45% των Ελλήνων
Κοινωνία

Πρωτιά των Ελλήνων στην κατανάλωση αντιβιοτικών
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Με ήπιες απώλειες έκλεισαν οι ευρωαγορές 
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με ήπιες απώλειες έκλεισαν οι ευρωαγορές 
Στενά του Ορμούζ: Κατακόρυφη άνοδος στις διελεύσεις τάνκερ μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Ποντοπόρος

Άλμα στις διελεύσεις τάνκερ μέσω Ορμούζ μετά το deal ΗΠΑ-Ιράν
ΗΑΕ: Οι συνέπειες του πολέμου στην οικονομία του Εμιράτου
World

Πώς «χαρτογραφούνται» οι επιπτώσεις του πολέμου στα ΗΑΕ
Ρωσία: Η κεντρική τράπεζα μειώνει τα επιτόκια
World

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας μειώνει τα επιτόκια

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Allbirds: Μετά τη στροφή στην AI, άλλαξε και όνομα
World

Μετά τη στροφή στην AI, η Allbirds άλλαξε και όνομα

Η «πράσινη» ιστορία της Allbirds που έντυσε τον Μπαράκ Ομπάμα, αλλά μαγεύτηκε από την AI και άλλαξε όνομα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
MyPoint: Τι αλλάζει σε Ε9, κληρονομιές και κατασχέσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται το myPoint - Τι αλλάζει σε Ε9, κληρονομιές και κατασχέσεις

Η ΑΑΔΕ εγκαινιάζει το myPoint - Δημιουργούνται νέα κέντρα για εξυπηρέτηση των πολιτών

Ανδρομάχη Παύλου
Aldi: Το γερμανικό «φαινόμενο» που πολιορκεί την Αμερική με όπλο τις χαμηλές τιμές
Business

Η γερμανική «μηχανή» χαμηλών τιμών που σαρώνει την Αμερική

Με επένδυση 9 δισ. δολαρίων και στόχο 4.000 καταστήματα, η Aldi επιχειρεί τη μεγαλύτερη επέκταση στην ιστορία της στις ΗΠΑ

Νατάσα Σινιώρη
L’Oreal: Εξαγοράζει την ινδική Innovist και ενισχύει την παρουσία της στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά ομορφιάς
Business

Νέα συμφωνία-κλειδί για τη L’Oréal στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά καλλυντικών

H L'Oreal αποκτά πλειοψηφικό πακέτο στην Innovist, επενδύοντας στην αναπτυσσόμενη αγορά ομορφιάς της Ινδίας, μετά από 13 χρόνια

Νατάσα Σινιώρη
Γάλλιο: Γιατί ανεβαίνει η τιμή του – Πώς ωφελείται η Metlen
Commodities

Ανεβαίνει η τιμή στο Γάλλιο - Πώς ωφελείται η Metlen

Η περιορισμένη προσφορά και η ισχυρή ζήτηση για γάλλιο συνιστούν εκρηκτικό μείγμα ανόδου της τιμής

Τζούλη Καλημέρη
«Κόκκινα δάνεια»: Η ώρα του λογαριασμού για τις τράπεζες
Τράπεζες

«Κόκκινα» δάνεια: Η ώρα του λογαριασμού για τις τράπεζες

Οι ροές σε «κόκκινα» δάνεια αυξήθηκαν στη ζώνη των 1,4 δισ. ευρώ από 1 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα

Αγης Μάρκου
Ιράν: Αναμένει σημαντική οικονομική ανακούφιση από την προσωρινή συμφωνία με ΗΠΑ
World

Οικονομικές «ανάσες» για Ιράν από τη συμφωνία με ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ και οι περιφερειακοί εταίροι τους θα καταρτίσουν σχέδιο αποκατάστασης του Ιράν και προώθησης της οικονομικής του ανάπτυξης

Δημήτρης Σταμούλης
Επαγγελματική ασφάλιση για όλους με δικαίωμα «μεταφοράς» δικαιωμάτων από ταμείο σε ταμείο
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ελεύθερη μεταφορά ασφαλιστικών δικαιωμάτων από ταμείο σε ταμείο

Εντός του θέρους το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τα επαγγελματικά ταμεία ασφάλισης

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από Ποντοπόρος
Στενά του Ορμούζ: Κατακόρυφη άνοδος στις διελεύσεις τάνκερ μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Ποντοπόρος

Άλμα στις διελεύσεις τάνκερ μέσω Ορμούζ μετά το deal ΗΠΑ-Ιράν

Σύμφωνα με την Kpler, η πλειονότητα των πλοίων που διέπλευσαν ακολούθησε τη διαδρομή που όρισε το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

Neptune Lines: Στη Γαλλία το υπό ελληνική σημαία, νεότευκτο «Neptune Pireas»
Ναυτιλία

Στη Γαλλία το υπό ελληνική σημαία, νεότευκτο «Neptune Pireas» του Ομίλου Neptune

Το «Neptune Pireas» της Neptune Lines εκφόρτωσε 4.000 καινούργια οχήματα, έναν από τους μεγαλύτερους όγκους που έχει διαχειριστεί έως σήμερα το terminal

Λάμπρος Καραγεώργος
Ιράν: Τα πλοία του επανακάμπτουν στον Κόλπο για «business as usual» μετά τη συμφωνία με τις ΗΠΑ
Ναυτιλία

«Βusiness as usual» για τα πλοία του Ιράν

Τα δεδομένα παρακολούθησης δείχνουν ότι φορτηγά πλοία αναχωρούν από τα ύδατα της Μαλαισίας καθώς οι ΗΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία με το Ιράν

Ακτοπλοΐα: Νέα παρέμβαση της Fast Ferries
Ακτοπλοΐα

Νέα παρέμβαση της Fast Ferries

Μετά την Επιτροπή Ανταγωνισμού η Fast Ferries απέστειλε επιστολή στους δημάρχους των Κυκλάδων για τη συγκέντρωση της αγοράς

Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ αίρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών
Ναυτιλία

Οι ΗΠΑ ήραν το ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν

«Οι δυνάμεις των ΗΠΑ ήραν τον αποκλεισμό όλων των θαλάσσιων μεταφορών που εισέρχονται και εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές», αναφέρει η κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων CENTCOM

Λάμπρος Καραγεώργος
Κικίλιας: «Επενδύοντας σε λιμάνια, ναυτιλία και τοπικές οικονομίες, δίνουμε όραμα στη νέα γενιά»
Ναυτιλία

Κικίλιας: Επενδύοντας στη ναυτιλία δίνουμε όραμα στη νέα γενιά

Τι είπε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την περιοδεία του στην Αιτωλοακαρνανία

Στενά του Ορμούζ: Πέρασαν τα πρώτα δεξαμενόπλοια στο πλαίσιο της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν
Ποντοπόρος

Πέρασαν τα πρώτα τάνκερ από το Ορμούζ μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Τρία υπερδεξαμενόπλοια πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ

Latest News
Ray-Ban: Ο Leonardo Maria Del Vecchio και η μάχη για την EssilorLuxottica και τη Delfin
World

Η νέα γενιά Del Vecchio και το στοίχημα των €10 δισ. για την Ray-Ban

Ένα ενιαίο κύμα επιχειρηματικών ανακατατάξεων επανατοποθετεί την ισορροπία ισχύος γύρω από το brand της Ray-Ban που έχει συνδεθεί όσο λίγα με το παγκόσμιο στυλ και την καταναλωτική κουλτούρα

Υγεία: Με τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιοτικών το χρόνο το 45% των Ελλήνων
Κοινωνία

Πρωτιά των Ελλήνων στην κατανάλωση αντιβιοτικών

Προτιμώνται αντιβιοτικά ευρέως φάσματος, παρά τις αντίθετες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Με ήπιες απώλειες έκλεισαν οι ευρωαγορές 
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με ήπιες απώλειες έκλεισαν οι ευρωαγορές 

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 0,22% στις 635 μονάδες

Στενά του Ορμούζ: Κατακόρυφη άνοδος στις διελεύσεις τάνκερ μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Ποντοπόρος

Άλμα στις διελεύσεις τάνκερ μέσω Ορμούζ μετά το deal ΗΠΑ-Ιράν

Σύμφωνα με την Kpler, η πλειονότητα των πλοίων που διέπλευσαν ακολούθησε τη διαδρομή που όρισε το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

ΗΑΕ: Οι συνέπειες του πολέμου στην οικονομία του Εμιράτου
World

Πώς «χαρτογραφούνται» οι επιπτώσεις του πολέμου στα ΗΑΕ

Οι επιπτώσεις στην οικονομία των ΗΑΕ επικεντρώνεται σε τομείς όπως αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές, τουρισμός και αεροπορικές εταιρείες

Αναστάσιος Μαντικίδης
Ρωσία: Η κεντρική τράπεζα μειώνει τα επιτόκια
World

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας μειώνει τα επιτόκια

Στη Ρωσία η κεντρική Τράπεζα μειώνει το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης στο 14,25% - Παραδοχή για

Equinor: Aυξάνει την παραγωγή αερίου με νέο offshore έργο αξίας 412 εκατ. δολαρίων
Πετρέλαιο

H Νορβηγία αυξάνει την παραγωγή αερίου με νέο offshore έργο

Στόχος της Equinor η αύξηση της παραγωγής

Πετρέλαιο: Ξανά σε αρνητικό έδαφος μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Χεζμπολά για κατάπαυσης πυρός
Πετρέλαιο

Πέφτει ξανά το πετρέλαιο μετά την εκεχειρία Ισραήλ-Χεζμπολά

Οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν διακυμάνσεις, καθώς οι επενδυτές επανεκτίμησαν τους κινδύνους που αφορούν τα Στενά του Ορμούζ

Δήμας: Κοινή βούληση Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας για τον άξονα Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου
Μεταφορές

Κοινή βούληση Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας για τον άξονα Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα διασφαλίσει πολύ καλύτερη συνδεσιμότητα και πολλά οφέλη για όλες τις χώρες, είπε ο Χρίστος Δήμας

L’Oreal: Εξαγοράζει την ινδική Innovist και ενισχύει την παρουσία της στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά ομορφιάς
Business

Νέα συμφωνία-κλειδί για τη L’Oréal στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά καλλυντικών

H L'Oreal αποκτά πλειοψηφικό πακέτο στην Innovist, επενδύοντας στην αναπτυσσόμενη αγορά ομορφιάς της Ινδίας, μετά από 13 χρόνια

Νατάσα Σινιώρη
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάλεψε για το θετικό πρόσημο, ράλι από ΕΛΧΑ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πάλεψε για το θετικό πρόσημο το ΧΑ, ράλι από ΕΛΧΑ

Η άνοδος του γενικού δείκτη, σε εβδομαδιαία βάση, ήταν στο 2,2%, ο FSTE 25 ενισχύθηκε κατά 2,19%, ενώ ο τραπεζικός σημείωσε κέρδη 3,62%

Ασανσέρ: Καμία παράταση για την απογραφή
Economy

Πότε λήγει οριστικά η προθεσμία για την απογραφή των ασανσέρ

Ποια είναι η διαδικασία - Τι πρόστιμα προβλέπονται για την μη απογραφή των ασανσέρ

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιες συντάξεις και επιδόματα πληρώνονται έως 26 Ιουνίου
Economy

Ποιες συντάξεις και επιδόματα πληρώνονται έως 26 Ιουνίου

Ξεκινούν οι καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ για την περίοδο 22 έως 26 Ιουνίου 2026

Maserati: Ανανεώνει τη γκάμα της και προετοιμάζει τη μεγάλη επιστροφή στην πολυτελή αυτοκίνηση
Business

H μεγάλη επιστροφή της Maserati στην πολυτελή αυτοκίνηση

Νέα μοντέλα, περισσότερη τεχνολογία και στρατηγικές συνεργασίες έχει στα σχέδιά της η Maserati

Νατάσα Σινιώρη
ΤτΕ: Τα σενάρια για την ελληνική οικονομία μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Economy

Τα σενάρια για την ελληνική οικονομία μετά το deal ΗΠΑ-Ιράν

Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) «βλέπει» ανάπτυξη στην περιοχή του 2% την τριετία 2026-2028 αλλά και επίμονο πληθωρισμό - Ποιες οι προκλήσεις και το γεωπολιτικό ρίσκο

Γιάννης Αγουρίδης
ΕΦΕΤ: Ανάκληση αισιατικών οστρακοειδών λόγω παρουσίας νοροϊού
Τρόφιμα – ποτά

Ανάκληση αισιατικών οστρακοειδών λόγω παρουσίας νοροϊού

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου του προϊόντος από τα καταστήματα λιανικής διάθεσης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies