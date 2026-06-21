 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(22) "Manufacturing Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Βιομηχανία: Οι κλάδοι με την ισχυρότερη παραγωγή

Πώς κινήθηκαν το 2025 οι κλάδοι που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για την ελληνική οικονομία - Η εικόνα στην Ευρωζώνη

Βιομηχανία 21.06.2026, 16:00
Σχολιάστε
Βιομηχανία: Οι κλάδοι με την ισχυρότερη παραγωγή
Επιμέλεια Μαρία Σιδέρη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Υψηλές πτήσεις κατέγραψαν τέσσερις κλάδοι στη βιομηχανία το 2025 ως προς τις επιδόσεις τους σε επίπεδο παραγωγής, με το σχετικό δείκτη να κξαταγράφει άνοδο σε διψήφιο ποσοστό. Σύμφωνα με το Δελτίο Εξελίξεων Βιομηχανίας του ΙΟΒΕ οι κλάδοι εξοπλισμός μεταφορών και ηλεκτρονικοί υπολογιστές-ηλεκτρονικά προϊόντα κατάφεραν να ξεχωρίσουν και την περσινή χρονιά, με τον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής να σημειώνει άνοδο κατά 15,2% και 14,9% αντίστοιχα. Συνέχισαν έτσι το ανοδικό σερί του 2024, χρονιά όπου ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής είχε ενισχυθεί σε ποσοστό 12,2% στον εξοπλισμό μεταφορών και 20% στον τομέα ηλεκτρονικοί υπολογιστές-ηλεκτρονικά προϊόντα.

Οι κλάδοι με ιδιαίτερη βαρύτητα για τη βιομηχανία

Ακολούθησαν τα προϊόντα καπνού και η επισκευή μηχανημάτων με 10,5% και 10,0% αντίστοιχα, έπειτα από τις αυξήσεις του δείκτη το 2024. Σε κλάδους με ιδιαίτερη βαρύτητα για την ελληνική βιομηχανία, αύξηση καταγράφηκε στα βασικά μέταλλα με 4,9% το 2025, έναντι 4,7% το 2024, ενώ στα τρόφιμα σημειώθηκε άνοδος 3,8% και στα φάρμακα 2,5%.

Από την άλλη πλευρά, σημαντική μείωση του δείκτη κατέγραψαν τα δερμάτινα είδη και τα είδη ένδυσης με -20,1% και -10,4% αντίστοιχα,
ακολουθώντας επίσης τις μειώσεις του 2024.

Στους συγκεντρωτικούς τομείς τώρα, αύξηση σημειώθηκε στα ορυχεία-λατομεία με 8,0%, έναντι υποχώρησης το 2024 (-2,3%), ενώ στη μεταποίηση η αύξηση έφτασε το 3,1% το 2025, έναντι 4,1% ένα έτος νωρίτερα. Μείωση σημειώθηκε στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού με -3,6% και -1,8% αντίστοιχα.

Η Ελλάδα στην 7η θέση στην  Ευρωζώνη

Το 2025 η Ελλάδα βρέθηκε στην 7η θέση στο πλαίσιο της Ευρωζώνης ως προς την άνοδο του δείκτη. Συγκεκριμένα, ο εγχώριος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής ενισχύθηκε κατά 2,2% έναντι αύξησης 5,5% το 2024, την ίδια στιγμή που στην Ευρωζώνη η άνοδος ήταν στα επίπεδα του 1,5%, έπειτα από δύο έτη υποχώρησης. Η σωρευτική άνοδος του δείκτη ήταν 24,3% την περίοδο 2020-2025 στην Ελλάδα, έναντι 7,5% στην Ευρωζώνη.

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής αυξήθηκε σε 17 χώρες της Ευρωζώνης πέρυσι έναντι 7 χωρών το 2024, με μείωση όμως του δείκτη το 2025 σε ισχυρές οικονομίες όπως η Γερμανία και η Ιταλία.

Σημαντική άνοδος του δείκτη το 2025 καταγράφηκε στην Ιρλανδία, με 17,7%, έναντι υποχώρησης 5,0% το 2024. Ακολούθησαν, η Κύπρος (4,9% από 2,4% το 2024), η Λετονία (4,0%, έναντι υποχώρησης -2,4%), η Κροατία (3,7% από -2,3%), και η Μάλτα (+3,4%, έναντι 3,6% το
2024).

Αντίθετα, η ισχυρότερη μείωση του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής το 2025 σημειώθηκε στη Βουλγαρία (-7,3% από -3,6% ένα έτος πριν), καθώς και στη Σλοβακία (-3,0%, έναντι μηδενικής μεταβολής το 2024).

