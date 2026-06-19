Ιράν: Τα πλοία του επανακάμπτουν στον Κόλπο για «business as usual» μετά τη συμφωνία με τις ΗΠΑ

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Αναχώρησαν από τα ύδατα της Μαλαισίας ιρανικά φορτηγά πλοία που ναυλοχούσαν εκεί, και κατευθύνονται προς Ορμούζ, αφότου οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για την παράταση της εκεχειρίας.

Πολλά ιρανικά πλοία έχουν αναζητήσει καταφύγιο στη νοτιοανατολική Ασία από τότε που οι ΗΠΑ απέκλεισαν τα λιμάνια νηολόγησης τους τον Απρίλιο, αλλά η ανάλυση των Financial Times δεδομένων παρακολούθησης πλοίων δείχνει ότι έξι από τα επτά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με ιρανική σημαία που αναφέρθηκαν σε λιμάνια και ύδατα της Μαλαισίας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα είχαν αναχωρήσει μέχρι την Πέμπτη. Τα περισσότερα από τα πλοία που αναχωρούν έχουν δηλώσει προορισμούς στον Κόλπο.

Ο πραγματικός αριθμός αναχωρήσεων είναι πιθανό να είναι πολύ υψηλότερος, καθώς τα πλοία που ανήκουν ή ελέγχονται από το Ιράν συχνά ταξιδεύουν με τα συστήματα παρακολούθησης απενεργοποιημένα ή με ψευδείς σημαίες. Οι ειδικοί ανέφεραν ότι πολλά από τα σκοτεινά πετρελαιοφόρα του Ιράν είναι επίσης πιθανό να κατευθύνονται προς την πατρίδα τους.

«Ξαφνικά, τα άδεια πλοία κατευθύνονται πίσω στα λιμάνια του Ιράν για να παραλάβουν φορτίο», δήλωσε στους FT ο Τσάρλι Μπράουν, ανώτερος σύμβουλος της United Against Nuclear Iran.

«Έχει δοθεί πολύ ξεκάθαρα ένα μήνυμα ότι η ιρανική ναυτιλία έχει επιστρέψει στις δραστηριότητές της», δήλωσε ο Μπράουν.

Η παρουσία ιρανικών πλοίων στα ύδατα της Μαλαισίας και τα ταξίδια τους προς ρωσικά, κινεζικά και λιβυκά λιμάνια από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου έχουν ρίξει φως στο παγκόσμιο εμπορικό δίκτυο του Ιράν, το οποίο είχε ήδη μειωθεί σημαντικά από τις χρόνιες κυρώσεις των ΗΠΑ.

Κάποια πλοία με ιρανική σημαία πραγματοποιούν τακτικές επισκέψεις σε ρωσικά λιμάνια τόσο στη Βαλτική όσο και στη Μαύρη Θάλασσα, και στη συνέχεια ταξιδεύουν στη νοτιοανατολική Ασία. Οι διεθνείς κυρώσεις κατά του Ιράν σημαίνουν ότι τα πλοία του μπορούν να εμπορεύονται ανοιχτά μόνο με έναν μικρό αριθμό εθνών.

Διαβόητο σημείο για «μεταγγίσεις»

Το EOPL έχει γίνει ένα διαβόητο σημείο για παράνομες μεταφορές πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο, όπου τα δεξαμενόπλοια του «σκοτεινού στόλου» πλησιάζουν το ένα στο άλλο και ανταλλάσσουν καύσιμα, όπως τονίζουν οι FT. Τα τελευταία χρόνια είναι σύνηθες τα ιρανικά δεξαμενόπλοια να μεταφέρουν τα φορτία τους σε κινεζικά πλοία.

Αλλά με το κλείσιμο του Ορμούζ, αυτή η δραστηριότητα έχει ως επί το πλείστον διακοπεί. Τονν Φεβρουάριο, 43 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού αργού πετρελαίου μεταφέρθηκαν μεταξύ πλοίων στο EOPL, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών δεδομένων Kpler. Αυτό είχε μειωθεί στα 13 εκατομμύρια τον Μάιο και σε μόλις 500.000 βαρέλια τις πρώτες 10 ημέρες του Ιουνίου.

Υπάρχουν ακόμα περισσότερα από 250 πλοία στο EOPL, σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες, αν και μόνο 80 έχουν ενεργοποιήσει τη συσκευή παρακολούθησης – γνωστή ως σύστημα αυτόματης αναγνώρισης ή AIS, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Οι αναλυτές δήλωσαν ότι αναμένουν πως τα ιρανικά δεξαμενόπλοια εκτός του Κόλπου θα επιστρέψουν εκεί για να εφοδιαστούν με πετρέλαιο και στη συνέχεια να κατευθυνθούν κατευθείαν πίσω στο EOPL.

«Τις επόμενες 10-12 ημέρες, θα δούμε πολλά φορτωμένα ιρανικά δεξαμενόπλοια να εμφανίζονται στο Στενό της Μαλάκας και να πλέουν προς το [EOPL] να συναντήσει κινεζικά πλοία, υποθέτοντας ότι η Κίνα παραμένει πρόθυμος αγοραστής ιρανικού αργού πετρελαίου», δήλωσε η Μπόκμαν.

Ο Μπράουν δήλωσε: «Υπάρχουν περίπου 24 ιρανικά δεξαμενόπλοια που περιμένουν να αναχωρήσουν από το νησί Kharg [από τον πετρελαϊκό κόμβο του Ιράν] — αναμένω ότι τα περισσότερα από αυτά θα κατευθυνθούν προς το EOPL και στη συνέχεια όλα θα γίνονται κανονικά».

Η ανάλυση των δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, βασισμένη σε ένα πέρασμα δορυφόρου ραντάρ από τις 14 Ιουνίου, εντόπισε 24 μεγάλα πλοία μεγέθους που συνάδει με τα πετρελαιοφόρα, τα οποία βρίσκονται στα ανοικτά των ανατολικών ακτών του νησιού.

Τα πλοία άρχισαν να περιμένουν κοντά στο νησί μετά την έναρξη του αποκλεισμού των ΗΠΑ τον Απρίλιο.