Ακολουθούν η Σλοβενία (-1,9%) και η Γερμανία (-0,9%) αλλά και το Βέλγιο (-0,4%) και η Ιταλία (-0,2%) που κατέγραψαν κάμψη. Τέλος, στην ΕΕ-27 καταγράφηκε ενίσχυση του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 1,5%, έναντι υποχώρησης 2,4% το 2024.

Εν τω μεταξύ αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη βιομηχανία ενισχύθηκε κατά 2,1% τον Απρίλιο σε σχέση με τον Μάρτιο. Η άνοδος αυτή προήλθε από α) τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας ήτοι αύξηση κατά 2,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης και μείωση κατά 13,1 % του Δείκτη Κύκλου Εργασιών ορυχείων – λατομείων και β) τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών: αύξηση κατά 19,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς και μείωση κατά 7,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εσωτερικής Αγοράς.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Βιομηχανία: Οι κλάδοι με την ισχυρότερη παραγωγή
Βιομηχανία

Οι πρωταθλητές της ελληνικής βιομηχανίας [γραφήματα]
Πλούσιοι: Εγκαταλείπουν τη Γαλλία και τη Βρετανία και έρχονται Ελλάδα
World

Οι πλούσιοι της Ευρώπης μετακομίζουν και «ψηφίζουν» Ελλάδα
Ακαθάριστα οικόπεδα: Λήγει τη Δευτέρα η προθεσμία – Πώς θα κάνετε τη δήλωση
Ακίνητα

Μία και σήμερα για τα ακαθάριστα οικόπεδα - Ποιοι εξαιρούνται
e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι έχουν λαμβάνειν την εβδομάδα 22 – 26 Ιουνίου
Economy

Τι πληρώνουν e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ - ΟΠΕΚΑ στις 22 - 26 Ιουνίου
PosoKanei.gov.gr: Τι ανταπόκριση έχει η πλατφόρμα τις πρώτες μέρες λειτουργίας της
Economy

Τι ανταπόκριση έχει το posokanei.gov.gr
Ανελκυστήρες: Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την απογραφή
Ακίνητα

Λήγει η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων - Ερχονται πρόστιμα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Reformation: Από την πτώση του 2020 στην άνοδο και την IPO
World

Reformation: Από την πτώση του 2020 στην άνοδο και την IPO

Η αγαπημένη μάρκα ρούχων της Τέιλορ Σουίφτ, Reformation, είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει το μεγάλο άλμα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τραμπ: Η άγνωστη αυτοκρατορία που αξίζει σχεδόν 1 δισ.
World

Το «πράσινο» χρυσωρυχείο του Τραμπ

Με γήπεδα σε τρεις ηπείρους και νέες επενδύσεις, η αυτοκρατορία γκολφ του Τραμπ παραμένει βασικός πυλώνας της περιουσίας του

Νατάσα Σινιώρη
Το σύστημα φόρων τιμής της Κίνας και η νέα παγκόσμια τάξη
Financial Times

Το σύστημα φόρων τιμής της Κίνας και η νέα παγκόσμια τάξη

Η άσκηση εξουσίας χωρίς να καταφύγει σε πόλεμο θα μπορούσε να αποτελέσει την απόλυτη επίδειξη δύναμης του Πεκίνου

Ray Dalio
Brexit: Πόσο στηρίζουν οι Ευρωπαίοι την επιστροφή της Βρετανίας;
World

Θέλουν οι ευρωπαίοι την επανένταξη της Βρετανίας;

Δέκα χρόνια μετά, το Brexit μοιάζει με μια ιστορική παρένθεση που κλείνει - Τι λένε οι ευρωπαίοι πολίτες για το «rejoin»

Μελίνα Ζιάγκου
Ποδόσφαιρο: Οι 10+1 πλουσιότεροι ποδοσφαιριστές στον κόσμο
Business of Sport

Οι 10+1 πλουσιότεροι ποδοσφαιριστές στον κόσμο

Τρεις ποδοσφαιριστές είναι στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων - Ποιοι απέκτησαν τα περισσότερα χρήματα εκτός γηπέδων και χορηγιών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΔΕΘ 2026: Τα μέτρα και η προεκλογική εξίσωση του Μαξίμου
Economy

Τα μέτρα της ΔΕΘ και η προεκλογική εξίσωση του Μαξίμου

Το πακέτο μέτρων για την ΔΕΘ 2026, που πρέπει να φανεί στην τσέπη των Ελλήνων και να μην μπει στο μάτι των Βρυξελλών, εξετάζει ο πρωθυπουργός

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη με «πήλινα πόδια»; – Οι αδυναμίες της Ελλάδας
Economy

Ανάπτυξη με «πήλινα πόδια»; – Οι αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας

Η επιβράδυνση της κατανάλωσης, η εξάρτηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και η υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας

Γιάννης Αγουρίδης
Ελ Νίνιο: Πώς δοκιμάζει την αγροτική παραγωγή – Κίνδυνος για καλλιέργειες
AGRO

Το Ελ Νίνιο ξαναγράφει τον χάρτη των καλλιεργειών

Ο πλανήτης βρίσκεται σε επιφυλακή για τον Ελ Νίνιο - Έκκληση για άμεση δράση υπέρ 8,8 εκατ. ανθρώπων

Ανθή Γεωργίου
Περισσότερα από Βιομηχανία
Βιομηχανία: Οι κλάδοι με την ισχυρότερη παραγωγή
Βιομηχανία

Οι πρωταθλητές της ελληνικής βιομηχανίας [γραφήματα]

Πώς κινήθηκαν το 2025 οι κλάδοι που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για την ελληνική οικονομία - Η εικόνα στην Ευρωζώνη

Μαρία Σιδέρη
Ακαθάριστα οικόπεδα: Λήγει τη Δευτέρα η προθεσμία – Πώς θα κάνετε τη δήλωση
Ακίνητα

Μία και σήμερα για τα ακαθάριστα οικόπεδα - Ποιοι εξαιρούνται

Λίγες ώρες έμειναν για σπεύσουν να καθαρίσουν τα ακαθάριστα οικόπεδά τους οι υπόχρεοι - Ερχονται έλεγχοι και πρόστιμα

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι έχουν λαμβάνειν την εβδομάδα 22 – 26 Ιουνίου
Economy

Τι πληρώνουν e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ - ΟΠΕΚΑ στις 22 - 26 Ιουνίου

Αναλυτικά τα ποσά και οι δικαιούχοι που θα δουν χρήματα στον λογαριασμό τους από e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ - ΟΠΕΚΑ

PosoKanei.gov.gr: Τι ανταπόκριση έχει η πλατφόρμα τις πρώτες μέρες λειτουργίας της
Economy

Τι ανταπόκριση έχει το posokanei.gov.gr

Η πλατφόρμα posoKanei.gov.gr είναι διαθέσιμη δωρεάν μέσω του posokanei.gov.gr, καθώς και μέσω εφαρμογών για κινητές συσκευές Android και iOS.

Ανελκυστήρες: Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την απογραφή
Ακίνητα

Λήγει η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων - Ερχονται πρόστιμα

Εκπνέει και η παράταση για την απογραφή προκειμένου να καταχωρισθεί πόσοι ανελκυστήρες υπάρχουν - Ποιοι υποχρεούνται στην υποβολή στοιχείων

Ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη με «πήλινα πόδια»; – Οι αδυναμίες της Ελλάδας
Economy

Ανάπτυξη με «πήλινα πόδια»; – Οι αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας

Η επιβράδυνση της κατανάλωσης, η εξάρτηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και η υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας

Γιάννης Αγουρίδης
ΔΕΘ 2026: Τα μέτρα και η προεκλογική εξίσωση του Μαξίμου
Economy

Τα μέτρα της ΔΕΘ και η προεκλογική εξίσωση του Μαξίμου

Το πακέτο μέτρων για την ΔΕΘ 2026, που πρέπει να φανεί στην τσέπη των Ελλήνων και να μην μπει στο μάτι των Βρυξελλών, εξετάζει ο πρωθυπουργός

Αλέξανδρος Κλώσσας
Latest News
Danone κατά Chobani και πόλεμος στο γιαούρτι για τις πρωτεΐνες
World

Ο πόλεμος του γιαουρτιού - Danone vs Chobani για μια... χούφτα πρωτεΐνες

Η Danone άσκησε αγωγή κατά της Chobani αυτή την εβδομάδα σχετικά με ισχυρισμούς για την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες

Δημήτρης Σταμούλης
Mπλούμπεργκ: Οπλίζει το πράσινο λόμπι για την καταπολέμηση των πετρελαϊκών συμφερόντων
World

Ο Μπλούμπεργκ οπλίζει το πράσινο λόμπι - «Πόλεμος» κατά ορυκτών καυσίμων

Ο Μπλούμπεργκ θα προσφέρει 285 εκατ. δολ. για τη στήριξη της ανάπτυξης των ΑΠΕ μέσω της άμεσης χρηματοδότησης βιομηχανικών ενώσεων,

Δημήτρης Σταμούλης
Κικίλιας: Οι λύσεις για τα νησιά πρέπει να προέρχονται από βαθείς γνώστες των τοπικών κοινωνιών
Ναυτιλία

Κικίλιας: Οι λύσεις για τα νησιά πρέπει να προέρχονται από βαθείς γνώστες των τοπικών κοινωνιών

Τι είπε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας από τους Λειψούς

A Chill Beneath the Calm Waters
English Edition

A Chill Beneath the Calm Waters

Greece and Turkey's fragile diplomacy faces a serious test as Ankara prepares legislation codifying its revisionist claims over the Aegean and Eastern Mediterranean

Βανς: Έχουμε ήδη κάνει μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν
Κόσμος

Μεγάλη πρόοδο βλέπει ο Βανς στις διαπραγματεύσεις με Ιράν

Οι πρώτες δηλώσεις Βανς από το Μπούργκενστοκ της Ελβετίας όπου διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε νέες απειλές κατά του Ιράν

Γερμανία: Στο τραπέζι η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης
World

Η Γερμανία οδεύει προς αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης

Η επιτροπή προτείνει σταδιακές αυξήσεις κάθε δεκαετία ανάλογα με το προσδόκιμο ζωής

Elevator Registration Deadline Expires June 30: Fines Ahead
English Edition

Elevator Registration Deadline Expires June 30: Fines Ahead

Only 286,000 of Greece's 310,000 elevators have been registered. Here's what owners need to know before the deadline

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει για όσους δεν προλάβουν να εκδώσουν μέχρι τις 3 Αυγούστου
Κοινωνία

Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν εγκαίρως νέα ταυτότητα

Τι θα ισχύσει από τις 3 Αυγούστου για όσους δεν έχουν νέα ταυτότητα

Βιομηχανία: Οι κλάδοι με την ισχυρότερη παραγωγή
Βιομηχανία

Οι πρωταθλητές της ελληνικής βιομηχανίας [γραφήματα]

Πώς κινήθηκαν το 2025 οι κλάδοι που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για την ελληνική οικονομία - Η εικόνα στην Ευρωζώνη

Μαρία Σιδέρη
Σαντορίνη: Σε αποχή εργασίας τη Δευτέρα στα τουριστικά λεωφορεία
Τουρισμός

Σαντορίνη: Σε αποχή εργασίας τη Δευτέρα στα τουριστικά λεωφορεία

Η κινητοποίηση στα τουριστικά λεωφορεία, οδηγεί στην στην ακύρωση όλων των προγραμματισμένων αφίξεων κρουαζιερόπλοιων στη Σαντορίνη

Τουρισμός: Οι κρατήσεις επιστρέφουν στην Αν. Μεσόγειο
Τουρισμός

Οι τουρίστες επιστρέφουν στην Αν. Μεσόγειο

Ο τουρισμός ανακάμπτει στις χώρες όπου δέχθηκε ισχυρό πλήγμα λόγω του πολέμου στη Μ. Ανατολή

Ισραήλ: Κανένας περιορισμός για τις δυνάμεις που επιχειρούν στον Λίβανο
Κόσμος

Ισραήλ: Κανένας περιορισμός για τις δυνάμεις που επιχειρούν στον Λίβανο

Η στάση του Ισραήλ στον Λίβανο απειλεί να εκτροχιάσει τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

Ιράν: Καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ αν δεν υπάρξει ειρήνη στον Λίβανο
Κόσμος

Ιράν: Καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ αν δεν υπάρξει ειρήνη στον Λίβανο

Στην Ελβετία έχουν μεταβεί οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και Ιράν για διαπραγματεύσεις – Ποιοι συμμετείχαν στις διαπραγματευτικές συναντήσεις

Mitsotakis Weekly Review: From the Parthenon to SAFE
English Edition

Mitsotakis Weekly Review: From the Parthenon to SAFE

PM Kyriacos Mitsotakis covered 10 key topics, from cultural heritage and housing to fire prevention, labor, and defense

Ελ Νίνιο: Ποιες χώρες και πόσο θα πληρώσουν τις φετινές ακραίες ξηρασίες
Κλιματική αλλαγή

Το κόστος του Ελ Νίνιο - Ποιες χώρες και πόσο θα πληρώσουν

Σωρευτικά τον 21ο αιώνα, οι οικονομικές απώλειες από το φετινό Ελ Νίνιο μπορεί να φτάνουν τα 84 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με μελέτη

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τράπεζες: Ποιος έκανε τη δουλειά τους πολύ πριν την εμφάνισή τους;
World

Πριν από τις τράπεζες υπήρχαν... τα μοναστήρια

Αιώνες πριν τις τράπεζες, ανάμεσα στους βασικούς παράγοντες του συστήματος χρηματοδότησης δεν βρίσκονταν μόνο έμποροι, γαιοκτήμονες ή εύπορες οικογένειες

Ευγενία Κοτρώτσιου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies